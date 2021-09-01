“Старожилы еще помнят времена, когда не хватало линеечек в журнале”: как прошло 1 сентября в сельской школе

Первый звонок в средней школе агрогородка Марково Молодечненского района Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Агрогородок Марково находится в 20 километрах от Молодечно. Проживают тут около семи сотен человек. Большинство работает на сортоиспытательной станции или в местном хозяйстве. В населенном пункте все стандартно: клуб, сельсовет, почта, амбулатория, детский сад, библиотека и магазины.

Двухэтажная школа в Марково довольно компактная Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из необычного - средняя школа расположена на самом краю деревни. Найти ее не составляет труда, если держать путь из Молодечно. Двухэтажному очень компактному зданию на 8 учебных кабинетов исполняется 60 лет.

К празднику в школе украсили территорию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С утра пасмурно, идет дождь. На входе во двор школы мокнут плакат с поздравлениями, воздушные шары, вазы с подсолнухами и рябиной. На крыльце пусто - все прячутся от непогоды. В холле нарядные школьники с букетами готовятся к линейке.

Нас встречает директор школы Елена Кисель. Она объясняет, что еще с утра планировали проводить линейку по традиции - на крылечке перед школой. Но погода подвела, для детей дискомфортно и небезопасно, поэтому праздник переносится в спортзал.

Общее количество учеников в школе последние лет пять, по словам директора, остается стабильным - около 90 детей. Классы здесь совсем небольшие. Самый маленький - второй, где будут учиться 6 ребят, а самый большой пятый - 12. Еще одна особенность последнего времени этой школы - стабильное отсутствие то 10, то 11 класса. Вот и в этом году все 9-классники поступили в колледжи и училища, поэтому нет 10 класса.

Хотя зданию школы 60 лет, в ней очень чисто, светло и уютно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А наши старожилы еще помнят времена, когда не хватало линеечек в журнале для фамилий - так много детей в Марково училось, причем в две смены. Это сейчас у нас все компактно, - замечает Елена Ивановна.

Пока идут последние приготовления, первоклашки с учителем Екатериной Пинчук - ждут за партами своего часа в маленькой библиотеке. Учительница рассказывает, что в Марково набирает только во второй раз 1 класс.

- До этого в городе работала. Тут больше нравится: дети и родители тут добрее, более приветливые что ли, очень хорошо к учителям относятся. А это важно, - говорит педагог.

Первоклашки ждут первый звонок в библиотеке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

“Зарплату мужа, который работает в хозяйстве, потратили на сборы в школу”

Видно, что дети слегка растеряны. Мамы скромно стоят в сторонке, среди них еще более скромно себя ведет только один папа. Остальные, видимо, на работе.

- Волнуюсь, как будто сам в школу иду, - говорит мужчина.

Вместе с супругой Екатериной он отправляет в первый класс сына Пашу. Тот проснулся с утра пораньше, принарядился, приехал в Марково из деревни Беница, что в 3 километрах от агрогородка, только вот пока еще не испытывает большого желания учиться.

- Он пока не хочет идти в школу, очень домашний у нас, - признается Екатерина. Ее успокаивает, что первый и второй классы из-за того, что школа маленькая, находится при садике. Получается, что формально Павлик попрощался с группой и воспитателями, а по факту ходить в здание садика еще будет, поэтому адаптация не будет такой болезненной. На это надеются родители.

Первоклассник Паша с мамой Екатериной готовятся к линейке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К школе они ответственно начали готовится заранее. Только на канцелярские товары потратили около 200 рублей.

- Скупали все, что видели. Сейчас это дело дорогое. Зарплату мужа, который работает у нас в хозяйстве, потратили на сбору в школу, - признается молодая мама и добавляет: - Все же Пашка у нас мальчик не очень аккуратный. Пускай лучше все необходимое будет.

- Мы тоже проснулись с хорошим настроением, умылись, позавтракали, причесались, а потом дочка выдает, что страшно идти в школу, - включается в разговор Светлана Матусевич. У ее дочери Дианы сегодня вдвойне ответственная миссия - не просто перешагнуть порог школьной жизни, но еще и дать первый звонок.

