5 минут, паспорт и смартфон. life:) первым предложил белорусам дистанционно подключаться на тарифы с eSIM

Для этого достаточно скачать его (Goolge Play, App Store или HUAWEI AppGallery) и на старте регистрации выбрать опцию «купить eSIM». Весь процесс полностью дистанционный и в среднем занимает 5 минут!

Как и для SIM-карты, для eSIM необходимо выбрать тарифный план. Для подключения доступны тарифы Шейк Мини, Шейк и Play. Технологию поддерживает несколько десятков устройств, в частности последние версии iPhone, Samsung, Huawei, умные устройства Samsung и Apple, планшеты iPad и другие.

life:) – первый в Беларуси оператор, который запустил оформление eSIM дистанционно. Виртуальная карта позволяет завести новый номер без физической SIM-карты. Функция особенно актуальна для владельцев смартфонов с одним слотом для SIM-карты. С eSIM можно установить сразу несколько номеров и переключаться между ними по мере необходимости.

Подробнее можно узнать здесь.