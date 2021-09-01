«Ничего, прорвемся - до следующего лета всего-то 273 дня»: побывали на линейке в одной из столичных школ

Первый звонок - прозвенел. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

То, о чем так долго говорили и то, чего так долго (не) ждали – случилось: первое сентября. День знаний. Школы распахивают свои двери, первоклассники и будущие выпускники, просто школьники и их родители (бабушки-дедушки, тети-дяди) устремляются в них. За знаниями, за встречами, за дружбой.

Несмотря на то, что двери в случайно выбранную нами школу были не заперты, попасть на традиционную линейку и нам, и родителям оказалось не так просто.

Дело в том, что Минске все средние учреждения образования, а их в столице 301, должны были перейти под контроль департамента охраны МВД уже с 1 сентября.

Далеко не все желающие родители смогли попасть на линейку. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

- Очевидно, что квалификация сотрудников, которые дежурили на входе в школы, как правило, это люди преклонного возраста, не отвечает современным требованиям, - объяснял нововведение руководитель Департамента охраны Александр Шепелев.

Должны были столичные школы перейти под контроль – и, очевидно, все перешли. По крайней мере, в той школе, в которую направились мы, вахтеров уже не было. Были именно сотрудники охранного ведомства.

Школа сама по себе небольшая, на первом этаже еще меньшая площадь холла, а дальше - турникеты. Правда, пока они не работали, но родителей, которые хотели провести свое чадо до дверей учебного кабинета, подарить букет учительнице или попасть на линейке дальше турникетов не пускали.

Последние репетиции перед ответственным мероприятием. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

- Не прорваться, не пускают. Сказали, что линейка и первый звонок - только для первоклашек и учеников одиннадцатых классов. Остальные классы не приглашают даже - коронавирус, мол, никто не отменял. С одной стороны, так и есть, но с другой - все же праздник, у меня хоть и сын в третьем классе, но я только «за», чтобы была обычная линейка, - говорит стоящая передо мной женщина такой же маме. В холле становится тепло, даже жарко - ученики и их родственники подтягиваются в назначенное время в назначенное место.

Интересно, что на вахте были не только сотрудники Департамента охраны, но и милиционер.

Впрочем, он, по его словам, работает здесь только сегодня - в день начала занятий, когда в школу предсказуемо придет много народа.

Участники линейки постепенно собираются. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

В какой-то момент в холле стало не протолкнуться - дети и родители постоянно прибывали, но около турникета - затор.

- Десятибалльная пробка настоящая, - говорит мужчина с дочкой своей жене. - Не пускают внутрь, но надо как-то же цветы Инессе Архиповне надо подарить? Что мы - зря их покупали? Давайте звонить ей на мобильный, пусть спускается, одарим ее прямо здесь, раз других вариантов нет.

Учителям действительно звонили, те выходила за пределы охраняемой территории - в холле пахло хорошими дорогими духами и цветами. Немного улавливался и еще один аромат - доносящийся из столовой: комбинат школьного питания работает бесперебойно.

Линейка из-за погодных условий - на улице накрапывал дождь – проходила не на стадионе, как было запланировано, а в спортзале. Он - тоже не самый большой. Пока родители проходили жесткий кастинг на предмет того, действительно ли они счастливые родители первоклашек или еще более счастливые родители будущих выпускников, в спортивном зале во всю шла репетиция. Ученики школы пели песни, танцевали.

У девятиклассников - свои разговоры.Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

В общем, шел последний прогон развлекательной части с минуты на минуту наступающей линейки.

Убранство зала - достаточно лаконичное: ковровая дорожка, музыкальная аппаратура, микрофоны, белорусский флаг.

В какой-то момент в спортзал стали запускать родителей - тех, кому посчастливилось иметь право на присутствие здесь.

Первоклассники и их родители - в сборе. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

- Уважаемые родители, становимся вот около этой линии, - указывает ответственный за организацию педагог на пол. – Распределяемся, сейчас приведут первоклассников, они будут стоять около вас. Не толпимся, проходим, пожалуйста.

Родители и проходят, и распределяются, и стараются не толпиться.

