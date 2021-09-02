Белорусский врач - о питании долгожителей: красное мясо сводим к минимуму, ягоды и орехи едим чаще, а риск болезни Альцгеймера ниже у тех, кто был трудным подростком

В почтенном возрасте можно оставаться активным и счастливым человеком. Фото pixabay.com

Жить как можно дольше, оставаясь в своем уме и на своих ногах, бодрым и здоровым - ну кто об не мечтает! И при желании осуществить эту мечту под силу каждому. Общие правила одинаковы для всех. Известные белорусские гериатры, профессоры Андрей Ильницкий и Кирилл Прощаев доходчиво и убедительно изложили их в книге «Неуязвимые. Книга о здоровье». Она недавно вышла в свет, но многие уже оценили ее как руководство к действию. А мы поговорили с одним из авторов – профессором Ильницким – о том, от чего надо защищаться современному человеку, чтобы спасти свое здоровье.

Профессор Ильницкий давно занимается изучением механизмов старения. Фото из личного архива.

- Андрей Николаевич, вы заканчивали работу над книгой в разгар пандемии коронавируса. Вам не пришлось из-за этого что-то менять, дополнять? Ведь болезнь для нас оказалась новой и опасной.

- Ничего не меняли, но в этой книге мы предлагаем новый, позитивный взгляд на здоровье, что актуально и для нынешней ситуации. Любой человек в той или иной степени уязвим, а с возрастом уязвимость только сильнее. Люди по-разному переносят испытания. Одних всю жизнь преследуют проблемы (смерть близких, неприятности в семье, на работе и т.п.), а выглядят при этом они прекрасно, здоровье у них крепкое, и к старости они просто расцветают. А у других все в жизни гладко, а со здоровьем и внешним видом – очень плохо. Даже массивное лечение (например, когда в один день капельницы, инъекции, физиопроцедуры), кто-то переносит как большую нагрузку на организм, а кто-то совершенно легко. Объяснение - та же неуязвимость или жизнеспособность, которая имеет биологические обоснования и которую нужно укреплять в течение всей жизни. Конечно, чем раньше вы начнете вести правильный образ жизни, тем раньше появится результат и тем длительнее он будет. Поэтому «Неуязвимость», где четко расписано, что для этого нужно сделать, адресована и молодым, и пожилым.

Человек, который придерживается всех этих правил, укрепляет свою жизнеспособность, а значит, лучше переносит заболевания, спит, запоминает информацию, он более подвижный, устойчивый к стрессам и болезням.

Здоровье человека во многом зависит от его образа жизни. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Побаловать себя хорошим стейком можно раз в неделю»

- Одним из четырех факторов неуязвимости вы называете не просто диету, а резилиенс-диету. Что это такое?

- Резилиенс-диета (в переводе с английского resilience означает жизнеспособность или неуязвимость) объединяет несколько хорошо известных направлений. Во-первых, средиземноморскую диету, которая доказано снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Во-вторых - хорошие элементы веганства, поскольку признано, что растительная диета положительно влияет на здоровье и человека, и окружающей среды, учитывая те выбросы в атмосферу, которые сопровождают переработку мяса. В-третьих, это DАSH-диета, согласно которой пищу рекомендуется не солить, что полезно для нормализации артериального давления. Есть элементы MIND-диеты, основанной на большом количестве ягод, в которых много полезных для работы мозга веществ. Резилиенс-диета включает и элементы национальной кухни - без этого нельзя обойтись. Еще одно правило – умеренность, то есть не более 2500 килокалорий в день. В пример можно привести азербайджанских долгожителей, жизнь которых мы одно время изучали с местными учеными в Азербайджане. Оказывается, люди, которые живут там более 90 лет, едят очень небольшими порциями, и в основном кисломолочные продукты, сыры, орехи, много зелени. И очень мало мяса. Причем оно у них не пережаренное, не соленое.

Овощи и фрукты - один из самых доступных компонентов резилиенс диеты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если мясо все же не исключается резилиенс-диетой из рациона, то какое полезнее?

- С точки зрения здоровья самое полезное - курица, причем грудка. Чем меньше красного мяса (это говядина, свинина, всевозможные колбасы, сосиски и прочее), тем лучше. Напомню, что постоянное его употребление повышает у мужчин риск развития рака предстательной железы. Побаловать себя хорошим стейком можно раз в неделю. Но в сутки, если придерживаться резилиенс диеты, красного мяса рекомендуется около 10 грамм. Да, мясо – это источник белка. Но не единственный. Белок должен поступать и из продуктов животного происхождения (и желательно из мяса птицы), и из молочных (сыры, до 65 лет - молоко, после рекомендуются кисломолочные продукты, они лучше усваиваются в этом возрасте), растительных (орехи, 25-50 граммов в день - это хорошая горсть, каши), из рыбы (лучше морской). Кроме того, 300 грамм овощей и 200 грамм фруктов в сутки - обязательно.

