Разница в средних зарплатах – в 8 раз, Минск лидирует, Могилевская область – в отстающих: что произошло с зарплатами в Беларуси в июле 2021

Лидер в «рейтинге получек» - Минск Фото: Надежда БУТОВИЧ

Национальный статистический комитет опубликовал ежемесячную статистику о величине средней зарплаты в Беларуси. В июле 2021 года она составила 1471 рубль 70 копеек. Если сравнить с цифрами июня, то выходит плюс 38,3 рубля за месяц, а если перенестись на год назад, в июль 2020 года, то прибавка и вовсе составит без малого 158 рублей.

Но надо помнить, что средняя зарплата минувшего июля – эти самые почти 1472 рубля - статистиками считается без вычета 13% подоходного налога и 1% платежа в ФСЗН. Выходит, что «на руки» средний белорус в июле получил чуть более 1265 рублей.

БОЛЬШЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ПОЛУЧАЮТ ТОЛЬКО В МИНСКЕ

Лидер в «рейтинге получек» - Минск. В столице среднее начисление составило 2062,1 рубля. На 855 рублей меньше начислено работникам Могилевской области - там средняя зарплата составила 1206,3 рублей. Это самая низкая средняя зарплата в стране.

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как видим, средняя заработная плата во всех без исключения областях Беларуси превышает показатель в 1200 рублей. Понятное дело, что представители разных профессий зарабатывают по-разному – уровень зарплат по видам экономической деятельности в Белстате тоже традиционно привели. Посмотрим, кто получает больше всех, а кто, увы, в аутсайдерах.

У АЙТИШНИКА – БЕЗ МАЛОГО 6 ТЫСЯЧ, У ПАРИКМАХЕРА – МЕШЬШЕ 760 РУБЛЕЙ

Можно порадоваться (и делать это каждый раз, когда Белстат ежемесячно публикует статистику о средних зарплатах в стране) за работников IT-сектора. У них заработная плата – традиционно самая большая. В июле – 5873,8 рубля, за год зарплата айтишников выросла на 13,5%., по сравнению с июнем текущего года - плюс 2,4%.

На втором месте в «зарплатном рейтинге» - страховщики и финансисты: в графе «начислено» у них 4026,2 рубля (плюс почти 487 рублей по сравнению с июнем). Чуть отстают зарплаты специалистов сферы пассажирского воздушного транспорта – 2870,2 рубля. Также неплохо – 2672,2 рубля - зарабатывают шахтеры, у специалистов нефтехимического профиля средняя зарплата – 2404,9 рубля. Самая маленькая средняя зарплата - почти 760 рублей (минус налоги выходит 654 рубля) - у парикмахеров. Выходит, средний айтишник в месяц зарабатывает почти в восемь раз больше среднего работника сферы красоты.

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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