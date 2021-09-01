Азаренко и Соболенко вышли в третий круг турнира US Open-2021: стало известно, когда и с кем белорусские теннисистки сыграют в следующих играх

Белоруска Арина Соболенко уверенно прошла второй раунд US Open. Фото: wtatennis.com

1 сентября стартовал второй круг американского теннисного турнира US Open-2021. Хардовый турнир «Большого шлема» является последним в этом году. Хочется отметить, что немалое количество звездных теннисистов не сумело добраться до престижного соревнования из-за травм.

За прошедшие дни зрители смогли увидеть немало хороших поединков. Яркой вывеской первого круга стала игра грека Стефаноса Циципаса против Энди Маррея из Великобритании. Болельщики тенниса по достоинству оценили этот пятисетовый триллер, который продолжался около пяти часов - 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:4. Напомним, британец Энди Маррей после хирургического вмешательства заменил весь тазобедренный сустав на титановый, но это никак не помешало ему продемонстрировать высокий уровень игры как в свои лучшие годы.

В основной сетке у мужчин и женщин участие принимали пять представителей Беларуси. До второго раунда успешно добрались Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Илья Ивашко.

Первой на американском корте выступила Виктория Азаренко. В предыдущем круге экс-первая ракетка мира разобралась с чешской спортсменкой Терезой Мартинцовой – 6:4, 6:0. В рамках 1/32 финала белорусской теннисистке досталась Ясмине Паолини из Италии (99-ое место в рейтинге WTA).

С первых минут Вика взяла матч под собственный контроль. Белоруска здорово разводила мячи по углам, заставляя итальянку бегать по всему корту. Хотя временами Паолини проявляла симпатичные розыгрыши с интересными тактическими действиями. Азаренко имела преимущество на протяжении всего поединка, только во второй партии случались откровенные провалы. За 1 час 46 минут белорусская теннисистка довела дело до логического завершения, победив оппонентку в двух сетах – 6:3, 7:6.

В 1/16 финала турнира в США Виктории Азаренко досталась двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса из Испании (10-ая ракетка мира). Поединок состоится 3 сентября.

Чуть позже прошла игра с участием Арины Соболенко. В матче первого круга вторая ракетка мира долго мучилась с Ниной Стоянович – 6:4, 6:7, 6:0. Главная проблема ее неровной игры – эмоции. Однако, в решающем сете белоруска показала свой лучший теннис. На стадии второго раунда Арина Соболенко встречалась с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (40-ое место в рейтинге WTA).

Начало первого сета прошло под диктовку Арины. Затем белоруска предпочла сыграть очень быстро и рискованно, стараясь провести матч в экономном режиме. Из-за этого было допущено немало ошибок. Тамара Зиданшек не обладает сильной подачей, это позволило Арине контролировать обстановку на корте. Неприятный момент произошел во время пятого гейма, когда минчанка поскользнулась на харде и получила ушиб правой руки. Со стороны казалось, все было страшно. К счастью, все обошлось без тяжелейшего последствия. За счет интенсивности на корте и хорошей игры на задней линии белоруска оформила счет – 6:3.

Во второй партии первая ракетка Беларуси уверенно переиграла словенскую соперницу благодаря отличной физической формы и мощной подачи, отдав ей только один гейм - 6:1.

В пятницу, 3 сентября, Арина Соболенко сразится с американской соперницей Даниэль Роуз Коллинс (29-ая ракетка мира) в рамках третьего круга US Open-2021.

Напомним, в мужском одиночном разряде Илья Ивашко успешно преодолел старт соревнования в Нью-Йорке, где в трех сетах был обыгран американец Теннис Сандгрен – 7:6, 6:3, 6:4. Следующим его соперником станет канадец Васек Поспишил. Игра состоится 2 сентября.

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