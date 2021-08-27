От видеообращений до раскола: что случилось с Купаловским театром с августа 2020-го - хронология 12 месяцев

Десятки купаловцев написали заявления на увольнения в августе 2020 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

26 августа независимая группа «Купалаўцы» открыла новый сезон - второй для себя в новом амплуа и 102-й, если отсчитывать со времени основания Купаловского театра. Ровно год назад 26 августа десяткам актеров и сотрудников Национального академического театра имени Янки Купалы подписали заявление на увольнение, 27 августа они пришли за вещами.

Вспоминаем, каким получился этот год - и для свободных «Купалаўцаў», и для тех кто остался и влился в труппу Академического театра имени Янки Купалы.

Перед увольнением - расторгнутый контракт Латушко, трижды написанные заявления, встреча с министром

12 августа 2020. Купаловцы записывают видео против насилия

Вечером, на четвертый день протестов из-за несогласия с итогами выборов выборами, артисты и сотрудники Купаловского театра публикуют в интернете свое видеообращение.

- Мы, купалаўцы, - начинает его известный артист Роман Подоляко, - з болем глядзім на тое, што зараз адбываецца ў нашай краіне. Мы паважаем закон і правы чалавека, але кожны вечар жывем, як на фронце.

- Мы патрабуем спыніць выкарыстанне сілы ў адносінах да мірных людзей, - продолжает артист Сергей Чуб, озвучивая позицию коллег, снявшихся в видео.

Купаловцы записали видео о событиях в стране. Фото: скриншот видео

13 августа 2020. Спектакли ставят на паузу

В театре, как сообщалось, не менее 2/3 коллектива поддерживает открытое письмо со словами: «Мы прыпыняем паказ спектакляў да вырашэння існуючай сітуацыі і ініцыюем працэдуру абвяшчэння забастоўкі».

14 августа 2020. Гендиректор записывает видеообращение

- Мне сорамна, але я ганаруся. Мне стала сорамна, калі сёння раніцай пабачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Сёння раніцай я сказаў матулі: «Мне сорамна, што я беларус». Але адразу прыйшла думка, што я ганаруся тымі, хто прагне месць сваё ўласнае меркаванне, каб яго паважалі, чулі і нарэшце пачулі, - говорит в ролике гендиректор Купаловского театра Павел Латушко. За его спиной - многие артисты и часть сотрудников коллектива.

После обращения его вызывают в Минкульт. Вместе с ним приходят актеры, которые его поддерживают.

16 августа 2020. Латушко появляется на «Марше за свободу» у стелы «Минск - город-герой»

На этом марше Латушко высказывает мнение, что министр внутренних дел должен уйти в отставку, а все случившееся в первые дни протестов тщательно расследованы. Руководитель Купаловского театра в комментарии «Комсомолке» заявляет:

- Павінна быць прававая ацэнка, каб у перспектыве такога больш не было.

17 августа 2020. Минкульт досрочно расторгает контракт с Латушко

Причина - статья 259 Трудового кодекса Беларуси: «Трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации».

После того как становится известно об увольнении гендиректора, многие актеры и сотрудники Купаловского съезжаются к театру и пишут заявления на увольнение. Они говорят, что были готовы к такому повороту событий.

В этот же вечер над зданием театра вывешивают бело-красно-белый флаг, а Павел Латушко выходит к людям, которые собрались у театра поддержать его.

Около Купаловского театра вечром 17 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди приехавших поддержать и поэт и экс-кандидат в президенты Беларуси, поэт Владимир Некляев. Павел Латушко - уже бывший директор Купаловского театра - уходит под крики «Браво!».

Павел Латушко и Владимир Некляев вечером 17 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

18 августа 2020. В театр приезжает министр культуры, несколько десятков заявлений на увольнение складывают ему в ноги

Тогдашний министр культуры Юрий Бондарь приезжает в театр. В планах артистов - уволиться за гендиректором, многие пришли уже с написанными заявлениями. Протестующие у театра встретили министра криками.

