Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 августа 2021 года: рост заболеваемости в США угрожает запускам в космос, а в Беларуси привились более 1,62 млн человек

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 августа 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав опубликовал ежедневную статистику заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1405 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в республике было подтверждено 479 306 случаев заболевания.

Выписаны домой после проведенного лечения в больницах 1487 человек. В Беларуси с начала эпидемии общее количество выздоровевших составляет 472 505 человек.

Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 12 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 757 пациентов

В ведомстве сообщили, что за последние сутки было проведено 19 222 теста на коронавирус, всего с начала пандемии в Беларуси их было выполнено 7 миллионов 777 175.

Темпы распространения COVID-19 в мире замедлились. Число зараженных коронавирусом в мире за последние сутки выросло на 479 214 человек, умерли 8 114 человек. Общее число смертей от коронавируса в мире с начала пандемии составляет 4 513 249 человек. Рекордсмен – Россия, там за минувшие сутки от коронавируса умерли 797 человек. На втором, третьем и четвертом местах – Мексика, Бразилия и США соответственно.

Ученые выяснили, какой иммунитет сильнее к COVID-19: после болезни или после прививки

В ходе исследований ученые установили, что наибольшим иммунитетом к коронавирусу обладают люди, переболевшие COVID-19 и сделавшие после этого прививку.

Исследователи проанализировали данные более 800 тыс. человек, условно разделив их на три группы: не болевших коронавирусом, но привившихся, переболевших и получивших только первую дозу вакцины и переболевших, но не вакцинировавшихся.

Исследование показало, что у полностью вакцинировавшихся, но не болевших COVID-19 пациентов, риск заражения коронавирусной инфекцией был выше в 5,96-13,06 раз, чем у тех, кто обладал только естественным иммунитетом.

Ученые подчеркнули, что наибольшей защитой от новых видов коронавируса обладают те люди, кто переболел и привился после болезни.

Рост заболеваемости COVID-19 в США поставил под угрозу запуски в космос

В NASA обеспокоены возможными задержками запуска ракет в космос из-за роста заболеваемости коронавирусом. Охлажденный до жидкой формы кислород, необходимый и в медицине, используется в качестве топлива для запуска ракет, но жизнь пациентов в приоритете.

– Люди превыше всего, – приводит Bloomberg слова вице-президента по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США Ричарда Крейга.

Крейг отметил, что нехватка водителей коммерческих грузовиков, которые занимаются кислорода, усугубляет проблемы с поставками в больницы.

Также сжиженный кислород необходим для поддерживающей терапии пациентов с COVID-19 – им отдан приоритет в цепочке поставок товарного газа.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1,62 млн белорусов. Больше всего привившихся – в Минске

В Беларуси продолжается активная вакцинация населения от коронавируса. Как сообщили в Минздраве, первую дозу вакцины уже получили более 1,62 млн белорусов.

Там также отметили, что полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 166,2 тыс. человек, в Витебской – свыше 145 тыс., в Гомельской – более 236 тыс., в Гродненской – более 134,1 тыс., в Минской – свыше 161,3 тыс., в Могилевской – более 146,3 тыс., в Минске – свыше 304 тыс.,

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