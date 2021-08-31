Соболенко и Азаренко пробились во второй круг теннисного турнира US Open-2021: узнали имена следующих соперниц белорусок

Арина Соболенко вышла во второй раунд турнира US Open. Фото: wtatennis.com/Jimmie48

30 июня стартовал заключительный турнир «Большого шлема» (ТБШ) в Нью-Йорке. Открытый чемпионат США проходит на хардовом покрытии и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд престижного турнира был увеличен в этом году и составил более 57 млн долларов.

В матче первого круга US Open женской сетки свои игры провели теннисистки из Беларуси. Отметим, действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года обыграла белоруску Викторию Азаренко.

Первой из наших на американском корте выступила Александра Саснович. Ее соперницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу казахской спортсменки, которая занимает 20-ое место в мировом рейтинге. Здесь белоруска выступила крайне неудачно. Александра не смогла удержать свои подачи, когда это было необходимо, допускала много ошибок в простых эпизодах. Елена Рыбакина сыграла более эффективно, ее победа стала справедливым результатом этого поединка.

Следующая игра прошла с участием Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира сыграла с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой (60-ое место в рейтинге WTA). Ранее между собой спортсменки не встречались.

На первых минутах представительница Чехии задала высокий темп игры, играя остро и агрессивно. У Азаренко хромала первая подача, было допущено много невынужденных ошибок. При счете 1:4 в пользу Мартинцовой Вика собралась с силами и выровняла ситуацию в игре. Совершив два брейка в первом сете, белоруска довела счет до победы – 6:4.

Теннисистка из Беларуси продолжила придерживаться своей успешной тактике и во второй партии. Это позволило Вике делать правильные вещи на корте и с легкостью завершить матч в свою пользу, повесив сопернице баранку – 6:0. За весь матч белорусская теннисистка совершила три эйса и две двойные ошибки. Во втором раунде Виктория Азаренко встретится с итальянкой Жасмине Паолини (452-ое место WTA).

Последней из белорусок на корте Нью-Йорка выступила Арина Соболенко. На стадии 1/64 финала вторая ракетка мира сыграла против Нины Стоянович из Сербии (94-ое место в рейтинге WTA).

Старт у белоруски получился непростым. Арина мучительно вошла в игру, чем сербка и воспользовалась. Соперница продемонстрировала хорошие навыки оборонительной игры против силового тенниса белорусской теннисистки. За весь матч минчанка отдала три гейма на своей подаче, при этом сделала семь брейков. Совершила 13 эйсов, 13 двойных и 42 невынужденные ошибки. Несмотря на проблемную игру в первых двух сетах, в решающей третьей партии Арина проявила характер и уверенно победила Стоянович, не отдав ни одного гейма - 6:4, 6:7, 6:0. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Во втором круге Арине Соболенко досталась соперница из Словении Тамара Зиданшек (40-ое место WTA).

Напомним, 31 августа в мужском одиночном разряде выступят Илья Ивашко и Егор Герасимов. В первом раунде Ивашко сыграет с американцем Теннисом Сангрендом, а Герасимов сразится с соперником из Польши Хубертом Хуркачем.