В Минске потратили 910 рублей на ребенка, в деревне – 730 на двоих: сравнили образы двух первоклассниц и хлопоты родителей перед 1 сентября

Сравнили образы двух первоклассниц из Минска и деревни и узнали цену на школьную форму

1 сентября все ближе, и на школьных базарах и ярмарках ажиотаж не спадает. Родители с детьми продолжают выбирать школьную форму и закупаться канцтоварами. Ну а мы побывали в двух семьях, где отправляют в школу первоклашек Викторию и Майю.

Сборы в деревне: «Отправлять дочь в первый класс в разы затратнее, чем сына»

Заместитель директора по учебной работе Любанской средней школы Вилейского района Анастасия Ордынская в первый класс собирает дочь Вику, а старшего сына Стаса – в пятый. В начале лета семья получила внушительный список необходимых канцелярских товаров и других покупок от учителя начальных классов – с этого и началась подготовка к учебному году.

Список всех необходимых покупок, который получили родители первоклашек Фото: Мария Шна

- В школу собираемся с удовольствием. Давно всей семьей начали готовить нашу первоклассницу: в игровой форме я, бабушка и старший брат помогали выучить алфавит, учили читать, считать и писать. Дочка ходила в сельский детский сад, и там неплохо готовили к школе. Благодаря почти бесплатным кружкам, стоимость которых не превышала 1,5 рубля за занятие, мы получили хорошую базу. С подготовкой сильно не усердствовали, чтобы у ребенка не случился в будущем диссонанс из-за разных методик преподавания. Один из больших плюсов учебы в сельской школе – маленькие классы. В нашем первом классе будет 9 учеников: у учителей есть возможность найти найти подход к каждому. Без проблем можно попасть в группу продленного дня: нужно будет заплатить около 30 рублей в месяц, и ребенка обеспечат трехразовым питанием, у него будет тихий час, до 17 часов будет под присмотром, - рассказывает мама-педагог.

За покупками к школе семья ездила несколько раз в Вилейку и Молодечно. Канцтовары приобрели в двух специализированных магазинах. На акции, распродажи, школьные базары не ориентировались. Покупки по «первоклассному» списку обошлись в 100 рублей.

Канцтовары и другие нужные вещи по списку для первоклассников стоили 100 рублей Фото: Мария Шна

Почти всю одежду для детей приобрели в сетевых магазинах известного белорусского производителя, кое-что на рынке. Хотелось купить стильные вещи по доступной цене. По наблюдениям родителей, на рынке практически не было хорошего выбора, многая одежда не отличалась качеством и стоила не очень дешево. Там нашелся хороший рюкзак за 25 рублей, красивый кардиган за 30 рублей, нарядные туфли за 35 рублей.

Нарядная юбка стоила 15 рублей на рынке, блузка - 30 рублей

- Все покупки я решила делать за несколько подходов, чтобы это было не утомительно для меня и детей и не сильно критично для семейного бюджета. Знала, что перед 1 сентября будет ажиотаж, цены станут выше, людей в примерочных больше, что очень плохо в пандемию. К началу августа мы все приобрели. Еще на старте понимала, что собрать дочь в первый класс будет в разы дороже, чем сына, ведь девочки даже в таком юном возрасте любят разнообразие в одежде. Сильно не экономили даже на мелочах. Многие канцтовары остались от старшего брата, но принципиально хотелось купить все новое, чтобы Вике было приятно начинать учебу. В одежде придерживались тех же принципов, - делится Анастасия.

Кардиган купили за 30 рублей, брюки за 20 рублей, туфли за 35 рублей Фото: Мария Шна

Чтобы грамотно планировать бюджет и покупки, мама с дочкой смотрели заранее на сайте производителя все новинки, там сразу видна цена и размерный ряд. В магазин приезжали только примерять уже намеченные наряды. Например, сарафан купили за 18 рублей, брюки за 20 рублей, спортивный костюм собрали за 68 рублей, пижаму за 20 рублей. Качественное и очень недорогое белье нашли в магазине низких фиксированных цен. Кое-какие мелочи, например, колготки, гольфики покупали в разных местах. Потратили на это еще около 30 рублей.

