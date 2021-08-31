Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 августа 2021 года: новые нетипичные симптомы COVID, ошибка ученых о скорости мутаций и вакцина в виде капель в нос

За последние сутки ученые сделали новые выводы о коронавирусе и его мутациях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Статистика в мире и Беларуси

В мире за последние сутки зафиксировано более 580 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще по меньшей мере 7,6 тысячи инфицированных COVID-19 пациентов. Также по данным ресурса worldometers.info, аккумулирующего официальные данные ведомств, по всему миру с начала пандемии заразились коронавирусом уже свыше 217,544 миллиона человек, выздоровели 194,538 миллиона, скончались более 4 миллионов 520 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.

По данным ВОЗ в первой десятке стран с самым высоким показателем заражения «ковидом» остаются (по убыванию): США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Аргентина, Иран и Колумбия.

В Минздраве Беларуси тоже продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. За сутки «ковид» подтвердился у 1 тысячи 58 белорусов, выздоровели и были выписаны 769 пациентов.

Таким образом, за все время пандемии в Беларуси уже 480 тысяч 364 подтвержденных случая, а также из них, к счастью, 473 тысячи 274 выздоровевших.

В Минздраве, однако, сообщили и о еще 11 смертях за сутки. И констатировали, что за весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 3 тысячи 768 пациентов с выявленным COVID-19.

Новая скорость мутаций

При сохраняющемся росте инфицирования коронавирусом в мире, ученые нашли свою ошибку насчет мутирования вируса. Выяснилось, что геном SARS-CoV-2 мутирует гораздо быстрее, чем ранее считалось.

Так исследователи поняли, что новые мутации «ковида» появляются примерно один раз в неделю. Но и уточнили, что это не так и плохо.

Британский профессор-вирусолог Лоренс Хёрст объяснил, мол, раньше считалось, что новые мутации «ковида» появляются раз в две недели. Так предполагали, потому «засчитывали» только вирусы, сохраняющиеся в геноме, то есть «успешные мутации». Однако, если взять в расчет и «неуспешные мутации», то приходит понимание, что что изменения генома SARS-CoV-2 выше примерно на 49 - 67%.

- Это позволяет лучше оценивать скорость распространения коронавируса. Понимать в итоге, как быстро патоген сможет избегать действия разработанных против него вакцин, - резюмирует ученый.

Продолжаются лабораторные испытания "спрея-вакцины" от коронавируса. Фото: pixabay.com

Менингит, диарея, сыпь и другие нетипичные симптомы «ковида»

Также исследователи выделили целый ряд нетипичных симптомов при коронавирусе, которые зачастую «наслаиваются» на сопутствующие заболевания.

По мнению российского эксперта Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, ряд симптомов или патологий могут вызываться как сопутствующими патологиями, так и препаратами для лечения коронавируса. В числе нетипичных симптомов «ковида» директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвала энцефалопатию, менингит, диарею, сыпь, последствия, связанные с тромбозами, которые могут возникать у пациента, заболевшего COVID-19.

- Были описаны и поражение центральной нервной системы. Есть единичные случаи желтухи, обусловленные развитием патологии желчевыводящих путей на фоне COVID-19, - констатировала медик.

И подытожила, что такие симптомы у каждого пациента возникают (или не возникают) индивидуально, как сопутствующая патологии, или в связи с препаратами, применяющимися при лечении, но не исключительно в связи с коронавирусом.

Капли в нос вместо укола

По-прежнему одним из важнейших вопросов в борьбе с пандемией коронавируса в мире остается вопрос массовой вакцинации. Ученые в свою очередь предлагают все более интересные формы «прививок».

Например, российские исследователи анонсировали вакцину от коронавируса в виде назального спрея. Заявили, что препарат может войти в гражданский оборот уже осенью 2022-го года, то есть примерно через год.

Необходимо уточнить, что «спрей-вакцину» исследуют сейчас по всему миру. Во многих лабораториях ее тестируют на лабораторных животных.

- С учетом необходимости проведения клинических исследований я полагаю, что это перспектива следующей осени, - пояснил гендиректор российского научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Узнали, что и как (не)есть, чтобы подготовиться к вакцинации против коронавируса. Фото: pixabay.com

Сладкое - табу перед прививкой

А пока нет спреев, медики и исследователи рассказывают, как лучше подготовиться к обычной прививке от коронавируса.

Например, по словам гастроэнтеролога Никиты Харлова, за несколько дней до процедуры лучше исключить из рациона некоторые продукты. Например, не есть блюда с большим количеством углеводов и исключить сладкое.

- Сладкое - это табу перед прививкой. При высоком сахаре в крови человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее пройдут все побочные эффекты после вакцинации, - объяснил эксперт.

Конечно, не стоит употреблять перед вакцинацией продукты-аллергены, новую непривычную еду или напитки, отказаться от цитрусовых, бананов и винограда, дыни и в целом фруктов. Если не получится совсем не есть фрукты - съесть в два раза меньше, чем обычно.

- Эти правила следует соблюдать и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, - рекомендовал медик.

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