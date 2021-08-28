Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 августа 2021 года: тест на автовокзале, вопрос со «Спутником» и новая болезнь после COVID-19 у половины пациентов

Новая лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирус появится в Минске на автовокзале «Центральный». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Беларуси заразились 1862 пациентов с COVID-19 – это рекорд с 29 января (тогда за сутки заболели 1867 человек). Выписаны из больниц 1733 человека, свидетельствуют свежие данные Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 476 тыс. 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 469 тыс. 569 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За минувшие сутки в Беларуси скончались 12 пациентов с выявленным коронавирусом, а за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 735 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Тест на COVID-19 на вокзале

Новая лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирус появится в Минске на автовокзале «Центральный». Для резидентов Беларуси он обойдется в 67,43 белорусских рубля, для нерезидентов – 85,2 рубля.

– В сентябре 2021 года планируем открыть еще один пункт по отбору биологического материала на коронавирусную инфекцию на территории Центрального автовокзала, – рассказала заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.

Почти 55% пациентов, переболевших коронавирусом, в течение полугода нашли у себя новое недомогание: заболевания сердца и легких, которых до этого не было. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белорусов, привитых «Спутником», не пустили в Украину

Иностранцам при въезде в Украину нужно быть привитыми только вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, а «Спутника» в этом перечне нет. В частности, украинские пограничники не пропустили в страну трех граждан Беларуси, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник»)... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину, - сказано в сообщении.

Новая болезнь у половины перенесших коронавирус

Специалисты из Мичиганского университета провели новое исследование, в ходе которого изучили данные 253 пациентов, попавших в больницу с COVID-19 в конце осени 2020 года и зимой 2021 года. Средний возраст пациентов – 60 лет.

Они выяснили, что 85% прошедших лечение от коронавируса до сих пор полностью не выздоровели. Даже после полного излечения у них наблюдались симптомы COVID-19. Эти люди до сих пор не чувствуют себя здоровыми.

Более того, почти 55% пациентов, переболевших коронавирусом, в течение полугода нашли у себя новое недомогание: заболевания сердца и легких, которых до этого не было.

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