Вместо вагона - салон Hyundai Creta: как белорусы вновь покоряют Сибирь

Фото: Артем ДЕЙНЕГА.

- Удивительно, но до сих пор в Сибири много деревень, где абсолютно все жители - белорусы, - рассказывает руководитель экспедиции Дмитрий Новицкий. - Во многих деревнях работают музеи белорусской культуры, а люди до сих пор называют свеклу бураком. Мы заезжали в село Черчет - там журавлей называют «буслы», а шустрых детей - «маланка». То есть до сих пор жив белорусский язык, хоть смысл некоторых слов забыт.

Фото: Артем ДЕЙНЕГА.

Эти явления - результаты Столыпинской реформы, когда в начале ХХ века в Сибирь добровольно переселилось 1,5 миллиона белорусов. Они селились в безлюдных местах, жили вместе, поэтому до сих пор в Сибири много белорусских «анклавов», где все жители белорусы.

- А в деревне Тарнополь нам удалось соединить род Гераковых, - продолжает Дмитрий Новицкий. - В гомельской деревне Бабичи мы нашли Зинаиду Коновалову, представительницу рода Гераковых. Она знала, что у нее есть родственники в Сибири, но не знала, где именно. Мы нашли в деревне Тарнополь ее родственников, передали контакты, архивные фотографии и пояс из Бабичского музея.

Фото: Артем ДЕЙНЕГА.

Также участники экспедиции передали в краеведческий музей Иркутска портрет Яна Черского - белоруса, первооткрывателя Байкала. Ян Черский первым составил подробную карту Байкала. Он является героем Сибири, сибиряки им гордятся, а в Беларуси о нем мало кто знает. В свою очередь сотрудники Иркутского краеведческого музея передали в Беларусь свой подарок - карту, точную копию карты Яна Черского.

- Мы о Яне Черском напишем подробные статьи и смонтируем видеофильм, - сообщает Дмитрий Новицкий, руководитель экспедиции «Creta на Байкале. Путь Черского». - А пока мы на двух Hyundai Creta продолжаем путь Черского, едем в Усть-Баргузин. Постоянно пишем интервью, общаемся с людьми. Надеемся, что когда вернемся, то подробнее расскажем о Яне Черском, белорусе, которого знает вся Сибирь!

Фото: Артем ДЕЙНЕГА.

Помимо целых колоний белорусов вокруг Байкала много интересного: почти все местные исповедуют шаманизм, причем одновременно ходить и в церковь, и к шаману - это нормально. Бурундуки и суслики, невероятные виды и буддистские дацаны - все это Байкал.

Фото: Артем ДЕЙНЕГА.

Фото: Артем ДЕЙНЕГА.

Подробнее следить за экспедицией можно в социальных сетях Hyundai Belarus.

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