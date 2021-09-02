Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 сентября 2021 года: подробности о дистанционке в школах, как привиться от гриппа и ковида и какую температуру не сбивать

Темпы вакцинации в Беларуси "достаточно активные". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Статистика по ковиду: заболели еще 1699, умерли 11

Коронавирус в Беларуси продолжает распространяться: за сутки, согласно опубликованной Минздравом на 1 сентября статистике, положительный результат на COVID-19 тесты показали у 1699 человек, а с начала пандемии в стране было зафиксировано 483 231 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

1598 человек за сутки выписались из больниц. Общее число выздоровевших составило 475 898 человек.

За период распространения ковида в Беларуси умер 3 791 человек, из них 11 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в больницах за последние сутки.

Из каждой сотни белорусов привиты от ковида 17 человек

В стране продолжается кампания по вакцинации. Первую инъекцию получили уже 17,6 процентов жителей Беларуси. Это около 1 млн 640 тыс. человек. Две дозы вакцины получили 1 млн 360 тыс. человек, это составляет 14,6 процента. Такие цифры озвучила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан. Темпы вакцинации Карабан охарактеризовала как «достаточно активные». Она подчеркнула, что нужно обеспечить максимальный процент вакцинированных среди сотрудников учреждений образования и рассказала, что скоро в Беларусь поступит вакцина «Спутник Лайт», которой будут прививать студентов.

От гриппа и ковида будут прививать одновременно. Если пациент захочет

В Минздраве рассказали, что в белорусских пунктах вакцинации можно будет привиться одновременно от коронавируса и от гриппа. Медики рекомендуют вначале сделать прививку от ковида, а от гриппа вакцинироваться не раньше, чем через две недели. Одновременно вколоть две вакцины можно при двух условиях. Во-первых, желание пациента сделать это. Во-вторых, отсутствие противопоказаний, заявили в Минздраве.

Школьников могут перевести на дистанционное обучение, если…

В Минздраве напомнили, когда школьников могут перевести на дистанционное обучение. Это возможно, если в школе выявят случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Учиться дома «с использованием информационно-коммуникативных технологий» школьники смогут две недели с момента регистрации последнего случая COVID-19.

Медики назвали температуру, при которой организм активно борется с ковидом. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Уберите жаропонижающее!

Медики рассказали, при какой температуре организм эффективнее всего сражается с коронавирусом. Это 37-38,5 градуса. Такую температуру сбивать жаропонижающими не стоит. Принять жаропонижающее можно, если температура поднимается выше 38,5 градуса. А если она подскакивает до 39-40, самостоятельно сбивать ее тоже не следует, необходимо постоянное наблюдение врачей.

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