Звезда турецких сериалов устраивает экскурсии, белорусов под Кемером почти нет, а интернет стоит $35: сколько стоит активный отдых в Турции в начале осени

На турецких пляжах в августе-сентябре яблоку негде упасть Фото: Мария Шна

Поехать в отпуск в Турцию мы с молодым человеком решили спонтанно. Из-за пандемии, как и многие, почти два года никуда не выезжали. А когда в июне переболели ковидом, поняли: пока есть антитела, нужно пользоваться моментом. Над экзотическими направлениями не думали - решили выбрать самое популярное, бронировали путевку за неделю перед вылетом.

Ради эксперимента я начала общаться с менеджерами сразу из пяти турагентств. В то время в Турции горели леса, поэтому все предлагали самую бюджетную и безопасную Анталию. Один из менеджеров утверждал, что варианты самых минимальных по цене отелей здесь стартуют с 594 евро (без доплат), но там совсем грустные отзывы. Примерно от 1000-1100 евро на двоих предлагали бюджетные четырех- и трехзвездочные в Кемере на третьей линии от моря.

Атмосфера нашего отеля, где есть старый и новый корпус Фото: Мария Шна

Поскольку мы устали от жизни в большом городе, стали рассматривать курортные поселки рядом с Кемером. Некоторые представители турагентств воспринимали эту идею в штыки, мол, молодым людям там наскучит: ни баров, ни клубов, ни больших супермаркетов. Выбрали в поселке Чамьюва хороший четырехзвездочный отель на первой линии от моря, правда, с достаточно старым ремонтом, но для нас это было не так важно.

В Кемере интересная местность: море лежит у подножья гор Фото: Мария Шна

Определились с датой вылета и туроператором и заметили: цены в турагентствах на одинаковое предложение отличались. Разбежка была до 100 евро за путевку на двоих с топливными сборами и ПЦР-тестами. Я решила сэкономить и вложить эту сумму в экскурсии, поэтому выбрала самое выгодное предложение – 7 ночей стоимостью 1025 евро на двоих. По сути оно было горящим - мы забрали последние два места в самолете.

Отдельно нужно было оформить у белорусской компании страховку от невылета, если вдруг кто-то заболеет коронавирусом или будут форс-мажоры. Заплатили 100 рублей, страховка, к счастью, не пригодилась.

В очередях аэропорта на регистрацию о социальной дистанции и масочном режиме как будто все позабыли за отпускными хлопотами. Потоки туристов «на Анталию» смешивались с теми, кто летел в Хургаду.

- Почему нельзя развести рейсы, поставлены почти в одно время? Минут 20 стояли не в своей очереди, - возмущалась пожилая пара.

Наш вылет в 15.45. В самолете капитан корабля рассказал, что большая часть нашего пути в 3 часа и 40 минут будет проходить над Россией. Какого-то дискомфорта из-за увеличения продолжительности перелета не заметили.

В Турции работники аэропорта тактично просили расслабившихся туристов надеть маску. Пожалуй, это все, что отличало путешествие в пандемию от доковидных поездок на море.

От аэропорта до поселка добирались около 40 минут. В отель мы прибыли ближе к 22 часам. На стойке регистрации сразу предупредили, что заселят в номер, который на следующий день после 12 часов можно поменять. То ли это был классический прием выманивания денег, то ли почти 100% загруженности отеля, то ли нам просто не повезло. Номер был тесный: без балкона, шкафа. От усталости переночевали в нем и сменили на следующий день.

День 1: Базарный шопинг и покорение гор

Ежедневный подъем у нас был в 6 утра, чтобы не пропустить ни минуты отпуска. Да и днем в +40 отдыхать на море не очень комфортно. Первым делом устроили знакомство с пляжем и теплым Средиземным морем. От отеля до пляжа 5 минут ходьбы. На нем - мелкая галька, лежаки и зонтики, которых всегда было достаточно. Из минусов – достаточно большие волны, особенно в ветреную погоду по утрам, поэтому спокойно плавать было тяжело.

Судя по разговорам на пляже и в воде, вокруг отдыхали 99% выходцев постсоветского пространства. (Правда, из белорусов мы познакомились только с девушкой Надей из Минска уже в последний день отпуска.) В воде туристы практически ежедневно активно обсуждают политику, сравнивают цены на газ и бензин, делятся трудностями современной жизни.

