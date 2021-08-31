На родном стадионе, под аплодисменты коллег по звездному составу «Динамо»: в Минске попрощались с Юрием Пудышевым - легендой белорусского и советского футбола

На минском «Динамо» попрощались с Юрием Пудышевым - легендой белорусского и советского футбола. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 августа 2021 года умер Юрий Пудышев – легенда белорусского и советского футбола. Прощание с легендарным футболистом и тренеров прошло в последний день лета, 31 августа на минском стадионе «Динамо» – родном стадионе Юрия Пудышева.

Проститься с Юрием Алексеевичем собрались именитые в прошлом футболисты и тренеры - Виталий Жуковский, Александр Глеб, Алексей Бага, Олег Страханович. Был на прощании и Виктор Гончаренко - напомним, он сейчас главный тренер футбольного клуба «Краснодар».

На прощание с Юрием Пудышевым пришли Анатолий Байдачный, Юрий Пунтус, соратники по легендарному "Динамо", ставшему чемпионами Союза в 1982 году Эдуард Малофеев, Людас Румбутис, председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов, тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев. Пришли, конечно же, и болельщики "Динамо-Минск" и клубов, с которыми работал Юрий Пудышев.

На минском «Динамо» попрощались с Юрием Пудышевым - легендой белорусского и советского футбола. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние десять лет жизни Юрия Алексеевича (с небольшим перерывом) были связаны с клубом БАТЭ. Он был ассистентом главного тренера, работал с дублирующим составом, а с 2019-го - тренером в юношеской команде игроков 2005 года рождения.

На минском «Динамо» попрощались с Юрием Пудышевым - легендой белорусского и советского футбола. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Пудышев родился 3 апреля 1954 года в Калиниграде. Он как-то рассказывал «Комсомолке» эпизод из его детства. Чтобы полакомиться вкусностями, мальчик собирал ландыши и продавал букетики по 10 копеек. А затем со всех ног мчался в магазин и покупал две порции мороженого: одну - мамке, вторую - ребятам...

Из России на прощание с Юрием Пудышевым прилетел Виктор Гончаренко – бывший игрок БАТЭ, позже ставший тренером этой команды. Именно на период Виктора Гончаренко пришелся рассвет клуба – команда неоднократно становилась участником европейских турниров. Сей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 1971-1975 годах выступал за московское «Динамо», а в 1976-м перешел в минское «Динамо», где провел лучшие годы своей карьеры.

Анатолий Байдачный – советский футболист и тренер, серебряный чемпион Европы – 1972. В 1997 году тренировал минское «Динамо», сейчас тренирует клуб «Арарат-Армерия». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 1982 году полузащитник стал чемпионом СССР, в 1983-м – бронзовым призером. В золотом году Пудышев вошел в число 33 лучших футболистов СССР.

Эдуард Малофеев – советский футболист. С 2000 по 2003 год возглавлял сборную Беларуси, параллельно два года тренировал минское «Динамо», а в 2006-2007 году – «МТЗ-РИПО», я позже – солигорский «Шахтер». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 1986-м, когда вернулся в московское «Динамо», он завоевал серебро чемпионата СССР.

В центре - председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За национальную и олимпийские сборные провел по одному матчу.

Легендарный белорусский футболист Александр Глеб. 18 лет подряд он выступал за сборную Беларуси, играл за БАТЭ. А еще успел поиграть в таких именитых европейских клубах как «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселона», «Бирмингем». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Пудышев уже во времена суверенного белорусского футбола прославился тем, что стал самым возрастным игроком, который когда либо выходил на поле в официальных матчах.

Людас Румбутис – советский футболист, родился в Литовской республике. 10 лет (с 1976 по 1986 году) играл в минском «Динамо», а с приходом перестройки тренировал ряд белорусских клубов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сначала в Кубке он сыграл за МТЗ-РИПО в 53 года, а в 2010-м, уже в 56 лет, вышел на поле на 90-й минуте в составе брестского «Динамо», который проводил матча чемпионата страны против БАТЭ. Эти поступки в очередной раз подчеркнули, что он был первым весельчаком белорусского футбола.

Анатолий Бандачный (слева), советский и белорусский футболист Юрий Пунтус (в центре) и Людас Румбутис (справа). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тогда он сказал «Комсомолке»:

- Я вышел не потому, что хотел показать, какой я красивый и хороший. Прежде всего, я выхожу, чтобы команде помочь и не подвести ее. И еще для того, чтобы люди вспомнили минское «Динамо» 1982 года. Сашу Прокопенко, Юру Курненина, Витю Янушевского, которых с нами нет. И тех, кто здравствует сегодня, естественно. А то у нас начинают забывать ту команду.

Георгий Кондратьев - советский и белорусский футболист. В прошлом нападающий минского «Динамо», а ныне главный тренер сборной Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На вопрос о том, как он готовился к этому матчу, Пудышев ответил:

- Пивом, обязательно с горчинкой, я восстанавливаюсь. И шампанским. Но в умеренных дозах. Молоком не восстановишься. Я ведь два раза в день тренировался. Все тело болело, но я работал.

Владимир Новицкий (в центре) – легендарный комментатор, главный «голос» белорусского футбола. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пудышев был известен тем, что давал прозвища всем футболистам, с которыми играл.

Редакция "Комсомолки" приносит родным и близким Юрия Алексеевича соболезнования. Мы предлагаем вам почитать наши материалы о легендарном футболисте.

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