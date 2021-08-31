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Общество31 августа 2021 19:00

«Купили аж 80 роз! Надо же учителей поздравить»: посмотрели, сколько стоят цветы накануне 1-го сентября и какие букеты предпочитают минчане

А заодно прониклись настроением приближающегося Дня знаний
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
Накануне первого сентября на цветы, конечно же, повышенный спрос

Накануне первого сентября на цветы, конечно же, повышенный спрос

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В это трудно поверить, это надо просто принять - лето заканчивается. Наступает сентябрь, первое его число – День знаний. Школьники идут в школу, начинается марафон, длиною в девять месяцев –до следующего лета и больших каникул. Первое сентября, первый звонок, линейка.

И цветы для учителей. Обязательно.

Чтобы узнать, за сколько можно купить букет хризантем, ромашек или три-пять-семь роз и прочувствовать настроение неотвратимо надвигающейся школьной поры, едем на вокзал.

Очереди постепенно увеличиваются.

Очереди постепенно увеличиваются.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь в подземном переходе - это знает, наверное, каждый минчанин – много павильонов, где всегда торгуют цветами. Считается, что именно здесь они - самые дешевые.

Несмотря на то, что стрелки часов только приближались к пяти вечера и рабочий день, собственно, еще не закончился, людей здесь много.

- Покупатели ближе к вечеру появятся, это еще не поток, скоро здесь будут такие очереди – минут на сорок-пятьдесят, - вводит меня в курс дела одна из женщин, торгующих цветами. - Розы здесь у почти у всех из тепличного хозяйства «ДорОрс», поэтому и цены у всех одинаковые. Роза 30 сантиметров, правда, их почти нет сейчас, по рубль тридцать. Цветок длиной 60 сантиметров - один из самых ходовых. Стоит штучка 3 рубля 40 копеек, на 30-50 копеек дороже - 70-сантиметровая розочка. Цветы, сами видите, разных цветов, выбирайте.

Самая ходовая роза - до четырех рублей

Самая ходовая роза - до четырех рублей

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока одни выбирают, другие уже все что хотели, купили. В переходе беседуют две дамы, у одной из них пять - шесть букетов, даже нет, объемных охапок роз.

Ирина ко Дню знаний готова! Куплено без малого сто роз для учителей

Ирина ко Дню знаний готова! Куплено без малого сто роз для учителей

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Миллион-миллион роз! Зачем вам столько много? - интересуюсь я у Ирины (как выяснилось, женщину зовут именно так).

- О, я вам расскажу сейчас. У меня же внук - его зовут Аристарх - завтра идет в школу. Вот - готовимся.

- В первый класс?

- Нет, нет! Уже в одиннадцатый.

- Цветы для учителей? Столько много …

- Да, купили больше 80 роз в общей сложности. Ну а как же? Для учителей, педагогического состава. Самый большой букет - директору, чуть поменьше - завучу, классному руководителю - девять роз, учителям-предметникам. Я же говорю, одиннадцатый класс, выпускной, - смеясь, говорит мне моя обаятельная и улыбчивая собеседница. – На самом деле, мы с дочерью купили столько цветов не для того, чтобы внук получил какие-то преференции, ни в коем случае. Что вы!? Просто, это, знаете, последнее школьное первое сентября у него. Да и учителя у нас замечательные, хочется порадовать и поздравить.

Не всем потенциальным покупателям хватает терпения дождаться своей очереди

Не всем потенциальным покупателям хватает терпения дождаться своей очереди

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока мы беседуем с Ириной, народу в переходе только прибавляется.

На улице торговля тоже идет, но пока не так активно, как под землей

На улице торговля тоже идет, но пока не так активно, как под землей

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице тоже идет торговля живым, свежесрезанным товаром.

- У нас отличная кустовая роза. Одна веточка - пять рублей, букет хризантемы - от 15 рублей, - ориентирует меня торгующий цветами молодой человек.

- А мы решили не покупать розы, как-то банально. Решили –гладиолусы, - подключается к нашей беседе проходящая мимо женщина с ребенком.

- Завтра в школу?

- Да, сын идет сын. В первый раз в первый класс. Волнуемся, конечно, но все будет хорошо. Учительницу видели на собрании уже, ну и за букетом приехали. Вот, - рассказывает она мне, как старому знакомому.

Кто-то предпочитает розы, кто-то - хризантемы, а кто-то - гладиолусы

Кто-то предпочитает розы, кто-то - хризантемы, а кто-то - гладиолусы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А почем гладиолусы брали?

