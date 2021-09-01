Нужно ли платить налог с продажи авто, если живешь за границами Беларуси более 183 дней

В каких случаях придется платить налог за продажу авто? Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Читатель «КП» Евгений около двух лет проживает в Австрии. В Беларуси у него не осталось никакого имущества за исключением автомобиля. Недавно мужчина собрался продать легковушку и задался не самым очевидным, но резонным вопросом: а нужно ли платить подоходный налог?

Ответ «Комсомолка» нашла в ролике на официальном YouTube-канале Министерства по налогам и сборам. Для начала, стоит определить свой статус: налоговый резидент вы или нет. Необходимо посчитать, сколько дней в календарном году (например, с 1 января по 31 декабря 2020-го) вы находились или находитесь за рубежом. Если вы находитесь на территории другого государства (в случае с Евгением – в Австрии) более 183 дней, то вы являетесь налоговым резидентом этой страны. Соответственно, в Беларуси – нет. Однако, продавая автомобиль в синеокой, заплатить подоходный налог все равно придется.

– Такой гражданин должен подать в налоговый орган до реализации этого имущества налоговую декларацию, и с предполагаемого дохода уплатить налог. После заключения договора (купли-продажи авто. - Ред) предоставляется декларация уже о фактическом полученном доходе и, соответственно, налоговый орган при необходимости пересчитывает сумму налога и рассчитывает ту сумму, которая подлежит к уплате, – комментирует начальник главного управления налогообложения физических Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько.

В качестве примера в ролике приводится следующая ситуация. Условный гражданин Беларуси работает в Чехии. В Беларуси проводит в среднем около месяца в году. Очевидно, что он является чешским, а не белорусским налоговым резидентом. Тем временем, человек собирается продать свой белорусский легковой автомобиль, которым фактически не пользуется. В этом случае он должен подать декларацию в отечественный налоговый орган еще до продажи с указанием ожидаемого дохода и уплатить таксу. А уже по факту сделки в течение пяти рабочих дней представить уточненный отчет. В противном случае, человеку грозят неприятности с налоговой, а также при получении паспорта серии РР, которые используют белорусы при постоянном проживании в других странах.

Впрочем, все нюансы каждого конкретного случая стоит уточнить у налогового инспектора, дабы избежать спорных ситуаций.

НА ЗАМЕТКУ

В каких еще случаях придется платить налог за продажу авто?

Общие правила гласят: вы обязаны заполнить и подать декларацию, если в прошедшем календарном году продали два и более автомобиля, техническая допустимая масса которых составляет не более трех с половиной тонн, а число сидячих мест, помимо водителя, не превышает восьми. Это касается легковых автомобилей.

Отчитаться перед налоговой необходимо в случае, если вы реализовали одно транспортное средство с технически допустимой массой выше 3,5 тонн. Это, вероятно, небольшой грузовик. Либо с числом сидячих мест, помимо водителя, более восьми. Например, микроавтобус.

Хорошие новости для наследников. Не придется платить подоходный налог, если вы получили доход от реализации любого имущества, полученного по наследству. Данная норма касается и транспортных средств. Например, если вы в течение одного календарного года продали два легковых автомобиля и микроавтобус (в общей сложности три) и два из этих транспортных средства вам достались по наследству, то вопросов у налоговой не будет. Не нужно платить подоходный и в случае, если покупатель близкий родственник.

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