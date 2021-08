Топ треков этого лета: A1 Xplore Music от Deezer презентовал обложку с цитатами самых популярных хитов

Digital-обложку для подборки в коллаборации с компанией A1 сделал дизайнер Лёша Лимонов.

Получилась музыкальная шрифтовая работа с кислотным настроением. На иллюстрации изображена лестница из чарта, по которой поднимаются музыкальные персонажи: диско-шар, пульт и колонка. В центре изображен брендовый X-shape с логотипа сервиса. Также пространство обложки заполняют строчки из главных хитов последних трех месяцев.

«Провожали мы закат», «Эта life – в кайф», «Звук поставим на всю», Save your tears for another day – таким запомнится лето-2021 белорусским меломанам, потому что в топ вошли 14 треков:

Если тебе будет грустно – Rauf & Faik, NILETTO

Blinding lights – The Weekend

Поболело и прошло – Hensy

BESTSELLER – Макс Барских, Zivert

Astronaut In The Ocean – Masked Wolf

The Business – Tiësto

Юность – Dabro

Многоточия – Zivert

Компромисс – Би-2

Save your tears – The Weekend

August – Intelligency

Life – Zivert

RUSSIAN WOMAN – Manizha

ZITTI E BUONI – Måneskin

Любой пользователь A1 Xplore Music от Deezer после регистрации на платформе получит возможность не только сохранить себе этот плейлист, но и поделиться им с другими.

Мобильное приложение сервиса позволяет слушать песни даже без подключения к интернету, а также искать и добавлять понравившуюся музыку в свои плейлисты с помощью функции SongCatcher, которая распознает мелодии по звуку.