Тогда министр культуры Юрий Бондарь приехал в Купаловский театр 18 августа 2020 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда актеры сказали о политической подоплеке увольнения Латушко, Бондарь предложил не переводить ситуацию в политическое русло. В ответ на это артисты поставили ультиматум: если Латушко не восстановят на работе, завтра к 10 утра они будут подавать свои заявления официально через отдел кадров, а пока складывают заявления в ноги стоящему на сцене Бондарю.

После этой встречи Юрий Бондарь представил Валерия Громаду - своего зама. Он стал исполняющим обязанности гендиректора.

19 августа 2020. Купаловцы не могут попасть в здание из-за санобработки. На СТВ выходит сюжет из театра, где в кадре - пустые бутылки из-под алкоголя

На дверях театра появляется объявление за подписью администрации: «В связи с проведением санитарно-эпидемиологической обработки всех помещений театра 19 и 20 августа 2020 года объявляются выходными днями».

Попасть в здание актеры не смогли. В этот же день на СТВ выходит сюжет про Купаловский театр. На фотографиях и видео, которые крутят в сюжете, - упавший стул и вешалка, бутылки в мусорке и беспорядок в гримерках.

«...Но такой ли культурной оказывается культура на проверку. Вот такие кадры застали те, кто пришел в Национальный театр. В новое, отремонтированное за государственный счет здание», - говорит за кадром ведущая.

На следующий день в интервью «Комсомолке» актер Павел Харланчук высказал свое мнение насчет сюжета на СТВ.

- Слухайце, у нас у рэквізіце стаіць столькі бутэлек! У нас ёсць спектакль «Вешальнікі», дзе на сцэне - барная стойка. І там павінны быць бутэлькі розных формаў і колераў. Іх столькі, што можна было сказаць, што тут алкагольны склад і мы тут самагон гонім. Там такую карціну з рэквізіту можна скласці! Але нават калі ў каго і стаіць нейкая бутэлька? Хтосьці можа каньяк для горла выкарыстаць. Але я ўсё ж такі думаю, што гэта былі з рэквізіту рэчы.

Актер Павел Харланчук Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В том же интервью Павел рассуждал в ответ на вопрос, что будет с театром, если все, кто написал заявления, уволятся.

- Напэўна, прызначаюць новага мастацкага кіраўніка. Новыя імёны, новы тэатр, новы рэпертуар. Я думаю, што план такі. А што тут такога? Сышлі і сышлі. Новых набярэм. Усё ж проста. Не ведаю, адкуль будуць набіраць. Мо студэнтаў ці нехта пагодзіцца з іншых гарадоў прыехаць. Ці то набяруць трупу сярод тых людзей, якія не бачаць гэтага гвалту, я не ведаю.

21 августа 2020. Должен начаться новый сезон, но театр отправляют на простой. О Купаловском высказывается Лукашенко

В первый день 101-го сезона, когда должна была состояться премьера трижды перенесенного спектакля En souvenir de Шагал, новое руководство встречается с сотрудниками. И. о. директора Валерий Громада подписывает приказ, которым отправляет театр на простой.

В этот же день о ситуации вокруг Купаловского театра высказывается президент Беларуси Александр Лукашенко.

- Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: «Свобода. Рынок». Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите, - цитирует БелТА

26 августа 2020. Уволены 58 человек, в театре не остается ни одного режиссера

И. о. гендиректора Валерий Громада подписывает приказ об увольнении 58 человек. Из 57 актеров труппы заявления написали 36 . В театре не остается ни одного режиссера.

- Со своей стороны могу лишь сказать, что новость не из радостных, - комментирует пресс-секретарь театра Николай Заяц. - Купаловский театр - это ведь не только стены, но и в первую очередь талантливые артисты, которых теперь в одну команду будет собрать значительно сложнее. Всего сотрудников в театре около 250. С завтрашнего дня становится меньше на 58 человек. Еще несколько артистов подадут свои заявления в ближайшее время.

Среди уволенных народные артисты Беларуси Зоя Белохвостик, Арнольд Помазан, заслуженные артисты Алена Сидорова, Юлия Шпилевская, Игорь Денисов, Наталья Кочеткова, Георгий Малявский. Артисты Павел Харланчук, Роман Подоляко, Михил Зуй, Дмитрий Есеневич, Валентина Гарцуева, Светлана Аникей. Художественный руководитель Николай Пинигин и все режиссеры.

