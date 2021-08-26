Ржавеет во дворе, украшала ночной клуб, стала памятником у дверей МАЗа: что стало с супермашинами, созданными в БССР

Ржавеет во дворе, стала памятником у дверей МАЗа, украшала ночной клуб: что стало с супермашинами, созданными в БССР. Фото: grob-hroniki.org, из архива МАЗа и kp.by.

Передвижная АЭС «Памир» была мировой новинкой, а в итоге стала декорацией для клуба «Реактор»

В 1965 году в поселке Сосны под Минском создали НИИ ядерной энергетики АН БССР. Главным секретным проектом института была разработка АЭС на колесах, которая должны была обеспечивать электроэнергией военные объекты в труднодоступных районах – в степях, лесах, болотах.

Работа по созданию передвижной АЭС закипела в 1973 году, секретный проект получил название «Памир». На разработку понадобилось 12 лет – в результате в 1985 году была создана первая в мире передвижная атомная электростанция «Памир-630Д».

Реакторный и турбогенераторные блоки были на шасси двух грузовиков МАЗ-537, пульт управления и помещения для персонала - еще на двух автомобилях. Всего станцию обслуживало 28 человек. Портативную АЭС можно было перевозить железнодорожным, морским и авиационным транспортом. Одной загрузки топлива хватало на полтора года работы.

Передвижная АЭС "Памир".

Всего выпустили два комплекта мобильной АЭС: первый предназначался для испытаний в полевых условиях, второй - для энергетических испытаний на стендах. Электрический пуск первого реактора ПАЭС «Памир» состоялся 24 ноября 1985 года, испытания продолжались до сентября 1986 года. Экспериментальный образец отработал на разных режимах нагрузки порядка 3500 часов. Установку дважды выводили на проектную мощность – то есть фактически один экземпляр успел полностью пройти испытания.

Один из модулей передвижной АЭС "Памир".

А дальше грянул Чернобыль. В феврале 1988 года по решению Совмина СССР и президиума Академии наук БССР работы по проекту «Памир» были прекращены. Главной причиной остановки работ была названа «недостаточная научная обоснованность выбора теплоносителя». Обе установки были выведены из эксплуатации и утилизированы, все тягачи – разобраны, отработавшее топливо - захоронено в специальный могильник. Единственная сохранившаяся деталь - металлическая часть реактора - установлена на территории института в Соснах в виде монумента. А еще один кусочек легендарного «Памира» - часть труб из нержавейки для парогенератора - была установлена в качестве декорации в ночном клубе «Реактор» в Минске.

Кусочек «Памира» в ночном клубе «Реактор» в Минске (на заднем плане). На фото - концерт легендарной группы "Гражданская оборона". 5 мая 2004 года. Фото: grob-hroniki.org.

Правда, в конце 2000-х клуб закрылся, на месте него открылся новый, а судьба труб парогенератора «Памира» пока неизвестна.

«Тягач апокалипсиса» должен был перевозить супер-ракету, но в итоге перевез один лишь катер по заказу белорусских коммерсантов

В начале 80-х годов противостояние СССР и США достигло наивысшей точки. У американцев появилась новая огромная межконтинентальная ракета. Минобороны СССР заказало ракетчикам аналог – так появился проект межконтинентальной ракеты РТ-23 «Молодец» весом более 100 тонн с десятью разделяющимися ядерными боеголовками, каждая из которых наводилась на цель индивидуально. Ракета, по планам, должна была полететь на 10 тысяч километров. А изготавливать «колеса» для ее перевозки поручили специальному конструкторскому бюро №1 (СКБ-1), которое находилось в секретном подразделении МАЗа (позже ставшее отдельным предприятием МЗКТ).

Секретный проект назвали «Целина-2». На супершасси должен был разместиться пусковой контейнер с межконтинентальной баллистической ракетой длиной 23 метра. Минские инженеры взялись за карандаши и линейки в 1983-м. Через два года появился первый образец - уникальный двенадцатиосный МАЗ-7907.