Ближе к обеду температура поднималась до +40 Фото: Мария Шна

Например, медсестра Ольга из Омска очень громко и эмоционально доказывает кругу женщин, что медпомощь Навальному ее коллеги-медики оказали на высшем уровне, а остальное сплетни. Дискуссия идет так активно, что волны летят во все стороны. В итоге, Ольга понимает, что вокруг собрались одни сторонники Алексея, и резко уходит с пляжа.

Дальше эстафету политических дискуссий подхватывают украинцы. Они тоже делятся на два лагеря. Большинство голосовали за Зеленского. Только часть теперь не поддерживает нынешнего президента, а часть относится к нему с придыханием.

Больше всего любит своего политического лидера пожилая пара – Татьяна и Николай из Днепропетровска. Супруги говорят, что живется им при нынешней власти хорошо. У женщины пенсия 150 долларов, у ее мужа – 350 долларов. Растят на даче помидоры и арбузы, сдают однокомнатную квартиру за 200 долларов, за коммуналку платят не больше 100 белорусских рублей. Благодаря скромной жизни по три раза в год летают отдыхать. Вот, например, в Турции уже седьмой раз.

Из-за ковида туристы не могут подходить к еде в отелях Фото: Мария Шна

Когда украинцы и россияне узнают, что мы из Беларуси, повторяют:

- Держитесь там!

Понимаем, что сбежали в отпуск от новостей и подобных дискуссий, только вот за неделю пляжного отдыха сойдем от этого с ума.

Среда - базарный день в нашем поселке. В течение недели торговцы переезжают из одного населенного пункта в другой. Продают все: от одежды и бытовых мелочей до свежей рыбы, чаев, фруктов и оливкового масла. Цены демократичнее, чем в лавках, что рядом с отелями, а торг уместен.

Решаем в первый день отправиться за покупками, пока деньги еще целы. Их, кстати, для такого шопинга лучше поменять на местные лиры, потому что многие товары стоят меньше доллара. Выгоднее всего это делать на почте и в государственных супермаркетах сети Migros. Курс в течение дня сильно разнится: утром за один доллар могут дать 8,40 лир, ближе к вечеру - 8,70.

От почты до рынка решаем добираться на электрокаре - уж очень жарко для пеших прогулок. Аренда такого транспорта в одном из агентств, которое организовывает экскурсии, стоит $5 за час. Нужны права, но если их с собой нет, можно просто показать фото. Директор предлагает электрокар бесплатно, если купить экскурсию.

Оформляем билеты на подъем в гору Тахталы - самую заметную вершину Средиземноморья Турции. Экскурсия стоит $45 с человека, но если доплатить $5 на каждого, директор обещает организовать индивидуальный тур. Соглашаемся. Мчим бесплатно на электрокаре на рынок.

Обзорная площадка на горе Тахталы, где есть кафе Фото: Мария Шна

Литр фабричного оливкового масла на рынке стоит от 40 до 120 лир в зависимости от производителя, турецкий кофе (100 г) - 7,40 лир. А за 40 лир можно купить хороший подарочный набор специйй. Торговаться можно долго и упорно, чем больше единиц покупаешь, тем большую скидку можно получить.

Тратим $20, уносим с собой литр оливкового масла, 3 больших упаковки чая, 4 упаковки кофе и подарочный набор специй.

Бросаем покупки в отеле и отправляемся на экскурсию. Гора Тахталы - самая высокая в этой местности - 2365 метров. Туристы покоряют ее вершину по канатной дороге, которую открыли в 2007 году. Обычно отдыхающих свозят к подъемнику большими автобусами. В панорамную стеклянную кабинку помещается около 80 человек - тесно, ничего не видно. В пандемию это число сократилось до 40 человек официально, но в высокий туристический сезон правила не писаны.

Чаще всего в эту кабинку помещаются 80 человек, которые отправляются на гору Фото: Мария Шна

Поскольку экскурсия индивидуальная, директор турагентства Кенон заботливо везет нас к подъемнику на личном новеньком авто. Лихо преодолевает повороты по серпантину, поет песни. В прошлом он известный актер турецких сериалов. В 23 года благодаря гонорарам за съемки купил два дома. Потом женился на Екатерине из Екатеринбурга, стал отцом дочери, но что-то пошло не так. Пришлось развестись и взять в жены Яну из Челябинска. Семейная жизнь требовала стабильности, поэтому Кенону пришлось попрощаться со съемками и открыть турагентство, чтобы содержать двоих детей и, по его словам, «безработных, но очень красивых русских жен».

