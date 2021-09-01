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Минск1 сентября 2021 14:11

В Первомайском районе Минска открылась новая школа №225

Она рассчитана на 750 учащихся и построена в Национальном детском технопарке
Источник:kp.by
1 сентября в Первомайском районе Минска открылась школа-новостройка.

1 сентября в Первомайском районе Минска открылась школа-новостройка.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Школа-новостройка открылась 1 сентября в Первомайском районе Минска.

Здание возвели быстро и в срок.

Здание возвели быстро и в срок.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Средняя школа №225, рассчитанная на 750 учащихся, построена в Национальном детском технопарке.

За новенькие парты учреждения сели 410 ребят.

За новенькие парты учреждения сели 410 ребят.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участие в торжественной линейке принял первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Участие в торжественной линейке принял первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Участие в торжественной линейке принял первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздничная атмосфера.

Праздничная атмосфера.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здание в микрорайоне "Магистр" возвели быстро и в срок. В этом учебном году за новенькие парты сели 410 ребят, в том числе 106 первоклассников.

Школьная линейка.

Школьная линейка.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Традиционный день знаний.

Традиционный день знаний.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

День знаний в новой школе.

День знаний в новой школе.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Новые знания в новых стенах.

Новые знания в новых стенах.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

1 сентября в новой школе.

1 сентября в новой школе.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Средняя школа №225 рассчитана на 750 учащихся.

Средняя школа №225 рассчитана на 750 учащихся.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

1 сентября в Первомайском районе Минска открылась школа-новостройка.

1 сентября в Первомайском районе Минска открылась школа-новостройка.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Школа построена в Национальном детском технопарке.

Школа построена в Национальном детском технопарке.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Дети вернулись в школу!

Дети вернулись в школу!

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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