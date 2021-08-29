Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 августа 2021 года: большой прирост количества заболевших, первые случаи COVID у оленей и смерти после вакцины Moderna

За последние сутки в Беларуси сделано 18366 тестов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав опубликовал ежедневную статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сообщается, что за минувшие сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 1 тысячи 636 человек. За все время пандемии в республике было подтверждено 477 тысяч 901 случай заболевания. Напомним, что сутками ранее - 27 августа - в Беларуси медики диагностировали COVID-19 у еще большего количества белорусов - 1862 пациентов.

Благополучно перенесли заболевание и выписаны из учреждений здравоохранения 1 тысяча 449 пациентов. В Беларуси с начала эпидемии общее количество выздоровевших превысило уже 471 тысячу.

К сожалению, сообщается еще о 10 смертях за сутки. Таким образом, за весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 745 пациентов с выявленным коронавирусом.

Активно продолжается тестирование на коронавирус: плюс 18366 тестов за последние сутки, а всего же в лабораториях за весь период пандемии в Беларуси сделали более 7,757 миллиона исследований.

В МИРЕ - ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ У ОЛЕНЕЙ

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства США, специалистами ветслужбы ведомства зарегистрированы подтвержденные случаи вируса, вызывающего COVID-19 (коронавирус SARS-CoV-2 - Прим.) среди диких белохвостых оленей. Заражения выявлены в популяции в штате Огайо. Отметим, что это первые в мире подтвержденные случаи заболеваемости у оленей, до этого ковид диагностировали только у небольшого числа видов животных, главным образом, у особей, которые имели контакты с людьми.

Что касается того, несет ли коронавирус у оленей новую угрозу для человека, то комментарий американских специалистов был следующим:

- Имеющаяся информация позволяет сделать заявление, что риск передачи вируса от диких животных людям считается низким.

В ЯПОНИИ ДВА ЧЕЛОВЕКА УМЕРЛИ ПОСЛЕ ПРИВИВКОЙ ВАКЦИНОЙ MODERNA

Как сообщили сегодня в японском Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния, в Японии зафиксированы два случая смерти после прививки от коронавируса препаратом компании Moderna. Речь идет о партии вакцин, в некоторой были выявлены неизвестные примеси. Оперативно было принято решение о приостановке использования данной партии.

В профильном министерстве подчеркнули, что в настоящее время не установлено, были ли посторонние компоненты в составе вакцин, которыми привились умершие.

Сообщается также, что умерло двое мужчин - 38 и 30 лет, которые не имели хронических заболеваний, а также аллергических реакций. Вторую дозу вакцины они получили 15 и 22 августа соответственно. На следующий день после введение препарата у обоих поднялась температура, а спустя три дня оба умерли. Отметим также, что в Японии одобрены вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer и BioNTech. С начала пандемии в странеCOVID-19 был диагностирован у более чем 1,3 миллиона человек, умерли 15,6 тысяч больных.

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