27 августа 2020. Актеры приходят в театр за вещами и трудовыми, некоторые боятся заходить в здание

Многие актеры приходят в театр за трудовыми книжками и вещами, которые скопились в гримерках у кого за 10, а у кого и за добрые 30 - 40 лет. Одна из актрис, забравшая трудовую, - народная артистка Зоя Белохвостик.

- Безумоўна, мы разлічвалі на такі фінал. Гэта быў вельмі складаны крок, і трэба трымаць сваё слова, - рассказывает Зоя Валентиновна. - Учора я ўжо забрала рэчы. У мяне былі дзве агромныя валізкі і яшчэ тры мяхі. Вельмі шмат. Таму што гэта дом. Там канцэртныя строі, посуд, ролі, кнігі, фарбы, цэлае жыцце… Мы не ведаем, што будзе далей, але мы дакладна будзем трымацца разам. Днямі збярэмся і будзем вырашаць, як працаваць далей і дзе. Есць розныя прапановы. І мы хацелі б застацца калектывам - разам. (…) Безумоўна, нехта тут будзе. - Будуць нейкія артысты і нейкі мастацкі кіраўнік. Мы будзем здзіўляцца. І можа быць, гэта будзе нават шок, калі мы даведаемся прозвішчы. Але гэта ўсё роўна не будзе Купалаўскі тэатр.

Актриса Кристина Дробыш возвращается в театр три раза: не хватает рук, чтобы вынести все свои вещи. Пакеты, чемодан на колесиках и в конце - мягкая плюшевая панда вместе с цветком в вазоне…

Сотрудники, которые контролируют, чтобы в театр входили по одному, - это вахтеры, с которыми актеры каждый день здоровались приходя в театр. Когда подходит очередной человек, они объясняют, что впустить не могут.

Светлана Аникей за вещами не пошла.

- Я туда боюсь входить, не хочу, у меня панические атаки, - объяснила актриса. - Я оставлю все вещи там. Но у меня там особо ничего нет: духи, старые штаны и роли мои. Я хочу попросить, чтобы трудовую книжку мне вынесли.

27 августа многие купаловцы забрали вещи из театра Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После увольнения 64 человек - столетие театра и появление «свабодных купалаўцаў»

2 сентября 2020. В театре осталось всего 15 артистов

Из Купаловского театра увольняется еще шесть артистов. Среди них народные артисты Виктор Манаев и Александр Подобед, одна из восходящих звезд Марта Голубева. Всего уволены 43 актера, осталось 15.

- Ситуация такая, какая она есть. На сегодняшний день написали заявления 68 человек, из них - 43 артиста, - комментирует и.о.директора Валерий Громада.

14 сентября 2020. Купаловский отмечает 100-летие без торжеств, появляются «свабодныя купалаўцы» и выпускают первый спектакль

Большинство уволившихся актеров в день столетия Купаловского называет себя «Свабоднымі купалаўцамі». Под этим брендом на YouТube появляется канал. Первое видео на нем - эффектная сцена по мотивам поставленного в свое время худруком театра Николаем Пинигиным спектакля «Сымон-музыка». Артисты под бой по бочкам-барабанам читают остро звучащие сегодня строки поэмы Якуба Коласа о судьбе талантов в Беларуси.

Артисты отмечают 100-летие труппы на лесной маевке под Минском - театр, по своей двней традиции, поехал в грибы. На полянке, рассказывали в юбилейнве дни "Комсомолке" участники события, были и те, кто остался в составе труппы, и те, кто ушел. Как объясняют артисты и сотрудники коллектива, главное, что всегда было у Купаловского, - дух общности. И даже написанные заявления и закрытые двери не могут разделить тех, кто связал себя с этим театром.

16 сентября 2020. «К 100-летию никаких мероприятий не планируется»

Актеры делятся мыслями с «Комсомолкой» о ситуации.

