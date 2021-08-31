«Купили аж 80 роз! Надо же учителей поздравить»: посмотрели, сколько стоят цветы накануне 1-го сентября и какие букеты предпочитают минчане

Накануне первого сентября на цветы, конечно же, повышенный спрос Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В это трудно поверить, это надо просто принять - лето заканчивается. Наступает сентябрь, первое его число – День знаний. Школьники идут в школу, начинается марафон, длиною в девять месяцев –до следующего лета и больших каникул. Первое сентября, первый звонок, линейка.

И цветы для учителей. Обязательно.

Чтобы узнать, за сколько можно купить букет хризантем, ромашек или три-пять-семь роз и прочувствовать настроение неотвратимо надвигающейся школьной поры, едем на вокзал.

Очереди постепенно увеличиваются. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь в подземном переходе - это знает, наверное, каждый минчанин – много павильонов, где всегда торгуют цветами. Считается, что именно здесь они - самые дешевые.

Несмотря на то, что стрелки часов только приближались к пяти вечера и рабочий день, собственно, еще не закончился, людей здесь много.

- Покупатели ближе к вечеру появятся, это еще не поток, скоро здесь будут такие очереди – минут на сорок-пятьдесят, - вводит меня в курс дела одна из женщин, торгующих цветами. - Розы здесь у почти у всех из тепличного хозяйства «ДорОрс», поэтому и цены у всех одинаковые. Роза 30 сантиметров, правда, их почти нет сейчас, по рубль тридцать. Цветок длиной 60 сантиметров - один из самых ходовых. Стоит штучка 3 рубля 40 копеек, на 30-50 копеек дороже - 70-сантиметровая розочка. Цветы, сами видите, разных цветов, выбирайте.

Самая ходовая роза - до четырех рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока одни выбирают, другие уже все что хотели, купили. В переходе беседуют две дамы, у одной из них пять - шесть букетов, даже нет, объемных охапок роз.

Ирина ко Дню знаний готова! Куплено без малого сто роз для учителей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Миллион-миллион роз! Зачем вам столько много? - интересуюсь я у Ирины (как выяснилось, женщину зовут именно так).

- О, я вам расскажу сейчас. У меня же внук - его зовут Аристарх - завтра идет в школу. Вот - готовимся.

- В первый класс?

- Нет, нет! Уже в одиннадцатый.

- Цветы для учителей? Столько много …

- Да, купили больше 80 роз в общей сложности. Ну а как же? Для учителей, педагогического состава. Самый большой букет - директору, чуть поменьше - завучу, классному руководителю - девять роз, учителям-предметникам. Я же говорю, одиннадцатый класс, выпускной, - смеясь, говорит мне моя обаятельная и улыбчивая собеседница. – На самом деле, мы с дочерью купили столько цветов не для того, чтобы внук получил какие-то преференции, ни в коем случае. Что вы!? Просто, это, знаете, последнее школьное первое сентября у него. Да и учителя у нас замечательные, хочется порадовать и поздравить.

Не всем потенциальным покупателям хватает терпения дождаться своей очереди Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока мы беседуем с Ириной, народу в переходе только прибавляется.

На улице торговля тоже идет, но пока не так активно, как под землей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице тоже идет торговля живым, свежесрезанным товаром.

- У нас отличная кустовая роза. Одна веточка - пять рублей, букет хризантемы - от 15 рублей, - ориентирует меня торгующий цветами молодой человек.

- А мы решили не покупать розы, как-то банально. Решили –гладиолусы, - подключается к нашей беседе проходящая мимо женщина с ребенком.

- Завтра в школу?

- Да, сын идет сын. В первый раз в первый класс. Волнуемся, конечно, но все будет хорошо. Учительницу видели на собрании уже, ну и за букетом приехали. Вот, - рассказывает она мне, как старому знакомому.

Кто-то предпочитает розы, кто-то - хризантемы, а кто-то - гладиолусы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А почем гладиолусы брали?

