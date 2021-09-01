Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 сентября 2021 года: в Минске начнут массово прививать студентов, медики рассказали, почему ковид – не респираторное заболевание и порекомендовали переболевшим пройти углубленную диспансеризацию

В Минске будут массово прививать студентов, после прививки от ковида надо сделать прививку от гриппа, а масочный режим никто не отменял - собрали последние новости о коронавирусе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Статистика COVID-19 в Беларуси: за сутки умерли 12 человек, заболели 1168

Цифры по коронавирусу в Беларуси, которые опубликовал официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения 31 августа, неутешительны. За сутки в Беларуси умерли 12 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего же в стране с начала пандемии скончались 3 780 пациентов с ковидом.

Новых заболевших за сутки выявили 1168 человек, проведя 6 449 тестов. Всего же в стране было зафиксировано 481 532 случая заболевания коронавирусной инфекцией, при этом проведено 7 миллионов 797 тысяч тестов на ковид.

А вот статистика выздоровлений: за сутки выписались 1026 пациентов, всего же переболевших ковидом в Беларуси 474 300 человек.

Студент? На прививку!

В Минске с 1 сентября будут массово прививать от ковида студентов. Прививку получат те, кто в прошлом году или на летних каникулах почему-либо того не сделал. Вакцинация учащихся вузов не будет принудительной – на нее приглашают только желающих студентов. Привиться можно будет в каждом вузе, в пунктах вакцинации на базе здравпунктов, и в поликлинике № 33. Прививать студентов будут вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

Привился от ковида – не забывай и о гриппе

Если вы вакцинировались от ковида, не стоит забывать и о такой уже традиционной сезонной прививке, как вакцина от гриппа.

- Если человек заразиться сразу и коронавирусом, и гриппом, то это очень серьезный риск для здоровья. В 2020 году удалось избежать роста заболеваемости гриппом по нескольким причинам. Во-первых, достаточное большое количество людей сделали прививку. Во-вторых, свою положительную роль сыграли ношение масок и социальное дистанцирование. Также нужно действовать и в этом году, - считает главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

По мнению Шевцова, от гриппа можно привиться любой вакциной, которая будет в наличии в медучреждении. Главное- выждать около месяца после вакцинации от COVID-19.

Переболевшим лучше углубленно обследоваться

В России тем временем начали углубленную диспансеризацию всех, кто переболел ковидом. Глава российского минздрава Михаил Мурашко объясняет это тем, что в течение как минимум полугода для тех, кто перенес это заболевание, увеличивается риск умереть от поражений нервной системы, сердца, сосудов, образования тромбов. Особенно велик риск у пациентов в возрасте.

COVID-19 - не респираторное заболевание, уверяют канадские медики. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

COVID-19 нельзя считать респираторным заболеванием, ученые объяснили, почему

Медики из Калифорнии подкорректировали определение коронавирусной инфекции. Они уверяют, что ковид нельзя считать респираторным заболеванием и предлагают относиться к нему, как к сосудистой патологии.

«Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с резвившимся КОВИД-19, предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это вполне объясняет появление у данной категории пациентов инсультов и других осложнений, связанных с нарушением кровообращения», – аргументируют исследователи свой вывод.

Белорусы, не расслабляйтесь – масочный режим никто не отменял!

О необходимости носить маски в магазинах, на транспорте, в учреждениях и прочих общественных местах напомнила белорусам председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на еженедельном видеосовещании по вопросам противодействия распространению ковида. Предполагается проверить, как белорусы носят маски, сообщила пресс-служба Минздрава.

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