В Первомайском районе Минска открылась новая школа №225

1 сентября в Первомайском районе Минска открылась школа-новостройка. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Школа-новостройка открылась 1 сентября в Первомайском районе Минска.

Здание возвели быстро и в срок. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Средняя школа №225, рассчитанная на 750 учащихся, построена в Национальном детском технопарке.

За новенькие парты учреждения сели 410 ребят. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участие в торжественной линейке принял первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Участие в торжественной линейке принял первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздничная атмосфера. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здание в микрорайоне "Магистр" возвели быстро и в срок. В этом учебном году за новенькие парты сели 410 ребят, в том числе 106 первоклассников.

Школьная линейка. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Традиционный день знаний. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

День знаний в новой школе. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Новые знания в новых стенах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

1 сентября в новой школе. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Средняя школа №225 рассчитана на 750 учащихся. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

1 сентября в Первомайском районе Минска открылась школа-новостройка. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Школа построена в Национальном детском технопарке. Фото: Виктор ДРАЧЕВ