- 20 рублей букет. Но красиво же, да?

- Очень красиво,- отвечаю я.

На ступеньках подземного перехода и в самом его начале цветами торгуют пожилые дамы. Обе - букетами мелких ромашек.

Можно купить и букет ромашек. От 12 до 15 рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Берите ромашковый букет. Очень он долго будет стоять и глаз радовать. Средний отдаю за 12-13 рублей, более объемный - за 15.

- Сами выращиваете?

- Ну… Да, скажем так, - женщина немного замялась. - Но стоят очень долго, уверяю вас, - повторяет она.

Ромашки – прекрасны, но - нет, все-таки, розы,- думаю я, возвращаясь в переход.

В продаже и розы поштучно, и уже готовые букеты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока я выбираю, какие именно розы купить (первое сентября – оно такое, распространяется на всех!), наш фотограф делает несколько кадров.

Цветы в эти дни - самый ходовой товар Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тотчас к нам подходит женщина с букетом в руках.

- Что это мы тут снимаем? - спрашивает она совершенно конкретно

- Да, вот, настроением проникаемся. А вы кто? - вопросом на вопрос отвечаю я.

- Я - руководитель всех этих (ОАО «ДорОРС» - Авт.) павильонов, - отвечает она.

- Поднялись цены? Все–таки первое сентября, понятно, что спрос в разы увеличивается…

- Вы знаете, стоимость чуть увеличилась три недели назад. Но сейчас - нет, не поднялись цены.

- А спрос какой?

- Много продаем. Очень много цветов, я вам так скажу: спрос, разумеется, взлетает. Хотя, конечно, статистики и конкретных цифр не приведу. Вот видите, сама даже купила небольшой букетик - внучка тоже в школу идет.

У нас трое детей-школьников, поэтому и три корзины. Каждая - по 35 рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очереди все прирастают, некоторые из потенциальных покупателей не выдерживают и уходят.

Там, где цены выше - покупателей заметно меньше Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ай, пошли, возьмем пять любых роз там, где очередь поменьше и не будем париться, - говорит мужчина своей спутнице. Та и правда выходит из очереди, стояние в которой уже (навскидку) грозит затянуться на полчаса.

Там где людей немного - цены выше. Покупатели в массе своей останавливают свой выбор на розах, которые стоят до четырех рублей за штучку.

Захожу в один из немноголюдных павильонов. Розы - вполне себе.

Подсчитываем расходы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- От пяти до восьми рублей, выбор - шикарный. Смотрите и покупайте, - приглашает любезная продавец.

Делаю еще один круг по переходу, чтобы точно выбрать приглянувшиеся цветы.

Останавливаюсь у одной из точек.

- Давай, Юля, выбирай, какой букет тебе нравится. Тот и купим, - говорит отец своей дочери.

- Завтра в школу? - интересуюсь я у него, пока мы вместе стоим в очереди.

- Да, дочь в первый класс. Племянник вот,- указывает он на стоящего рядом мальчика, - он постарше.

Юля я это время изучает прилавок.

"Вот этот хочу" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вот этот хочу букет, - говорит она, указывая на приятный набор цветов за 33 рубля 80 копеек.

Юля свой выбор сделала - букет в руках Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А мне больше как-то нравится тот, который стоит 44,70 , может, все-таки его возьмем? Но - смотри сама, ты же будешь учительнице дарить.

В конечном счете, девочка выбирает один из букетов. И сама расплачивается - папиной, конечно же, карточкой.

- Вырабатываете самостоятельность?

- Ну да, а как же! Завтра - в школу, во взрослую жизнь, - отвечает мне мужчина с улыбкой, в которой можно разглядеть и радость, и обреченность, и принятие (естественного хода вещей).

- А настроение какое в преддверии? – напоследок интересуюсь я.

- Настроение? Празднично-боевое, идем в долгий поход за знаниями. Завтра - старт! - рассмеялся он.

Начинается. Новый учебный год.Непременный атрибут - цветы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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