- Я помню Купаловский с самого детства, с первого года… Если кто-то думает, что для нас, артистов, уволиться было просто, что это какой-то каприз, это не так, - говорит уволившаяся актриса Валентина Гарцуева. - Учитывая, как много народных артистов покинуло театр, которых я также помню с самого детства… Это люди, которые отдали Купаловскому свои жизни.

- Николай Николаевич, хотели бы, чтобы вы, как руководитель… - позвонили мы Николаю Николаевичу Пинигину.

- …как бывший руководитель. Я не даю интервью, не даю комментарии. Я бывший художественный руководитель. Я на пенсии. Точка. Все остальное вы знаете без меня.

Сейчас никаких мероприятий не планируется»

О том, что никаких мероприятий и торжеств по поводу юбилея не планируется, сказал и Валерий Громада.

8 октября 2020. Геннадий Овсянников: «Если у тебя позиция, по ней надо жить, а не высказывать ее. А они сразу: «Мы, купалаўцы, супраць!»

В большом интервью «Комсомолке» о ситуации в театре высказывается легендарный купаловец Геннадий Овсянников, оставшийся в труппе.

«Театр в простое до конца октября, он сейчас не живет, и это очень печально. - говорил Геннадий Степанович. - Все случилось спонтанно и оказалось плохо срежиссировано. Говорят, все пошло снизу, но началось, на мой взгляд, когда некоторые актеры пошли с директором на митинг. А прозвучало: пошел весь театр.

Потом они уволились: мол, не можем выходить на сцену. Но если у тебя позиция, то это - заповедь: по ней надо жить, а не высказывать ее. А они сразу: «Мы, купалаўцы, супраць!». В итоге, на собрании труппы, куда пригласили министра, случился бунт - жестокий и бессмысленный.

Диалога не получилось. Министру не дали слова сказать: «Предлагаем вам уйти в отставку!», «Ганьба!», «Уходи!». Я и тогда на собрании, и сейчас говорю: это бессмысленно».

Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 октября 2020. «Купалаўцы» выпускают первый спектакль

«Купалаўцы» называют себя независимой театральной группой, свободными купаловцами.

- Мы – нацыянальны тэатр, бо ўсе гэтыя гады стаім поплеч з народам. Цяпер мы – свабодныя купалаўцы, незалежная тэатральная група. Мы пакінулі за плячыма наш дом, але верым, што абавязкова вернемся. І нашу доўгую дарогу дадому мы брукуем творчасцю, - пишут о себе.

«Купалаўцы» выпускают свой первый спектакль - «Тутэйшыя» по пьесе Янки Купалы и выкладывают запись на Ютуб.

«Тутэйшыя» независимой театральной труппы «Купалаўцы» Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У верасні 2020 года мы збіраліся святкаваць стагоддзе тэатра гучнай прэм’ерай – трэцяй версіяй знакавай Купалавай п'есы ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра Мікалая Пінігіна, - объясняют в соцсетях. - І гэтая пастаноўка працягвае пісаць унікальны лёс п’есы. Пасля звальнення большай часткі трупы ў знак салідарнасці з беларускім народам, прэм’ера легендарнага твору на купалаўскай сцэне сталася немагчымай. Але яшчэ мацней аб’яднаныя артысты не пакінулі задуму аб пастаноўцы спектакля. І першым крокам у сваёй новай гісторыі “Купалаўцы” паказваюць спектакль “Тутэйшыя”.

"Комсомолка" увидела закрытую репетицию. В новом спектакле есть отсылы к "Тутэйшым" 1990-х, а в финале актеры стоят в сцепке.

22 октября 2020. В 86 лет умерла актриса Купаловского Галина Толкачева

На прощание с Галиной Толкачевой в театре собрались актеры - и те, кто уволился, и те, кто остался. Некоторые обнимались.

11 ноября 2020. В Купаловском набирают новую труппу

Из Минкульта, как сообщали источники СМИ, начали звонить в областные театры и интересоваться у руководства, не хотят ли артисты попробовать свои силы в Купаловском театре. После этого на прослушивание пригласили студентов БГУКИ - в частности, с курса актрисы и педагога Зинаиды Пасютиной (Зинаиды Михайловны не стало в конце июля 2021-го). На просмотре присутствовали студенты и из других вузов

21 декабря 2020. 100 дней после 100-летия театра

"Комсомолка" поинтересовалась у актеров расколовшегося Купаловского, как они живут.