Некогда секретные чертежи супер-тягача за 30 лет успели пожелтеть. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Это была супермашина, каких еще не знал мир. За выдающиеся характеристики и разрушительный силы ядерный груз этот гигант прозвали «тягачом апокалипсиса». Вскоре на заводе построили и второй опытный экземпляр. Испытания начали в Минске: первую тысячу километров «тягачи апокалипсиса» наматывали на Могилевском шоссе между кольцевой дорогой и поворотом на Гомель. Все мероприятия проводились только в темное время суток в режиме строжайшей секретности. Дорогу для ночных «прогулок» гигантов перекрывала ГАИ и военные, и даже местные жители не могли близко подобраться.

Во время испытаний на полигоне в 1986 году. Фото из архива МЗКТ.

Испытания прошли успешно, однако повозить настоящие ракеты тягачи не успели - холодная война окончилась. Оба тягача стояли за высоким забором на заводском полигоне до 1996 года. И тут одному из монстров нашли необычное применение.

В 1996 году одна коммерческая фирма купила 40-метровый прогулочный катер весом 88 тонн. Из него хотели сделать плавучий ресторан на Нарочи. Но катер нужно было перевезти на Нарочь с реки Березина. В результате договорились с МЗКТ перевезти катер на том самом тягаче. Машину реанимировали, запустили газовую турбину, проверили исправность. Подготовили место погрузки и сделали специальные насыпи для автокранов, разработали маршрут – с минимумом мостов и низких линий электропередач. Перевозка прошла успешно.

С тех пор тягачи больше не использовали. В итоге одна супермашина стала «донором» для другой - с нее снимали необходимые запчасти. А «тягач апокалипсиса» по сей день стоит на внутреннем дворике предприятия и когда-нибудь, возможно, станет главным экспонатом будущего музея МЗКТ.

Сегодня тягач-монстр ржавеет на внутреннем дворике МЗКТ.

Автопоезд «Перестройка» обогнал время

В 1980-х инженеры Минского автозавода выпустили грузовик, по мнению многих экспертов, обогнавший свое время. Речь об автопоезде МАЗ-2000 «Перестройка».

Новинка на момент создания обладала рядом уникальных технических решений. В двух словах: обычная фура - то есть седельный автопоезд - состоит из седельного тягача и полуприцепа, соединение по сути шарнирное. У «Перестройки» концепция была модульной. Кабина с единственной осью крепилась другим модулям - грузовым, которые также могли иметь собственный двигатель. Интересно, что кабина, по сути, составляла одно целое с грузовым отсеком, поворачивалась только нижняя часть модуля. Это кардинально улучшило аэродинамику автопоезда, а также увеличило объем кузова.

"МАЗ-2000 Перестройка" на минских улицах. 1988 год.

Минские инженеры впервые показали свою новинку на «Парижском автосалоне - 1988» и сразу взяли золотую медаль за выдающиеся техрешения. «Перестройка» стала первым советским грузовиком, отвечающим жестким требованиям международных стандартов для магистральных автопоездов. Улучшенная аэродинамика способствовала существенной экономии топлива. Машина также имела такие инновационные элементы, как обтекатели колес, аэродинамичную форму кабины и стеклопластиковые панели.

Несмотря на ряд преимуществ, схема модульного автопоезда не нашла применения нигде в мире из-за необходимости коренным образом переделывать инфраструктуру грузоперевозок, а также пересматривать технические требования к грузовикам. К тому же на развитие проекта попросту не было денег - ситуация в СССР была напряженная.

"МАЗ-2000 Перестройка" на минских улицах. 1988 год.

Было построено два действующих прототипа «Перестройки». Один из них в 2004 году порезали на металлолом. А второй привели в порядок и в 2010 году установили в качестве памятника у центральной проходной МАЗа.

Единственный сохранивнийся экземпляр Перестройки сейчас стоит в качестве памятника перед проходной МАЗа.

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