Коронавирус в Беларуси, последние данные на 27 августа 2021 года: у женщин вырабатывается больше антител к ковиду, а коллективного иммунитета в России не будет никогда

Актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 551 человека. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 474 тысячи 403 человека с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 723 пациента. Выздоровели – 467 тысяч 836 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 7 миллионов 720 тысяч 145.

В ведомстве также обратили внимание, что уже более 1,59 миллиона граждан Беларуси получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, из них более 1,31 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

У женщин вырабатывается больше антител с COVID-19

Медикам удалось выяснить, что есть еще один фактор, который влияет на выработку антител к коронавирусной инфекции. Оказалось, что, помимо возраста, степени тяжести перенесенной болезни, времени, которое прошло с момента выздоровления или вакцинирования, существенную роль играет пол человека.

Выяснилось, что у женщин вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у мужчин. По мнению израильских ученых, проводивших исследование, это может быть связано с особенностями гормональной системы у женщин.

Доктор Мясников заявил, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 не выработается никогда

По мнению российского врача и телеведущего Александра Мясникова, в России коллективный иммунитет к коронавирусу не выработается никогда. Он также отметил, что ранее так и предполагалось.

Мясников добавил, что на данный момент в России уже пошла на спад третья волна ковида, в то время, как на Западе – уже четвертая волна коронавирусной инфекции.

- В тех странах, где удалось привить большую часть население, поведения вируса меняется, - рассказал доктор.

Мясников привел данные, что процент положительных тестов в западных странах сейчас около 4,5 - 5%. В полностью привитом Израиле - 5,8%, в США, где вакцинацию прошли свыше 50% населения - 13,8%. В России на спаде - 4,6% положительных текстов и показатель продолжает снижаться. Между волнами этот процент около 0,5 - 1%.

- Так что многими, в том числе и мной, ранее уже предполагалось, что коллективного иммунитета к коронавирусу у нас не будет, - заявил Мясников.

Врач-инфекционист рассказала, от чего зависит уровень антител после вакцинации

Выяснилось, что количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета. В частности, чем он ниже, тем меньше защиты будет в организме у человека.

- Соответственно, чем иммунитет у человека выше, тем сильнее ответ он получает на болезнь или же вакцинацию. А это определяется количеством выработанных антител. Другими словами, нельзя надеяться на антитела после болезни или же вакцинации, если вы ранее не заботились о своем иммунитете, - рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

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