Заслуженная артистка Республики Беларусь Тамара Миронова в театре почти 20 лет. Она - одна из тех звезд главной сцены страны, кто без колебаний в нем остался в дни августовских событий.

- Труппа в Купаловском была всегда прекрасная, актеры были чудесные, много спектаклей… Того, что было, уже не вернешь, но будет другое. Артистов наберут, они вырастут и будут работать. Ну а что делать? Просто те, кто ушел, положили театр и откинули его года на два назад. Сейчас нам надо сначала начинать. И, тем не менее, у нас идет кастинг, есть отбор, репетиции, - рассказала Тамара Васильевна. - Но набрать труппу в главный театр страны не так просто. Кастинг будет проходить достаточно долго. Человека так сразу не возьмешь и не всегда быстро поймешь, достоин ли он этого театра.

А вот что сказал народный артист Виктор Манаев о том, сможет ли обновленный театр остаться тем самым Купаловским.

- Не думаю, что могут быть такие сравнения. Если, например, убрать всю экспозицию из Третьяковской галереи и сделать выставку рисунков победителей детских конкурсов - правильно будет сказать «Мы пойдем в Третьяковку»? Театр десятилетиями формируется. Это не то, что просто набрать даже самую способную молодежь - это передается из поколения в поколение.

И мнение актрисы Кристины Дробыш:

- Мы – тыя людзі, якія згубілі не толькі працу, але і жытло – арэндную кватэру, якую атрымалі пры ўмове працы ў тэатры, - рассказала Кристина. - Вядома, было страшнавата: у адзін момант згубіць усё - гэта заўсёды страшна. Але прайшоў час і гледзячы на тое, што зараз адбываецца ў тэатры, я разумею, што гэта быў сапраўды слушны выбар. Мая сям’я са мной, і гэта для мяне важнейшае. Як неаднойчы ўжо казалі, мы вынеслі тэатр з сабой. Дык ён з намі і жыве.

Актриса Кристина Дробыш забирает свои вещи из Купаловского театра 27 августа 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

30 декабря 2020. Ольга Нефедова: «Вы работаете, а мы, те, кто остался в театре, четыре месяца не работали. Это честно?»

Актриса Ольга Нефедова высказалась о ситуации с театром и уволившимися коллегами в интервью Марату Маркову на ОНТ.

- Вы бросили своих, вы бросили стариков. Никто не подумал, что для Геннадия Овсянникова, который пережил несколько инфарктов, театр - это как для нас воздух. Он живет тем, что приходит на сцену. Я вспомнила интервью моей коллеги: «Я боюсь за зрителей, которые будут возвращаться после спектакля". Красиво звучит. А вы не побоялись за жизнь Геннадия Степановича? - сказала Нефедова.

Актриса сказала в том интервью, что у некоторых появилась «некая вседозволенность: ты можешь не обращать внимания на коллег, на общество, страну, в которой живешь и законы которой как гражданин просто-напросто обязан соблюдать».

- Мы все не спали. У меня началась бессонница, у старшего поколения точно так же: мы полтора месяца не могли прийти в себя от непонимания, что могло случиться такого, чтобы взять и уйти. Когда на собрании я, умываясь слезами, просила остаться, умоляла, мне было сказано одной актрисой: «Мы не можем работать, когда людей убивают». Я, доверчивый человек, уже не верю вам, мои бывшие коллеги. Вы же работаете по углам, по подвалам, читаете на чаепитиях - вам за это платят, это не секрет. Вы работаете, а мы, те, кто остался в театре, четыре месяца не работали. Это честно? Скажите, где правда?

Купаловцы с заявлениями на увольнение Фото: Павел МАРТИНЧИК

6 января 2021. В Купаловском новый директор - Александр Шестаков

На место исполняющего обязанности Валерия Громады приходит Александр Шестаков, который до этого был замначальника управления культуры Мингорисполкома. Он не раз на прежней работе в исполкоме комментировал ситуации с отменой ряда концертов из-за «низкого художественного уровня».

