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Общество2 сентября 2021 13:00

Белорусский врач - о питании долгожителей: красное мясо сводим к минимуму, ягоды и орехи едим чаще, а риск болезни Альцгеймера ниже у тех, кто был трудным подростком

Что рекомендует известный гериатр тем, кто хочет жить долго, сохраняя живой ум и активность
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
В почтенном возрасте можно оставаться активным и счастливым человеком. Фото pixabay.com

В почтенном возрасте можно оставаться активным и счастливым человеком. Фото pixabay.com

Жить как можно дольше, оставаясь в своем уме и на своих ногах, бодрым и здоровым - ну кто об не мечтает! И при желании осуществить эту мечту под силу каждому. Общие правила одинаковы для всех. Известные белорусские гериатры, профессоры Андрей Ильницкий и Кирилл Прощаев доходчиво и убедительно изложили их в книге «Неуязвимые. Книга о здоровье». Она недавно вышла в свет, но многие уже оценили ее как руководство к действию. А мы поговорили с одним из авторов – профессором Ильницким – о том, от чего надо защищаться современному человеку, чтобы спасти свое здоровье.

Профессор Ильницкий давно занимается изучением механизмов старения. Фото из личного архива.

Профессор Ильницкий давно занимается изучением механизмов старения. Фото из личного архива.

- Андрей Николаевич, вы заканчивали работу над книгой в разгар пандемии коронавируса. Вам не пришлось из-за этого что-то менять, дополнять? Ведь болезнь для нас оказалась новой и опасной.

- Ничего не меняли, но в этой книге мы предлагаем новый, позитивный взгляд на здоровье, что актуально и для нынешней ситуации. Любой человек в той или иной степени уязвим, а с возрастом уязвимость только сильнее. Люди по-разному переносят испытания. Одних всю жизнь преследуют проблемы (смерть близких, неприятности в семье, на работе и т.п.), а выглядят при этом они прекрасно, здоровье у них крепкое, и к старости они просто расцветают. А у других все в жизни гладко, а со здоровьем и внешним видом – очень плохо. Даже массивное лечение (например, когда в один день капельницы, инъекции, физиопроцедуры), кто-то переносит как большую нагрузку на организм, а кто-то совершенно легко. Объяснение - та же неуязвимость или жизнеспособность, которая имеет биологические обоснования и которую нужно укреплять в течение всей жизни. Конечно, чем раньше вы начнете вести правильный образ жизни, тем раньше появится результат и тем длительнее он будет. Поэтому «Неуязвимость», где четко расписано, что для этого нужно сделать, адресована и молодым, и пожилым.

Человек, который придерживается всех этих правил, укрепляет свою жизнеспособность, а значит, лучше переносит заболевания, спит, запоминает информацию, он более подвижный, устойчивый к стрессам и болезням.

Здоровье человека во многом зависит от его образа жизни.

Здоровье человека во многом зависит от его образа жизни.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Побаловать себя хорошим стейком можно раз в неделю»

- Одним из четырех факторов неуязвимости вы называете не просто диету, а резилиенс-диету. Что это такое?

- Резилиенс-диета (в переводе с английского resilience означает жизнеспособность или неуязвимость) объединяет несколько хорошо известных направлений. Во-первых, средиземноморскую диету, которая доказано снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Во-вторых - хорошие элементы веганства, поскольку признано, что растительная диета положительно влияет на здоровье и человека, и окружающей среды, учитывая те выбросы в атмосферу, которые сопровождают переработку мяса. В-третьих, это DАSH-диета, согласно которой пищу рекомендуется не солить, что полезно для нормализации артериального давления. Есть элементы MIND-диеты, основанной на большом количестве ягод, в которых много полезных для работы мозга веществ. Резилиенс-диета включает и элементы национальной кухни - без этого нельзя обойтись. Еще одно правило – умеренность, то есть не более 2500 килокалорий в день. В пример можно привести азербайджанских долгожителей, жизнь которых мы одно время изучали с местными учеными в Азербайджане. Оказывается, люди, которые живут там более 90 лет, едят очень небольшими порциями, и в основном кисломолочные продукты, сыры, орехи, много зелени. И очень мало мяса. Причем оно у них не пережаренное, не соленое.

Овощи и фрукты - один из самых доступных компонентов резилиенс диеты.

Овощи и фрукты - один из самых доступных компонентов резилиенс диеты.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если мясо все же не исключается резилиенс-диетой из рациона, то какое полезнее?