Магазин семья посещала два раза, чтобы купить все необходимое для дочери и сына Фото: Мария Шна

- Стоимость, ассортимент, модели – все это очень порадовало. Здорово, что у нас в стране выпускают качественную, дорогую, строгую форму, а также в последние годы предлагают лаконичные, стильные, очень практичные вещи, в которых ребенку комфортно. Теперь форма – это не стереотипный костюм, а очень разные удобные и практичные трикотажные штанишки, кардиганы, необычные платья на все случаи жизни. Смотришь на ребенка – и сердце радуется, - не скрывает эмоций мама.

Передник и нарукавники купили для занятий по труду: цена около 10 рублей. Фото: Мария Шна

Заботливо подобранные образы для девочки идеально дополнят белые банты ручной работы - за них заплатили 13 рублей. Они станут частью большой коллекции пестрых резиночек и других украшений.

Цена сарафана на девочке - 18 рублей, джемпера - 15 рублей. Фото: Мария Шна

В приятных хлопотах по сбору первоклашки не обделили вниманием и сына Стаса. Ему купили качественные кожаные белорусские туфли по хорошей акционной цене за 36 рублей, подобрали новые брюки на рынке за 45 рублей, в магазине - два джемпера за 33 и 15 рублей, футболку за 12 рублей, спортивные штаны за 23 рубля. Немного обновили содержимое пенала и приобрели все необходимые рабочие тетради. На это ушло около 50 рублей.

Спортивный костюм для девочки стоил 68 рублей, рюкзак - 25 рублей Фото: Мария Шна

- В течение года будем докупать все, что будет нужно. В целом, на развитие детей средств не жалеем. Пускай у нас в деревне нет такого большого выбора кружков, но даже здесь находим возможности. Сын ходит в музыкальную школу на занятия по виолончели, платим каждый месяц около 10 рублей. Он также занимался ИЗО. Есть возможности ходить на вокал или спортивные секции. Если дочка захочет проявить себя в чем-то, только рады будем развивать ее таланты. При желании можно записаться на развивающие занятия в райцентре, что в 10 минутах езды. Хорошо, что сейчас у детей есть огромный выбор, а для родителей это все доступно, - заключила Анастасия.

СЧИТАЛКА «КП»

Итоговая смета затрат семьи на сборы в школу первоклашки и пятиклассника выглядит так.

Школьная форма, белье и обувь: 254 рубля (на рынке), 185 рублей (в магазине);

Спортивная форма: 68 рублей (для дочери), 35 рублей (для сына);

Канцтовары: 100 рублей (список первоклассника), 50 рублей рабочие тетради и канцтовары для 5 класса;

Рюкзак для первоклассницы: 25 рублей;

Нарядные банты для первоклассницы: 13 рублей.

Итого: 730 рублей.

Сборы в Минске: «Купили всего по паре – от портфелей до юбок»

Минчанка Ника Болзан отправляет в этом году шестилетнюю дочь Майю в первый класс частной школы. Образовательную подготовку девочка при помощи мамы начала еще в раннем возрасте: развивающие игры после 4 лет трансформировались в интересные занятия, решение примеров, письмо и рисование.

- На самом деле, сборы в школу – это вершина айсберга в подготовке ребенка к учебе. Да, это должен быть приятный ритуал для всей семьи и будущего ученика, чтобы ребенку хотелось с удовольствием ходить в школу. Начинать прививать интерес к учебе нужно заранее, очень мягко. Нельзя наказывать ребенка учебой. Мы всегда придерживались этих принципов, поэтому в школу идти не боимся, а с учебной нагрузкой, думаю, легко справимся, - рассказывает мама первоклашки.

Форму выбирали так, чтоб нравилась маме и дочке. Фото: личный архив

Девочка с нетерпением ждет 1 сентября. Она уже умеет читать, писать, решает математические примеры, отвечает на английском на простые вопросы и рассказывает о себе. Ее не водили на дополнительные занятия, потому что дома занималась с нею мама.