Кенон доставил нас не только с максимальным комфортом и ветерком, но еще и сумел посадить в кабинку фуникулера, где было не больше 15 человек. Не зря переплатили $10. Дорога на вершину занимает около 15 минут. За это время можно рассмотреть горные хребты, слегка приплюснутые елки, увидеть горных козлов

На вершине обустроена смотровая площадка. Ощущение, как будто гуляешь среди облаков. Если внизу в шортах и майке очень жарко, то тут холодно. Любителей экстрима запускают на рогатке с батута парить над смотровой площадкой, делать сальто. Такое удовольствие стоит $30.

Экстремальные прыжки будут стоить около $30 Фото: Мария Шна

В здании на вершине есть сувенирная лавка, кафе. Высота цен в меню, пожалуй, соответствует высоте этой горы. Кофе в среднем здесь стоит $7, хот-дог - $5, бокал пива - $6. В основное меню заглядывать и вовсе страшно.

Ближе к 18 часам спускаемся вниз в кабинке, где тоже было не больше 20 человек. Внизу в нее садится группа, где как минимум полсотни туристов. Они спешат встретить закат за ужином. Такая романтичная экскурсия в менеджеров официальных туроператоров стоит $65.

Траты за день: $120: экскурсия на двоих - $100, покупки на базаре - $20.

День 2: Прогулка по территории заброшенного отеля

После похода на море снова направляемся в уже знакомое турагентство Кенона. Манит бесплатный быстрый Wi-Fi. В отеле это платное удовольствие: $2 за одно устройство на сутки. Сим-карта местного оператора на 25 гигабайт стоила $35. Мы не тратили на него ни копейки.

Кенон предложил нам экскурсию на рафтинг и поездку в каньон Тазы по $35 на человека, а прогулку на пиратском корабле пообещал в качестве бесплатного бонуса.

В тот день мы снова взяли бесплатно электрокар и поехали к заброшенному некогда популярному пятизвездочному отелю в нашем поселке. Бесплатно гулять тут можно часами - территория 14 гектаров.

Лесные хижины на холмах Фото: Мария Шна

Если верить рассказам местных, то в середине 90-х отель строил некий богатый немецкий бизнесмен. Он обустроил один большой «лесной» корпус на холме, рядом кирпичные хижины, обшитые деревом, фуникулер, ниже морской корпус с пляжем. Территорию дизайнеры украсили странными огромными скульптурами животных.

Так сейчас выглядят комнаты, в которых еще недавно жили туристы Фото: Мария Шна

Обслуживали такое хозяйство около тысячи работников. Говорят, что все это стоило хозяину около $3 миллиардов. Пока он воплощал свои мечты в реальность, его бизнес-план трещал по швам. К 2010-му закрылись два корпуса, а еще через четыре года отель полностью прекратил принимать туристов.

Миллиардеру приписывают долги, кризис в любовных отношениях. По еще одной неподтвержденной информации, сейчас отель конфискован банками и продается за $150 миллионов.

А так выглядят комнаты в хижинах Фото: Мария Шна

Несколько лет здание находилось под охраной, а потом его полностью забросили. В корпусах без присмотра осталась дорогая мебель и вся отельная утварь.Туристы как будто на время покинули это место, но больше так и не вернулись.

Детская железная дорога прямо в корпусе отеля Фото: Мария Шна

Бесхозный отель атаковали вандалы и местные жители. Из некоторых стен выдрали даже провода. О былой пышности напоминают только огромные разбитые зеркала, покрывающиеся мхом бассейны и остатки дорогой сантехники.

Гулять тут безопасно, главное надеть закрытую обувь, чтобы не поранить стеклом ноги. Стены корпусов с годами покрываются надписями в духе «мы тут были» на русском и украинском языках, ветер разносит хвойные иголки, а время по-своему украшает заброшенные остатки роскоши.

Траты за день: $0.

День 3: Рафтинг, джипы, каньон Тазы

Очередной подъем в 6 утра. В 7.45 выезд на экскурсию за $35 на человека к горной реке Кепрючай, что примерно в 100 километрам от Анталии. В этом городе утром и вечером пробки, из-за которых в трансфере проводим больше 2,5 часов в одну сторону.

Приезжаем на территорию одной из многочисленных баз, где есть все для рафтинга. Надеваем шлемы, спасательные жилеты, получаем по веслу. Снова садимся в бус и выезжаем к точке, откуда начинается сплав.

Прогулка на джипах по горным серпантинам Фото: Мария Шна

В надувные лодки садимся по 10-12 человек с инструктором. У нас на борту трое детей, которым нет еще и 10 лет. В соседней лодке и вовсе двое дошколят. Понимаем, что ничего экстремального не будет. Отчаливаем, пробуем грести, но быстро бросаем это дело. Плывем по течению около 15 километров. Виды шикарные, словами сложно передать: прозрачная голубая вода, скалистая местность с родниками.

