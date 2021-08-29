Умер Юрий Пудышев – легенда белорусского и советского футбола

Юрий Пудышев в последние годы работал в БАТЭ. Фото: fcbate.by

О смерти Юрия Пудышева на 68-м году жизни сообщил футбольный клуб БАТЭ. Последние десять лет жизни Юрия Алексеевича ( с небольшим перерывом) были связаны с этим клубом. Он был ассистентом главного тренера, работал с дублирующим составом, а с 2019-го - тренером в юношеской команде игроков 2005 г.р.

Юрий Пудышев родился 3 апреля 1954 года в Калиниграде. Он как-то рассказывал «Комсомолке» эпизод из его детства. Чтобы полакомиться вкусностями, мальчик собирал ландыши и продавал букетики по 10 копеек. А затем со всех ног мчался в магазин и покупал две порции мороженого: одну - мамке, вторую - ребятам...

В 1971-1975 годах выступал за московское «Динамо», а в 1976-м перешел в минское «Динамо», где провел лучшие годы своей карьеры.

В 1982 году полузащитник стал чемпионом СССР, в 1983-м – бронзовым призером. В золотом году Пудышев вошел в число 33 лучших футболистов СССР.

В 1986-м, когда вернулся в московское «Динамо», он еще раз завоевал бронзу чемпионата СССР.

За национальную и олимпийские сборные провел по одному матчу.

Юрий Пудышев умер на 68 году жизни. Фото: fcbate.by

Юрий Пудышев уже во времена суверенного белорусского футбола прославился тем, что стал самым возрастным игроком, который когда либо выходил на поле в официальных матчах.

Сначала в Кубке он сыграл за МТЗ-РИПО в 53 года, а в 2010-м, уже в 56 лет, вышел на поле на 90-й минуте в составе брестского «Динамо», который проводил матча чемпионата страны против БАТЭ. Эти поступки в очередной раз подчеркнули, что он был первым весельчаком белорусского футбола.

Тогда он сказал «Комсомолке»:

- Я вышел не потому, что хотел показать, какой я красивый и хороший. Прежде всего, я выхожу, чтобы команде помочь и не подвести ее. И еще для того, чтобы люди вспомнили минское «Динамо» 1982 года. Сашу Прокопенко, Юру Курненина, Витю Янушевского, которых с нами нет. И тех, кто здравствует сегодня, естественно. А то у нас начинают забывать ту команду.

На вопрос о том, как он готовился к этому матчу, Пудышев ответил:

- Пивом, обязательно с горчинкой, я восстанавливаюсь. И шампанским. Но в умеренных дозах. Молоком не восстановишься. Я ведь два раза в день тренировался. Все тело болело, но я работал.

Пудышев был известен тем, что давал прозвища всем футболистам, с которыми играл.

Вот, например, что он рассказывал о Сергее Алейникове:

«Мы его называли Батюшка или Алень. Ну, с Аленем все понятно, а вот Батюшкой он был потому, что говорил медленно, нехотя, как батюшка в церкви».

Как-то перед Новым голом мы спросили у Юрия Алексеевича, как восстанавливаться после праздников и он ответил так:

- У меня есть безотказный рецепт. Мне без малого 60, я свой организм очень хорошо изучил, всегда помогало. Схема такая: после хорошего празднования поможет секс с красивой женщиной, потом баня… - лукаво улыбается тренер и на секунду задумывается. - Нет, не так: вначале банька, потом женщина - секс в любовном отношении восстанавливает очень хорошо! Только не перепутайте - секс не в бане, а после… Значит так: баня-женщина, баня-женщина, что же еще, чтобы хорошо себя чувствовать?.. А! После - небольшая прогулка на свежем воздухе. Потом опять женщина, и на ночь немного пивка или 50 граммов водочки - кому как нравится. И никаких компаний, все-таки наслоение тяжеловато будет.

О своей женитьбе Пудышев вспоминал:

- С одной стороны - влюбился, с другой - уже и дочка родилась… Мне тогда было 25, Светлана старше на четыре года. Она мне всем угодила: и хозяйственная, и умная, и симпатичная. Порядок в моей жизни навела: стало меньше компаний, гулянок… Посмотрел я на нее трезвыми глазами и решил, что пора сдаваться и дочку удочерять…

Редакция "Комсомолки" приносит родным и близким Юрия Алексеевича соболезнования. Мы предлагаем вам почитать наши материалы о легендарном футболисте.

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