Что произошло после сенсационного поражения хоккейной сборной Беларуси от поляков 26 августа на отборе в Пекин-2022

Сборная Польши обыграла сборную Беларуси в Братиславе. Фото: hockey.by

Олимпийская квалификация в Братиславе началась с поражения белорусов от сборной Польши – 0:1. Два периода завершились нулевой ничьей, а в концовке третьего – на 55-й минуте - Коморски забросил победную шайбу.

Напомним, что в олимпийском квалификационном турнире к Пекину-2022, участвуют четыре сборные: Словакии, Беларуси, Австрии и Польши. По рейтингу, заслугам и набору игроков предполагалось, что судьба единственной путевки на Игры решится в заключительном матче Словакия-Беларусь. Но для белорусов все может закончиться раньше.

Сборная Польши никогда у белорусов не выигрывала, да и сделать ей это было крайне трудно, потому что она выступает в третьем по силе дивизионе мирового хоккея. И вот первая победа поляков над белорусами в официальных матчах.

С одной стороны - это сенсация, а с другой, неудача белорусов вполне укладывается в тенденцию последних лет.

В 2018-м команда вылетела из высшего дивизиона мирового хоккея по ходу уступив австрийцам, а в 2019-м – во втором дивизионе - проиграла команде Южной Кореи и с трудом обыграла литовцев.

В этом году на чемпионате мира сборная заняла 15-е место из 16 команд. Уступили и сборной Великобритании.

Латать дыры в составе предпочитают игроками, приехавшими к нам из-за океана. В матче с поляками в составе были вратарь Тэйлор, защитник Бэйлен, нападающие Принс, Платт и Паре.

А главный тренер, напомним, канадец Крэйг Вудкрофт. Он еще и минское "Динамо" тренирует.

Не помогли и они.

Да, у сборной Беларуси было преимущество по броскам 46:19, но что толку, если ни один из них не был точным.

Что сказали игроки после матча?

- Мы ждали такой игры, - сказал hockey.by нападающий Артем Демков. - Ждали, что сборная Польши будет играть в обороне. Так случилось, классика жанра: броски есть, моменты есть, но не идет. Вратарь поймал кураж. А мы пропускаем нелепую, необязательную шайбу. В такой игре все решает одна ошибка...

Защитник Кирилл Готовец высказался в таком же духе:

- Комментарии излишни. Счет на табло, надо отдать должное их вратарю. Великолепно сыграл. Ожидали, что сборная Польши будет играть больше от обороны, ждать момента на контратаке. Что, в итоге, и получилось.

А что же главный тренер Крэйг Вудкрофт?

- Моя команда многое сегодня делала хорошо, - уверен канадец. - Не получилось только забросить шайбы. Из этого и получился итоговый результат. (…) Мне кажется, временами мы играли немножко нервно. По ходу встречи мы не всегда вовремя исполняли броски, дольше, чем следует, принимали решения. Из-за этого хоккеисты чувствовали обеспокоенность. Как есть…

Впереди матчи со сборными Австрии (27 августа, 16.15) и Словакии (29 августа, 18.30).

Напомним, что белорусская сборная последний раз участвовала в Олимпиаде в 2010 году. А дорогу на две Олимпиады 2014 и 2018 годов ей преграждала в квалификации скромная сборная Словении.

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