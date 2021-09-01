В Первомайском районе Минска открылась новая школа №225

1 сентября в Первомайском районе Минска открылась школа-новостройка.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Школа-новостройка открылась 1 сентября в Первомайском районе Минска.
Здание возвели быстро и в срок.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Средняя школа №225, рассчитанная на 750 учащихся, построена в Национальном детском технопарке.
За новенькие парты учреждения сели 410 ребят.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Участие в торжественной линейке принял первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
Участие в торжественной линейке принял первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Праздничная атмосфера.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Здание в микрорайоне "Магистр" возвели быстро и в срок. В этом учебном году за новенькие парты сели 410 ребят, в том числе 106 первоклассников.
Школьная линейка.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Традиционный день знаний.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
День знаний в новой школе.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Новые знания в новых стенах.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
1 сентября в новой школе.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Средняя школа №225 рассчитана на 750 учащихся.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
1 сентября в Первомайском районе Минска открылась школа-новостройка.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Школа построена в Национальном детском технопарке.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Дети вернулись в школу!
Фото: Виктор ДРАЧЕВ