- 20 рублей букет. Но красиво же, да?

- Очень красиво,- отвечаю я.

На ступеньках подземного перехода и в самом его начале цветами торгуют пожилые дамы. Обе - букетами мелких ромашек.

Можно купить и букет ромашек. От 12 до 15 рублей

Можно купить и букет ромашек. От 12 до 15 рублей

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Берите ромашковый букет. Очень он долго будет стоять и глаз радовать. Средний отдаю за 12-13 рублей, более объемный - за 15.

- Сами выращиваете?

- Ну… Да, скажем так, - женщина немного замялась. - Но стоят очень долго, уверяю вас, - повторяет она.

Ромашки – прекрасны, но - нет, все-таки, розы,- думаю я, возвращаясь в переход.

В продаже и розы поштучно, и уже готовые букеты

В продаже и розы поштучно, и уже готовые букеты

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока я выбираю, какие именно розы купить (первое сентября – оно такое, распространяется на всех!), наш фотограф делает несколько кадров.

Цветы в эти дни - самый ходовой товар

Цветы в эти дни - самый ходовой товар

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тотчас к нам подходит женщина с букетом в руках.

- Что это мы тут снимаем? - спрашивает она совершенно конкретно

- Да, вот, настроением проникаемся. А вы кто? - вопросом на вопрос отвечаю я.

- Я - руководитель всех этих (ОАО «ДорОРС» - Авт.) павильонов, - отвечает она.

- Поднялись цены? Все–таки первое сентября, понятно, что спрос в разы увеличивается…

- Вы знаете, стоимость чуть увеличилась три недели назад. Но сейчас - нет, не поднялись цены.

- А спрос какой?

- Много продаем. Очень много цветов, я вам так скажу: спрос, разумеется, взлетает. Хотя, конечно, статистики и конкретных цифр не приведу. Вот видите, сама даже купила небольшой букетик - внучка тоже в школу идет.

У нас трое детей-школьников, поэтому и три корзины. Каждая - по 35 рублей.

У нас трое детей-школьников, поэтому и три корзины. Каждая - по 35 рублей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очереди все прирастают, некоторые из потенциальных покупателей не выдерживают и уходят.

Там, где цены выше - покупателей заметно меньше

Там, где цены выше - покупателей заметно меньше

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ай, пошли, возьмем пять любых роз там, где очередь поменьше и не будем париться, - говорит мужчина своей спутнице. Та и правда выходит из очереди, стояние в которой уже (навскидку) грозит затянуться на полчаса.

Там где людей немного - цены выше. Покупатели в массе своей останавливают свой выбор на розах, которые стоят до четырех рублей за штучку.

Захожу в один из немноголюдных павильонов. Розы - вполне себе.

Подсчитываем расходы

Подсчитываем расходы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- От пяти до восьми рублей, выбор - шикарный. Смотрите и покупайте, - приглашает любезная продавец.

Делаю еще один круг по переходу, чтобы точно выбрать приглянувшиеся цветы.

Останавливаюсь у одной из точек.

- Давай, Юля, выбирай, какой букет тебе нравится. Тот и купим, - говорит отец своей дочери.

- Завтра в школу? - интересуюсь я у него, пока мы вместе стоим в очереди.

- Да, дочь в первый класс. Племянник вот,- указывает он на стоящего рядом мальчика, - он постарше.

Юля я это время изучает прилавок.

"Вот этот хочу"

"Вот этот хочу"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вот этот хочу букет, - говорит она, указывая на приятный набор цветов за 33 рубля 80 копеек.

Юля свой выбор сделала - букет в руках

Юля свой выбор сделала - букет в руках

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А мне больше как-то нравится тот, который стоит 44,70 , может, все-таки его возьмем? Но - смотри сама, ты же будешь учительнице дарить.

В конечном счете, девочка выбирает один из букетов. И сама расплачивается - папиной, конечно же, карточкой.

- Вырабатываете самостоятельность?

- Ну да, а как же! Завтра - в школу, во взрослую жизнь, - отвечает мне мужчина с улыбкой, в которой можно разглядеть и радость, и обреченность, и принятие (естественного хода вещей).

- А настроение какое в преддверии? – напоследок интересуюсь я.

- Настроение? Празднично-боевое, идем в долгий поход за знаниями. Завтра - старт! - рассмеялся он.

Начинается. Новый учебный год.Непременный атрибут - цветы

Начинается. Новый учебный год.Непременный атрибут - цветы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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