В первый класс детей провожают в основном мамы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Девочка у нас очень подвижная и активная, боимся, что будет тяжело полдня сидеть за партой. Но ничего. Если ребенок захочет учиться - он будет это делать. На примере старшей убедилась, что в пятый класс идет. Главное, проверять уроки, помогать, но постоянно не вмешиваться, - продолжает Светлана. Женщина сама закончила в 2005 году школу в Марково, поэтому в качестве обучения детей уверена.

- Более того, нас и профессионально развивали. Выпускались и получали квалификацию по изготовлению изделий из соломы. В школе эту традицию очень чтили, - с ностальгией вспоминает собеседница. Для трудоустройства эти навыки ей во взрослой жизни не пригодились (работает сейчас заведующей магазина обуви в Молодечно), зато поделки с детьми делает с удовольствием.

Школьники готовятся к торжественной линейке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наш разговор прерывается. Родителей зовут с первоклашками на линейку. Пока потоки зевающих, шумных ребят просачиваются в двери зала, в коридоре знакомлюсь с Ольгой Монид, которая несет букет из циний и заботливо ведет за руку сына Матвея.

- Вот срезала во дворе, сами составили такой букет, - объясняет женщина и крутит в руках яркую упаковку.

- Волнуетесь? - интересуюсь.

- Да что вы, уже неоднократно это проходили. У меня ведь три сына. Старшему 21 год - уже и учебу закончил, среднему 12 лет, идет в 7 класс. Уже столько линеек было на моей памяти, - задумчиво говорит мама с большим опытом. Признается, что с каждым годом отправлять детей в школу становится затратнее, все больше требований появляется, зато хлопоты это приятные.

Шестиклашек в толпе детей не потеряешь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

-Куда мамам первого класса становиться? - теряются женщины, которые выстроили своих первоклашек в рядок с первой учительницей.

- Усе cабралiся? - громко спрашивает педагог за звукорежиссерским пультом.

-Дааааа, - хаотично раздаются голоса ребят, которые ищут свои места в зале.

- Не чую, - снова обращается звукорежиссер.

- Дааааа, - звучит уже громче и увереннее.

К празднику в школе готовились долго Фото: Святослав ЗОРКИЙ

“В этоооой шкооооле я была мноооого-мноооого раз, а теперь вот в первыыый клаасс”

Фанфары, ведущие приветствуют всех учеников, учителей и гостей праздника. Последних, к слову, не очень много. Из-за пандемии на линейку допустили только родителей 1 и 11 класса. Правила антиковидной безопасности стараются соблюдать: взрослых без маски в школу не пускают. В маленьком зале все чувствуют себя комфортно.

Аплодисментами зал приветствует семь 11-классников. Ребята занимают почетное место во главе зала, а чуть позже к ним робко присоединяются 9 первоклашек.

Из-за дождя линейку перенесли в спортзал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Торжественная церемония начинается с гимна. Первоклашкам вручают праздничное настроение - воздушные шарики. Позже малышам вручат еще один подарок - книгу от президента. А потом предоставят слово.

Книги от президента первоклассникам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- этоооой шкооооле я была мноооого-мноооого раз, а теперь вот в первыыый клаасс, - задумчиво растягивают заученные строчки малыши.

- Фух, отстрелялись, - радуется одна женщина.

- А я тут стою и все переживаю. Вот рубашку своему толком не погладила, с хозяйством своим замоталась, с 5 утра на ногах, совсем ничего не успела, - шепчет ей в ответ другая.

Школьники на линейке с интересом наблюдают за происходящим Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наступает время одной школьной традиции, которую соблюдают при любой погоде. Ребятам предлагают почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Юля и Антон из 8 класса несут цветы к памятнику погибшим в боях за родину землякам, что через дорогу напротив школы.

Время давать первый звонок. Непоседливая Диана с большим колокольчиком занимает место на плече выпускника Кирилла. Остальных девчонок-первоклассниц тоже вниманием не обделяют: каждой дают по маленькому колокольчику. Первоклашки водят хоровод, звенят колокольчики. Некоторые мамы не могут сдержать слезу.

Праздничные воздушные шарики для первоклашек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пропустите, надо снять, всей родне потом отправить, - выбирает одна из мам выгодный ракурс.

Потом еще один не менее трогательный момент - учителям дарят цветы. С улыбкой на лице педагоги принимают поздравления, комплименты, не скупятся на благодарности и объятия. У каждого охапка длинных домашних гладиолусов, астр и хризантем. Многим дарят маленькие флористические корзины разных расцветок, размеров и форм.