- У меня трое детей, двое – в четвертом классе, один - в первом. Поэтому - пустили, - говорит мне по секрету стоящая рядом мама.

- А у нас - один. Одиннадцатиклассник. И я такой радостный - в следующем году уже закончится школа. Наконец, - стоящий рядом папа тоже не прочь поболтать, которая время в ожидании.

- Начнется институт, если поступит, еще неизвестно, где легче, - отвечает ему женщина.

- А вот об этом я стараюсь не думать.

Букеты некоторых первоклашек - почти с их рост. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

Помимо анонсированных первоклашек и выпускников будущего года на линейку пригласили и тех, кто весной 2022 года закончит девять классов.

Ребята - одноклассники явно соскучились за лето друг по другу и были рады встрече.

- Толяныч, да не парься ты! Ничего, прорвемся - до следующего лета всего-то 273 дня, - слышу я полный оптимизма и позитива диалог двух ребят, которые в наступившем учебном сезоне получат базовое образование.

- Да я и не парюсь. Лето было замечательным, просто сегодня проснулся ни свет, ни заря, да и дождь этот еще…

- А впереди - экзамены, прикинь! - подхватывает его собеседник.

- Ай, да не начинай ты! Жить надо в моменте, здесь и сейчас, я это в книге тут вычитал летом. Хорошая книга, не помню, правда, как называется.

Одиннадцатиклассники дарят первоклашкам традиционный символические презенты.Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

У первоклассников - свои истории. Многие из них прижались в стоящих позади родителей и напоминали ярких воробышков. Маленькие, с большими испуганными глазами и с еще большими букетами цветов в руках.

У одного из первоклашек от избытка чувств глаза стали, как говорится, на мокром месте. Благо рядом - мама и бабушка.

У малышей-первоклассников сегодня много эмоций. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

- Ничего, Валерочка, ничего. Скоро все закончится, пройдет линейка, потом – несколько уроков, а там уже - пойдем домой. Супчика поедим, все пройдет, - говорит последняя, гладя ребенка по голове.

Такая перспектива - «с супчиком» - ребенку явно нравится - слезы как рукой убрали.

Школьники - готовы к учебному году. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

Линейка стартовала ровно в положенный час. Ведущие начали с тонкой «юморески» - «мы знаем, что этот день все школьники ждали с большим нетерпением, и вот он - настал».

Потом – гимн Беларуси.

Родители снимают первую линейку. Для архива, который - "хранить вечно".Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

Дальше – речи: почетные выпускники школы, представители отдела образования, директор.

- За что люблю нашего директора, так это, кроме прочего, за лаконичность. Всегда он молодец. Когда держит слово, длится оно две-три минуты максимум. Главное и по существу говорит, - стоящие рядом со мной родители тихо переговариваются.

- Да. Мне это тоже нравится, пришли, торжественную часть отбыли и – за парты. Знания получать… А вы что и как, куда поступать-то решили? Надумали уже что-то? - понятно, у мам-пап одиннадцатиклассников свои заботы.

- Ну а теперь, то, ради чего здесь мы все тут собрались - сейчас прозвучит первый звонок, - анонсируют ведущие.

Первый звонок! Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

И дальше - по классике: одиннадцатиклассник проносит на плечах миниатюрную первоклассницу. В руках у нее – гремящий звонкий колокольчик.

Получается трогательно. Оно почему-то всегда получается именно так и никак иначе. Каждый год.

- Ну а завершит нашу линейку - танцевальный номер. Взбодримся все – и за парты.

Зал ребята и их родители покидали организовано и. надо полагать, в добром настроении. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

Танцевальный номер действительно вышел зажигательным. Ребята и их руководитель - старались.

Но все когда-нибудь заканчивается. Или начинается.

- Наша линейка подошла к концу. В добрый путь, друзья! Покидаем зал организованно. Первым выходит первый «А» класс. Пожалуйста.

Аппаратура - в места хранения. Начинаются трудовые учебные будни. Фото носит иллюстрационный характер

И первый «А», и первый «Б» и все прочие - все пошли за парты.Организовано. В новый учебный год.

В некоторых школах линейки были на улице, в других - в помещениях. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Эмиль МЕРЦАЛОВ

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