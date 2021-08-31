Белорусы тратят на еду около 40% потребительских расходов: а сколько в других странах?

Раньше белорусы тратили на еду больше. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» писала о том, что во II квартале 2021-го в среднестатистической белорусской семье располагаемые ресурсы составили около 1610 рублей. 73,4% (или 1126,4 рубля) от этой суммы приходится на потребительские расходы. А 41% от потребительских расходов в семьях приходится на продукты питания. Узнали, сколько на еду тратят наши ближайшие соседи, а также жители стран Западной Европы.

Целостную картину на 40 европейским странам можно изучить благодаря исследованию рейтингового агентства РИА Рейтинг. Беларусь также присутствует в списке. Согласно данным, наши соотечественники в конце 2020-го отдавали на продукты питания 35,8% семейного бюджета, что ставит нас на 30 место рейтинга. Цифра, к слову, довольно существенно отличается от данных отечественных статистиков.

Приведены и данные расходов на кафе, рестораны и отели. На эти цели белорусы тратят 2,9% (37 строчка) расходов. На десятую процента меньше уходит на алкоголь и табак, что соответствует 19 позиции. Зато на культуру и досуг среднестатистический семейный бюджет выделяет 7,6%. И это вновь 19 место.

Среди белорусских соседей больше всего на продукты питания тратят украинцы: 47,9%. Литовцы на еду отдают примерно треть расходов – 31,5%. Чуть более четверти расходов в продовольственных магазинах тратят поляки. Латыши и того меньше – всего 23,3%. А вот в структуре расходов россиян продукты питания занимают примерно 29,7%.

Меньше всего на европейском континенте на еду тратят люксембуржцы. Ежемесячно у жителей этого княжества на еду уходит только 8,4% расходов. Каждый десятый евро и фунт на продукты тратят в Нидерландах и Великобритании. Не позавидуешь казахам. В этой степной стране на еду уходит без малого половина расходов – 49,7%.

Румыны много курят, а греки – ходят по кафе и ресторанам

Такой вывод делают исследователи, на основе анализа данных. Так, на алкоголь и табак жители Румынии тратят, в среднем 8,2% расходов. Любят пригубить и выкурить сигаретку также в Болгарии и Сербии. Самым стойкими трезвенниками и противниками курения стали все те же люксембуржцы. На эту статью у них уходит 1,2%.

Самыми «гуленами» оказались греки: походы в кафе и рестораны, а также ночевки в отелях отнимают от семейного бюджета 11,1%. На одну десятую доли процента отстают швейцарцы. Почти 10% на подобные цели тратят в Испании.

Что же до досуга и культурных мероприятий, то здесь впереди Европы всей оказались шведы: практически каждая пятая местная крона (или 18,7%) из расходов местных жителей уходит на эти цели. На втором месте, но со значительным отставанием расположились британцы – всего 13,1%. В подвале рейтинга вновь казахи – только 1,7%. Примерно такие же показатели у Северной Македонии и Украины.

В целом же, составители рейтинга пришли к выводу, В странах с благополучной экономической ситуацией и высоким уровнем доходов населения расходы на питание относительно других затрат невелики, и составляют зачастую не более 15% от общих семейных расходов. В менее благополучных странах ситуация обратная.

Раньше белорусы тратили на еду больше

Такой вывод можно сделать, исходя из многолетних данных Белстата. Если в 2020-м расходы домашних хозяйств на питание в процентах к потребительских расходам составляли 39,1%, то, в посткризисном 2012-м сразу 43%. Наибольший же показатель наблюдался в далеком 2005-м – 44,6%. Меньше всего на продукты мы тратили в 2019 году. Тогда в структуре потребительских расходов еда занимала всего 39%.

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