Один из главных моментов праздника - цветы для учителей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

-Мой кавалер соседней девочке хотел подарить, - смеется мама первоклашки.

Учителям дарили разные букеты: от корзин до домашних циний Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Торжественная часть закончена. Дети расходятся по классам на первые уроки.

“Заработал за полтора месяца каникул 1100 рублей”

Рядом со спортзалом кабинет русского языка и литературы. Тут учится 11 класс. До начала первого урока еще 10 минут. Этот класс славится самой высокой успеваемостью по школе: ниже шестерки в дневниках ребят отметок нет. Выпускники уже определились с выбором профессии, начали готовиться к ЦТ. На золотую медаль претендуют сразу две отличницы, которые сидят за одной партой, - Алеся и Алина. Девчонки регулярно участвуют в олимпиадах и дают фору гимназистам на районных и областных олимпиадах.

У 11 класса самая высокая успеваемость Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алеся планирует поступать на химический факультет БГУ. Девочка признается, что летом не расслаблялась: в интернете изучила 50 видеоуроков по химии, решала задания. Несмотря на усердие Алеси и ее успехи в самоподготовке, в семье все же планируют найти в городе репетиторов по некоторым предметам.

Вторая отличница Алина хочет пойти учиться на физрука в БГУФК - именно в спорте она добивается успехов на областных и районных конкурсах.

- В родную школу вернешься работать?

- А почему бы и нет? Посмотрим, пока я не против, - уверенно заявляет выпускница.

Остальные ребята хотят связать свою жизнь с медициной. Самый бойкий мальчик Кирилл уже решил, что станет врачом, правда, с учебным заведением еще не определился. В Молодечно достаточной известный медколледж, куда поступают многие выпускники этой школы. Именно туда планируют подать документы Влад и Алена. А соседки по парте Ульяна и Вика уже твердо решили, что поедут в Оршу учиться зубному протезированию.

Кирилл и Влад хотят стать медиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За разговорами узнаю, что не только Алеся провела продуктивно летом каникулы. Некоторые ребята успели еще заработать первый свой капитал. Алина и Кирилл на каникулах ходили трудиться на сортоиспытательную станцию: убирали картошку, помидоры и другие овощи, пропалывали растения. Оказывается, в Марково много возможностей для подработки подростков: можно еще устроиться в сезон помогать фермеру убирать урожай яблок или пойти в местное хозяйство поработать помощником комбайнера.

- Заработал за полтора месяца каникул 1100 рублей, - гордо заявляет Кирилл.

- А я ходила чуть меньше, мы разные работы выполняли, поэтому получила около 600 рублей, - признается Алина.

Первый урок в 11 классе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кабинет заходит классный руководитель будущих выпускников, учитель русского языка и литературы Татьяна Кот. Педагог отмечает в марковской школе первый звонок в 21-й раз. Трудится здесь с 2000 года, а в 1987-ом сама окончила эту школу. С ранних лет мечтала стать учителем, и мечты стали реальностью.

- Чтобы ни говорили о работе педагогов в наше время, я ни разу не пожалела о выборе профессии. Дети у нас прекрасные, относятся уважительно, поддерживаем теплые человеческие отношения. На зарплату тоже не жалуемся: прибавляется опыта, растет стаж, ну и доход постепенно, - говорит учительница.

Сегодня у нее очень насыщенный день, после линейки и первых уроков нужно еще подготовить торт для внучки, которая идет в 5 класс, а потом всей семьей отметить праздник знаний.

- У нас тут преемственность поколений. У внучки в этой школе училась прабабушка, мы с дедушкой, ну и родители девочки тоже выпускники. Получается, что мы учим сразу несколько поколений, часто детей своих детей и учеников, - объясняет Татьяна Александровна.

Рассказывает, что ей и другим коллегам, всегда греет душу, когда выпускники их школы поступают в пед.

Учитель русского языка Татьяна Кот - выпускница школы в Марково Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Очень гордимся, что две наши выпускницы в этом году начинают преподавать в минских школах. Это приятно, что по нашим стопам идут, - радуется собеседница.

Раздается звонок. Начинается первый урок. В этому году его тема - "Единство белорусского народа - основа независимой страны".