И чем раньше начнешь правильно питаться, тем раньше почувствуешь положительный результат. Культура питания закладывается рано, до шести лет – как ребенка приучили есть, так он и будет питаться всю жизнь, и изменить эти предпочтения будет сложно.

В ягодах есть много веществ, полезных для работы мозга. Фото: Раиса ЮДИНА

«Уровень витамина D у людей в возрасте 65+ надо определять обязательно»

- В вашей «формуле» укрепления здоровья кроме резилиенс- диеты, гимнастики и психологии присутствуют и препараты. Не лекарства же вы имели в виду?

- Это резилиенс-препараты (биологически активные добавки к пище), которые восполняют недостаток жизненно важных натуральных веществ. Например, витамин D, который синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, необходим для иммунной системы. Есть данные, что люди с дефицитом витамина D тяжелее переносят ковид.

- Некоторые медики считают, что значимость витамина D преувеличена, и что здесь больше маркетинга, чем истинной пользы…

- В отношении витамина D много разной информации, что-то со временем отсеется. Но есть факты. Например, летальность от ковида в Норвегии была меньше, чем в солнечной Испании. Оказывается, в Норвегии существует государственная программа, согласно которой у всех пожилых людей определяется уровень витамина D, и если он низкий, им его дают в виде добавок к пище. И к пандемии пожилые норвежцы подошли с более высоким уровнем витамина D, и это сыграло положительную роль. А в Испании, где много солнца, такой программы нет, и люди там со смуглым типом кожи, при котором витамин D плохо вырабатывается. Плюс сиеста - то есть, в жаркое время они сидят дома, а на улицу выходят в основном по вечерам, когда солнце зашло. Я как гериатр могу сказать, что уровень витамина D у людей в возрасте 65+ надо определять обязательно. В нашей специальности мы ему придаем очень большое значение.

«В потоке информации из интернета человек не всегда готов понять, что там хорошо, а что плохо»

- Интернет, который снабжает нас информацией на все случаи жизни, с точки зрения неуязвимости – это для человека скорее добро или зло?

- Однозначно не скажешь. Человек действительно получает из интернета потоки информации, в которых не всегда готов понять, что там хорошо, а что плохо для здоровья. Более того наши люди считают, зачем ходить к врачу, если я наберу в поисковике симптомы, сам себе поставлю диагноз, сам себе назначу лечение. В своей книге мы пытаемся разъяснить, что человек может сделать сам для собственного здоровья, пользуясь доступом к разным источникам информации в интернете, а где должен действовать только врач (назначать препараты, лечить).

Полезной информации в интернете много, главное - уметь ею пользоваться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Тренировать память тоже обязательно тем, кто хочет стать неуязвимым?

- Конечно. Память нуждается в тренировке, как и мышцы, которые остаются сильными, пока вы занимаетесь в спортзале. Есть новые интересные исследования относительно потенциала мозга. Известно, что болезнь Альцгеймера развивается, когда в головном мозге образуется много бляшек, которые прерывают движение по нему нервного импульса. Но у некоторых людей, чей мозг буквально нафарширован этими бляшками, память вполне сохранна. Это называется когнитивный резерв. И формируется он, как оказалось, в 15-19 лет. У «трудных» подростков, которые жили насыщенной жизнью, всем интересовались, пробовали разные варианты поведения, когнитивный резерв оказался самый высокий, а риск клинических проявлений болезни Альцгеймера гораздо ниже, чем у тех, кто был «ботаником», занимался только учебой и больше ничем. Сейчас считается, что деменция предотвратима на 40%. Если использовать все возможности для ее предотвращения: диета, физическая активность, тренировка памяти, хороший сон и другое.

СПРАВКА «КП»

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ - доктор медицинский наук, профессор. По его инициативе и при личном участии было создано Белорусское республиканское геронтологическое общественное объединение. Сейчас Андрей Николаевич - завкафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (Москва). Член правления Российской ассоциации геронтологов и гериатров, с 2013 года - член совета Международной ассоциации геронтологии и гериатрии. Создатель собственной научной геронтологической школы. Изучает механизмы старения и проблемы формирования старческой астении. Автор более 20 монографий и учебных пособий по проблемам геронтологии и гериатрии.

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