- С точки зрения здоровья самое полезное - курица, причем грудка. Чем меньше красного мяса (это говядина, свинина, всевозможные колбасы, сосиски и прочее), тем лучше. Напомню, что постоянное его употребление повышает у мужчин риск развития рака предстательной железы. Побаловать себя хорошим стейком можно раз в неделю. Но в сутки, если придерживаться резилиенс диеты, красного мяса рекомендуется около 10 грамм. Да, мясо – это источник белка. Но не единственный. Белок должен поступать и из продуктов животного происхождения (и желательно из мяса птицы), и из молочных (сыры, до 65 лет - молоко, после рекомендуются кисломолочные продукты, они лучше усваиваются в этом возрасте), растительных (орехи, 25-50 граммов в день - это хорошая горсть, каши), из рыбы (лучше морской). Кроме того, 300 грамм овощей и 200 грамм фруктов в сутки - обязательно.

И чем раньше начнешь правильно питаться, тем раньше почувствуешь положительный результат. Культура питания закладывается рано, до шести лет – как ребенка приучили есть, так он и будет питаться всю жизнь, и изменить эти предпочтения будет сложно.

В ягодах есть много веществ, полезных для работы мозга.

В ягодах есть много веществ, полезных для работы мозга.

Фото: Раиса ЮДИНА

«Уровень витамина D у людей в возрасте 65+ надо определять обязательно»

- В вашей «формуле» укрепления здоровья кроме резилиенс- диеты, гимнастики и психологии присутствуют и препараты. Не лекарства же вы имели в виду?

- Это резилиенс-препараты (биологически активные добавки к пище), которые восполняют недостаток жизненно важных натуральных веществ. Например, витамин D, который синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, необходим для иммунной системы. Есть данные, что люди с дефицитом витамина D тяжелее переносят ковид.

- Некоторые медики считают, что значимость витамина D преувеличена, и что здесь больше маркетинга, чем истинной пользы…

- В отношении витамина D много разной информации, что-то со временем отсеется. Но есть факты. Например, летальность от ковида в Норвегии была меньше, чем в солнечной Испании. Оказывается, в Норвегии существует государственная программа, согласно которой у всех пожилых людей определяется уровень витамина D, и если он низкий, им его дают в виде добавок к пище. И к пандемии пожилые норвежцы подошли с более высоким уровнем витамина D, и это сыграло положительную роль. А в Испании, где много солнца, такой программы нет, и люди там со смуглым типом кожи, при котором витамин D плохо вырабатывается. Плюс сиеста - то есть, в жаркое время они сидят дома, а на улицу выходят в основном по вечерам, когда солнце зашло. Я как гериатр могу сказать, что уровень витамина D у людей в возрасте 65+ надо определять обязательно. В нашей специальности мы ему придаем очень большое значение.

«В потоке информации из интернета человек не всегда готов понять, что там хорошо, а что плохо»

- Интернет, который снабжает нас информацией на все случаи жизни, с точки зрения неуязвимости – это для человека скорее добро или зло?

- Однозначно не скажешь. Человек действительно получает из интернета потоки информации, в которых не всегда готов понять, что там хорошо, а что плохо для здоровья. Более того наши люди считают, зачем ходить к врачу, если я наберу в поисковике симптомы, сам себе поставлю диагноз, сам себе назначу лечение. В своей книге мы пытаемся разъяснить, что человек может сделать сам для собственного здоровья, пользуясь доступом к разным источникам информации в интернете, а где должен действовать только врач (назначать препараты, лечить).

Полезной информации в интернете много, главное - уметь ею пользоваться.

Полезной информации в интернете много, главное - уметь ею пользоваться.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Тренировать память тоже обязательно тем, кто хочет стать неуязвимым?

- Конечно. Память нуждается в тренировке, как и мышцы, которые остаются сильными, пока вы занимаетесь в спортзале. Есть новые интересные исследования относительно потенциала мозга. Известно, что болезнь Альцгеймера развивается, когда в головном мозге образуется много бляшек, которые прерывают движение по нему нервного импульса. Но у некоторых людей, чей мозг буквально нафарширован этими бляшками, память вполне сохранна. Это называется когнитивный резерв. И формируется он, как оказалось, в 15-19 лет. У «трудных» подростков, которые жили насыщенной жизнью, всем интересовались, пробовали разные варианты поведения, когнитивный резерв оказался самый высокий, а риск клинических проявлений болезни Альцгеймера гораздо ниже, чем у тех, кто был «ботаником», занимался только учебой и больше ничем. Сейчас считается, что деменция предотвратима на 40%. Если использовать все возможности для ее предотвращения: диета, физическая активность, тренировка памяти, хороший сон и другое.

СПРАВКА «КП»

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ - доктор медицинский наук, профессор. По его инициативе и при личном участии было создано Белорусское республиканское геронтологическое общественное объединение. Сейчас Андрей Николаевич - завкафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (Москва). Член правления Российской ассоциации геронтологов и гериатров, с 2013 года - член совета Международной ассоциации геронтологии и гериатрии. Создатель собственной научной геронтологической школы. Изучает механизмы старения и проблемы формирования старческой астении. Автор более 20 монографий и учебных пособий по проблемам геронтологии и гериатрии.

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