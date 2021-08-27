Топ треков этого лета: A1 Xplore Music от Deezer презентовал обложку с цитатами самых популярных хитов

Digital-обложку для подборки в коллаборации с компанией A1 сделал дизайнер Лёша Лимонов.
Получилась музыкальная шрифтовая работа с кислотным настроением. На иллюстрации изображена лестница из чарта, по которой поднимаются музыкальные персонажи: диско-шар, пульт и колонка. В центре изображен брендовый X-shape с логотипа сервиса. Также пространство обложки заполняют строчки из главных хитов последних трех месяцев.
«Провожали мы закат», «Эта life – в кайф», «Звук поставим на всю», Save your tears for another day – таким запомнится лето-2021 белорусским меломанам, потому что в топ вошли 14 треков:
Если тебе будет грустно – Rauf & Faik, NILETTO
Blinding lights – The Weekend
Поболело и прошло – Hensy
BESTSELLER – Макс Барских, Zivert
Astronaut In The Ocean – Masked Wolf
The Business – Tiësto
Юность – Dabro
Многоточия – Zivert
Компромисс – Би-2
Save your tears – The Weekend
August – Intelligency
Life – Zivert
RUSSIAN WOMAN – Manizha
ZITTI E BUONI – Måneskin
Любой пользователь A1 Xplore Music от Deezer после регистрации на платформе получит возможность не только сохранить себе этот плейлист, но и поделиться им с другими.
Мобильное приложение сервиса позволяет слушать песни даже без подключения к интернету, а также искать и добавлять понравившуюся музыку в свои плейлисты с помощью функции SongCatcher, которая распознает мелодии по звуку.