- Опыт Александра Шестакова пригодится ему на должности генерального директора Купаловского театра, - сказал министр культуры Анатолий Маркевич, представляя нового руководителя.

28 января 2021. Театр продолжает искать актеров

В труппу необходимы актеры разных возрастов, сообщают на сайте театра. Кандидатов просят отправлять свои резюме, портфолио, желательно с видео, на электронную почту театра.

13 февраля 2021. «Купалаўцы» выпускают спектакль «Я»

- Я– гэта спектакль пра тое, што адбывалася першы раз у жыцці. Я – гэта спроба вярнуцца ў дзяцінства, калі кожнае імгненне было неверагодным адкрыццём і падзеяй. Я – спроба зразумець сябе і прыняць складаныя моманты свайго жыцця. Я – гэта тое, што больш ніколі не вернецца, але заўжды будзе побач з табой, - так анонсирую спектакль режиссера Романа Подоляко.

Спектакль «Я». Фото: независимая театральная труппа «Купалаўцы»

19 февраля 2021. В Купаловский театр приезжает Лукашенко. Ольга Нефедова плачет

Александр Лукашенко приезжает на репетицию обновленной «Паўлінкі». На встрече с президентом актриса Ольга Нефедова плачет, вспоминая, как президент вышел с автоматом после разгона одной из акций протеста.

- Вы знаете, мне стыдно за своих коллег. Потому что, понимаете, дело ведь глобальное, - говорит Нефедова, вытирая слезы. - Никто из нас не собирался Родину продавать в подворотне. Вы же взялись за автомат для того, чтобы показать. Ой, извините, я плачу, но вы молодец…Потому что здесь уже стояла такая задача – Родины! Ну не просто там эти флаги или еще что-то. А именно Родину. Ведь действительно, хапнут и не заметят. Момент глобально стоял. Ну как они не поняли, почему они купились так, как бы так ну подешевле что ли взяли и сдали. Ну вот просто так, не подумав…Я не знаю.

«Паўлінка» после увольнения нескольких десятков актеров. Фото: Министерство культуры

25 февраля 2021. Вера Полякова-Макей: «Я никогда не прощу Латушко за то, что он вытер ноги о Купаловский театр»

Актриса и жена министра иностранных дел Владимира Макей Вера Полякова-Макей высказалась о ситуации с Купаловском в интервью на ОНТ:

– Войну Отечественную пережили люди и театр не потеряли. Вот это единственное, что я ему никогда не прощу – то, что он вытер ноги о Купаловский театр, что разрушил столетнюю историю театра. Он вывел этих людей и бросил. Вот этого я ему не прощу никогда, – сказала она о бывшем гендиректоре театра Павле Латушко.

27 марта 2021. Виктор Манаев: «Театр для меня - это не только стены, это мой режиссер, это коллеги, которых ты любишь и ценишь. Вот и ответ о причинах ухода для меня»

Выходит интервью с народным артистом Виктором Манаевым, он ушел из театра чуть позже большинства актеров.

- Когда собиралась труппа, поначалу казалось, что есть надежда. Я выступил, у меня были свои аргументы, чтобы сохранить столетний театр. Среди них вспомнил и свою реплику из «Касцюмера» (Виктор Манаев играл Нормана. - Ред.), пьесы о временах бомбардировок Лондона нацистами: «Был сигнал воздушной тревоги. Начался налет. Но мы поднимаем занавес. Пусть же те, кто хочет остаться в живых, покинут зал и сделают это как можно тише...»

Но спустя несколько дней стало ясно: за этот 100-й сезон нас связала единая цель и планы на будущее, мы так сплотились, что не могли оказаться порознь. Потому вместе - кто-то сразу, кто-то на несколько дней позже, как я - ушли. Если коротко, то театр - это всегда коллективное творчество. Театр для меня - это не только стены, это мой режиссер, это коллеги, которых ты любишь и ценишь. Вот и ответ о причинах ухода для меня.

В этот же день на ютуб-канале «Купалаўцы» ко Дню театра представляют спектакль «Страх» в трех частях, который доступен для просмотра определенное время - до 31 марта.

