«Это Ярмоленко, вот Раинчик, а где же Мулявин? Не узнаю»: попросили минчан показать, на какой из трех фотографий – легендарный белорусский ВИА

В этот раз мы прогулялись около филармонии, на бульваре Мулявина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Корреспонденты «Комсомолки» периодически прогуливаются по улицам Минска и делают это не просто так: у нас есть проект, в рамках которого мы интересуемся у случайных прохожих - в честь кого названа та или иная улица, проспект или парк.

Мы задаем этот вопрос и с интересом выслушиваем версии наших собеседников - правильные и ошибочные, но всегда очень искренние. В общем, так мы уже прогуливались по улицам Льва Сапеги, Наполеона Орды, проспектам Машерова и Рокоссовского. Бывали даже в парке имени Янки Купалы, а не так давно спросили - в честь кого названа улица Янковского, которая находится с микрорайоне Сухарево.

В этот раз мы немного поменяли формат - но повод такой, что это вполне позволительно. Дело в том, что 1 сентября 1969 года худсовет минской филармонии разрешил группе «Лявоны» называться ВИА - вокально-инструментальным ансамблем. По большому счету, эта дата - день рождения легендарных «Песняров». Так ансамбль стал называться через год – на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, который проходил в октябре 1970 года, ВИА под руководством Владимира Мулявина разделило второе место (первое не вручалось) со Львом Лещенко.

В этот раз мы прогуливаемся около филармонии, на бульваре Мулявина. И показываем случайным прохожим три фотографии и просим их указать - на каком именно снимке изображены ставшие одним из брендов Беларуси «Песняры».

Посмотрите видео - это интересно. А еще мы совершенно случайно попали на съемочную площадку, где снимают ленту о… «Песнярах». В общем, в нашем опросе поучаствовали даже актеры, играющие Леонида Борткевича и Анатолия Кашепарова. И не только они.

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