Семья начала подыскивать подходящую школу еще в январе этого года.

Родителям хотелось, чтобы в школе был приблизительно одинаковый уровень подготовки детей и в классе не было расслоения на отличников и двоечников. Выбор пал на частную школу. Ежемесячные траты семьи на обучение дочери составят 600 евро.

- Удобно, что ребенок в школе будет находиться до конца рабочего дня родителей. Атмосфера будет приближена к домашней. Например, после занятий детям будет разрешено сменить школьную форму на удобную одежду. Для них будет организовано пятиразовое питание. В школе есть разные кружки: от йоги, танцев, карате до IT-факультативов и финансовой грамоты. Нам не нужно тратить время на дорогу, чтобы возить ребенка куда-то и ломать голову над планированием своего рабочего дня. Все это для нас было важно, - объясняет свой выбор Ника.

Если на стоимость обучения родители ориентировались заранее, то отдельного бюджета на сборы в школу, в который нужно строго вписаться, не было. Покупать многое к школе Ника начала еще весной. Для нее принципиально важно было, чтобы вещи нравились не только ей, но и дочери. Еще полгода назад на витрине одного из магазинов она заметила красивые портфели: каждый стоил около 90 рублей. Отправила дочке фото. Выбрать один не смогли, поэтому купила оба – будут на смену.

Каждый из портфелей стоил по 90 рублей - купили оба. Фото: личный архив

- Сейчас собирать ребенка в школу приятно, но дорого. На школьные наряды потратили 500 рублей. В эту сумму обувь не входила. Строгих предписаний к форме в нашей школе нет. Главное, чтобы была делового стиля и практичной. Мне нравится эта идея: форма дисциплинирует и настраивает на рабочий лад. А свобода выбора позволяет подчеркивать индивидуальность ребенка, прививать ему вкус. В поисках стильных и качественных вещей поехали в популярные магазины одежды. Я заранее приметила ассортимент, поскольку для ребенка такой забег очень утомителен. Где-то не было выбора, а где-то не нравилась цветовая гамма и модели. Хотели найти наряды благородного темно-синего цвета. Пришлось поработать над созданием образов, но это был очень приятный момент. На время я даже почувствовала себя стилистом, - продолжает собеседница.

Стоимость жакетов - 85 и 58 рублей. Фото: личный архив

Ее очень удивило, что на вешалках в одном из больших сетевых магазинов детских товаров представлена качественная и красивая одежда белорусских дизайнеров. Выбор был большой, хотя ценник вещей отечественного производства не уступал импортным брендам. В этом детском магазине мама с дочкой купили практически все, кроме одного платья за 70 рублей.

Гардероб первоклашки пополнился сразу парой сарафанов, блузок, юбок, жакетов. Вот цены на некоторые позиции: сарафан – 72 рубля, блузка – 33, юбка – 52, жакет – 85.Два спортивных костюма купили заранее: один стоил около 60 рублей, второй – 100 рублей.

Одежда белорусских дизайнеров: сарафан в клетку стоил 72 рубля, юбка - 52. Фото: личный архив

Рабочее место для девочки сейчас в процессе обустройства. Родители хотят сделать этот уголок особенным. Пока время позволяет, потому что преподаватели будут помогать делать домашние задания в школе.

Практически всю школьную форму мама с дочкой купили в одном магазине и потратили на это больше 400 рублей. Фото: личный архив

Что касается канцелярских товаров, то определенного списка семье в частной школе не выдавали: обещали все необходимое предоставить. Но ответственные родители все же решили купить классический набор принадлежностей: пенал, карандаши, ручки, ластики, фломастеры, тетради, альбом, краски. На это потратили 70 рублей.

СЧИТАЛКА «КП»

Итоговая смета затрат для подготовки к школе выглядит так.

Школьная форма: 500 рублей;

Спортивная форма: 160 рублей;

Портфели (2 шт.): 180 рублей;

Канцтовары: 70 рублей.

Итого: 910 рублей.

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