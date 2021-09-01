Телеведущая Светлана Боровская развелась с актером Анатолием Котеневым и вышла замуж за бизнесмена

Телеведущая перестала скрывать развод и новое замужество. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

1 сентября 2021-го на странице Светланы Боровской в Фейсбуке появился новый статус: «Вступила в брак вчера». Посыпались поздравления от друзей, но, как стало известно «Комсомолке», замуж Светлана вышла почти год назад - в октябре 2020-го. Причем, в день свадьбы невеста болела коронавирусом и потому была на торжестве не только в голубой фате, но и в голубой маске.

Тогда она не стала делиться переменами в личной жизни в соцсетях. Да и сам факт развода с Анатолием Котеневым никогда не афишировала. Хотя в своих интервью телеведущая не раз намекала, что в их браке не все гладко.

Так, еще в 2008 году, когда мы договаривались с Боровской об интервью, она довольно неожиданно предупредила: «Только не ждите, что я буду рассказывать про то, что мы с мужем до сих пор счастливы в браке, без ума друг от друга и идем по жизни рука об руку». А при встрече пояснила, что «не нужно искать то чувство, из-за которого вы женились, через 20 лет брака. Потому что его нет. Если мы живем до сих пор вместе, значит, мы просто нашли способ сохранить брак».

Светлана Боровская и Анатолий Котенев были красивой парой. Фото: личный архив

В 2017 году Боровская не очень охотно отвечала на вопрос о муже. «Я ведь выходила замуж в 18 лет, по сути - за «Секретный фарватер». Это был момент молодости, когда на первое место мы ставим успешность, красоту избранника. С годами мы меняемся».

А в юбилейном интервью к 50-летию в 2019 году Светлана заметила, что «брак и семью нужно сохранять всеми способами, но при одном условии: если этот брак не начал разрушать вас. Отношения должны быть легкими и приносить радость… Ничего не надо терпеть и ничего не надо прощать. Если вам не о чем пить чай - почему вы должны довести себя до состояния прощения?» К слову, это интервью вышло без совместных фото Боровской и Котенева, рядом со Светланой на фото были лишь дети - сыновья Владимир и Клим.

Светлана Боровская с сыновьями - Климом и Владимиром. Фото: facebook.com/UNAIDSinBelarus

Телеведущая не дает никаких комментариев по поводу развода и нового замужества. Единственное, что она согласилась пояснить, - почему сообщила о своем новом статусе только сейчас.

- Я редактировала информацию о себе в Фейсбуке и увидела, что в строчке «Семейное положение» не стоит птичка возле слова «замужем». Решила ее поставить, я ведь замужем. А Фейсбук выдал это как новость, - пояснила Светлана.

«Комсомолке» удалось выяснить из своих источников, что нынешний муж Боровской - 59-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга. Они познакомились 10 лет назад, тогда телеведущая была еще замужем.

Штамп о разводе в ее паспорте появился в 2014 году, но брак с Анатолием Котеневым, судя по всему, изжил себя раньше. Известно, что актер больше десяти лет живет в Москве, снимается в сериалах. Живет не один, но о его новой избраннице известно лишь то, что зовут ее Лена.

Светлана Боровская с мужем живут на два города - Минск и Питер, их часто видят вместе гуляющими в центре Минска. Видимо, Боровская и Котенев смогли развестись интеллигентно, без скандального раздела имущества.

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