- Мы театр без сцены, театр в изгнании. Самое сильное, что мы можем сделать в такой день, - это говорить на языке, который нам наиболее понятен - на языке театра, - говорят в группе.

Спектакль «Страх». Фото: независимая театральная труппа «Купалаўцы»

12 апреля 2021. Уже в третий раз в Купаловском театре объявляют набор актеров в труппу

Второй конкурсный набор в труппу Купаловского состоялся 24 марта. Тогда на сайте сообщалось, что по его итогам «акцёрская трупа тэатра папоўнiлася новымi iмёнамi». Они тогда еще были неизвестны, но на сайте появляется афиша на май. В ней были два спектакля – «Паўлiнка» и «Вечар».

1 июня 2021. Худруком становится Ольга Нефедова

Ольга Нефедова получила должность худрука Купаловского, ее имя появилось на сайте театра в разделе «Творческое руководство». Мы вспоминали биографию актрисы - интересные факты она рассказывала в интервью "Комсомолке" несколько лет назад.

10 июня 2021. В Купаловском театре анонсировали премьеру спектакля «Жаніцьба» в постановке 26-летнего режиссера

«Жаніцьба» - первая полноценная премьера театра в сезоне, до этого Купаловский театр восстанавливал лишь свои старые спектакли – «Паўлінку», «Вечар» и «Чорную панну Нясвіжа».

«Чорная панна Нясвіжа» Фото: Министерство культуры

Режиссер "Жаніцьбы" - 26-летний Даниил Филиппович, он окончил Минский колледж искусств и Российскую академию театрального искусства.

7 июля 2021.«Купалаўцы» закрывают сезон проектом «Я гавару»

Свой первый сезон «Купалаўцы» закрывают музыкально-поэтическим проектом «Я гавару».

- Вось і надышоў час заканчэння аднаго з самых запамінальных сезонаў ва ўсёй гісторыі Купалаўскага тэатра, - делятся купаловцы. - Калі б хтосьці год таму распавёў нам пра тое, што з намі мае адбыцца, то мы, натуральна, не паверылі б. «Ха-ха, выдатны сцэнар для вельмі смелага капусніка», – сказалі б мы. Так, было няпроста, але ж і дужа захапляльна. Мы зрабілі столькі ўсяго, чаго і самі ад сябе не чакалі. Вось і закрыццё сезона абяцае быць запамінальным.

За время первого онлайн-сезона вышли в видеоверсиях спектакли "Я" (переосмысление постановки "Першы" с купаловской сцены), "Страх", "Прыгоды Чыпаліна". Были и литературные чтения. А еще вышла и новая "Паўлінка" с драматичным оригинальным финалом, как у автора - Янки Купалы. Кстати, у нас выходил целый гайд по репертуару "Купалаўцаў" .

Спектакль «Паўлінка» в исполнении «Купалаўцаў». Фото: независимая театральная труппа «Купалаўцы»

29 июля 2021. В Купаловском театре проходит премьерный показ спектакля «Жаніцьба»

Художник-постановщик - Александр Каменец, композитор - Марат Абрамян, хореограф - Вадим Дубовик.

Премьера спектакля «Жаніцьба» в Купаловском театре. Фото: Министерство культуры

21 августа 2021. Умерла старейшая актриса Купаловского театра Галина Орлова.

Народная артистка БССР была одной из тех, кто остался в труппе после августа-2020, но уже давно не выходила на сцену. Ей было 92 года.

26 августа и 2 сентября 2021. «Купалаўцы» и Купаловский открывают новый сезон

- У гістарычны дзень, 26 жніўня, мы адкрываем новы сезон свежайшым праектам “NowПрост”, - анонсировали купаловцы. - Серыя размоў купалаўцаў з купалаўцамі. Пра жыццё, пра пачуцці, пра простае і складанае, пра ўсё на свеце і трошачкі болей. Першы госць – купалавец Андрэй Кавальчук.

В Национальном академическом театре имени Янки Купалы сезон откроют 2 сентября "Паўлінкай". В репертуаре пока по-прежнему 4 спектакля.

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