- Что такое единство? - спрашивает Татьяна Ивановна и предлагает написать на доске слова-ассоциации.

Одна страна, сплоченность, понимание, дружба, любовь, взаимопонимание, поддержка - накидывают разные варианты ребята.

На первом уроке говорят сегодня про единство Фото: Святослав ЗОРКИЙ

-На какой улице наша школа находится? - задает вопрос Татьяна Александровна.

-17 сентября, - отвечают сразу несколько голосов.

-А давайте вспомним: что за дата это такая? - предлагает учительница.

-Революция? - находится только одно предположение.

Татьяна Александровна напоминает, что 7 июня в стране учрежден новый праздник - День народного единства, 17 сентября.

“К счастью, у нас нет большой текучки кадров”

Идем навестить первоклашек в детский сад. Он в пяти минутах ходьбы от школы. Снова моросит дождь. Застаем на выходе из двора только одну маму Ольгу с сыном Владиком. Мы опоздали, остальные ребята с родителями уже разошлись. Для первоклашек провели вводный урок, а родители 11-классников организовали для малышей сладкий стол.

Ольга забирает сына Владислава: первый учебный день прошел успешно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

-Ну как, Влад, интересно в школе? - пытаюсь разговорить скромного парнишку.

- Я еще не знаю, - тихо говорит он.

- Это у нас старший брат Никита пошел в 6 класс, так он на него насмотрелся, что тот уроки постоянно делает, и пока в школу не очень хочет идти, - объясняет Ольга.

- Сложно вам двоих детей было в школу подготовить в этому году?

-Ох, наверное, 1000 рублей потратили на сборы - это моя зарплата на сортоиспытательной станции, - вздыхает собеседница.

- А сколько еще придется потратить на разные нужды к школе в течение года?

-Если вы про то, как в городах к школе родители на шторы или еще что-нибудь деньги постоянно собирают, то у нас такого нет. Есть попечительский совет. Можно сдать 30 рублей, но это по желанию, приносит только тот, кто хочет, - вводит в курс дела Ольга.

Она спешит на работу, поэтому забирает Влада и садится в машину. Мы же возвращаемся к школе. Первые уроки закончились, детей накормили в столовой и отпустили отдыхать. У входа шестиклашки побросали новые рюкзаки прямо на землю и счастливые играют в догонялки. Даже мелкий дождь не помеха их беззаботному настроению.

Директор Елена Ивановна в холле собирает ребят на подвоз.

Директор Елена Кисель провожает учеников домой после занятий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас 34 ребенка приезжает из соседних деревень. Автобус предоставляет автопарк в Молодечно. В целом деревеньки расположены компактно. Около 135 километров проезжает водитель, забирая детей в школу и доставляя их до дома. Это еще не такой и большой километраж, - замечает руководитель.

Пока дети собираются, директор рассказывает, что в школе проблем с кадровым составом нет. Половина педагогов приезжают из Молодечно, половина - местные. Средняя зарплата учителей в школе - от 600 до 1200 рублей в зависимости от нагрузки, категории, стажа.

Уроки сегодня закончились в полдень: настоящий праздник Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- К счастью, у нас нет большой текучки кадров. Приходят к нам и молодые специалисты. Вот, например, учитель математики осталась после окончания распределения - ей 25 лет, приезжает из Молодечно. Всячески идем навстречу педагогам из города, чтобы им было комфортно добираться. Расписание уроков можем согласовать с расписанием общественного транспорта. Создаем максимально условия, чтобы в нашем маленьком коллективе из 34 человек всем было хорошо, - улыбается Елена Ивановна.

В холле появляется с охапкой букетов учитель 3-го класса Татьяна Петровна. Сегодня она отмечает в роли учителя 32-й первый звонок, а еще отвечает в этот день за подвоз.

- Сковородки, Юховичи, поехали! - зовет она в автобус детей из двух деревень.

Детей из соседних деревень в школу доставляет автобус Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ребята занимают уже привычные для них места в автобусе. Тот отправляется на первый ближний круг. Ехать далеко не придется, одна деревня в 2 километрах от Марково, вторая - в трех. Потом водитель с Татьяной Петровной вернутся, чтобы поехать на дальний круг в противоположную сторону и отвезти ребят из более далеких деревень.

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