Вода ледяная, даже ноги сводит. Пороги у реки совсем небольшие, иногда лодку слегка подбрасывает. Из самого экстремального - окатить при помощи весел туристов в соседней лодке. Некоторые смельчаки решаются искупаться, но больше двух минут в воде не проводят.

Делаем остановку. Классическая схема: цена за экскурсию занижена, основную прибыль получают за счет активных продаж. Во время привала в палатках продают по $2 горячую кукурузу и колу, по $5 просят за лепешки или пиво. Несколько долларов стоит бутылка пресной воды в зависимости от объема. Обычно на такие мелочи туристы тратят половину своего отпускного бюджета.

На краю пропасти в каньоне Тазы туристы бесстрашно делают фото Фото: Мария Шна

Во время второго привала для нас подготовили еще одно развлечение - зиплайн. Спуск - около 200 метров, в том числе и над рекой. Не очень высоко и не очень страшно.

После обеда прогулка на джипах. Нам достается переделанная под вездеходный брутальный джип маршрутка, которая лихо мчит по узкому серпантину в горы. Направляемся в каньон Тазы. Его открыли в 2017 году путешественники, а совсем недавно прорекламировала трэвел-блогер Настя Ивлеева. Теперь это одно из самых экстремальных и живописных мест для фото.

Минут 20 дороги по очень узкому серпантину на достаточно большой скорости - и мы на месте.Еще пять минут ходьбы по узкой тропинке среди хвойных деревьев - и мы на краю знаменитого обрыва, с которого открывается потрясающий вид на ущелье и узкую горную реку.

На то, чтобы полюбоваться фото и насладиться видами, дают 20 минут. К каньону бесконечной вереницей джипов прибывают туристы - всем не уместиться. Самые смелые ради потрясающих снимков залазят на рыхлые булыжники на краю пропасти. Порою выстраиваются целые очереди. В общем, красиво, дух захватывает, но очень быстро. Сюда бы на арендном авто, да гулять в свое удовольствие!

Траты за день: $70 за экскурсию на двоих.

День 4: Пассивный отдых и небольшой шопинг

После трех активных дней нужен пассивный отдых. Проводим время у бассейна в отеле. Знакомлюсь с барменом Муслимом. Ему 23. К белорусам у него самые теплые чувства, потому что женат на Наташе из минской Чижовки. В активный туристический сезон, который начинается в апреле и заканчивается ближе к концу октября, глава семейства зарабатывает в Турции. А потом приезжает в белорусскую столицу и работает в барбершопе.

Доходы свои держит в секрете. Единственное, в чем признается, что работать ему больше нравится с туристами в Турции, чем в белорусами в Минске.

- Тут люди добрее, что ли. Наверное, потому что отдыхают. Но Минск мне очень нравится, там жить комфортнее, только холодно, - замечает парень.

Из-за больших волн и ветра не каждый день кататься на яхте можно с комфортом Фото: Мария Шна

Тему комфортной жизни подхватывает двадцатилетняя аниматор Тамара из Оренбурга. Большую часть времени она проводит у бассейна или барной стойки, общаясь с туристами. Из-за пандемии в отеле практически отказались от анимации. По воскресеньям бывает танец живота, в другие дни устраивают фаер-шоу или удивляют туристов ходьбой по гвоздям и стеклу.

- Да, в Турции жить некомфортно зимой. У нас же воду нагревают бочки на крыше летом. Зимой моем посуду в холодной воде - жуть просто, - сетует Тома.

Несмотря на такие бытовые трудности, она почти всегда счастлива в браке. Ее 25-летний муж - турок. Работает в этом же отеле менеджером анимации. Тома рассказывает, что в среднем аниматор в Турции зарабатывает от $400 в месяцев. Но у нее зарплата выше, поскольку муж начальник. Трудятся в отелях с туристами супруги около семи месяцев, остальное время живут за счет накоплений. Снимают хорошую двухкомнатную квартиру в Кемере за $180.

- В целом жить тут можно. Очень хорошее качество продуктов, тепло, море. Турецкие мужчины очень трепетно ухаживают за дамами. Но вынести брак с ними не каждый сможет. Уж слишком они эмоциональные. Поэтому в моем ежедневном рационе есть еще и успокоительные. А так все прекрасно, лучше, чем на родине, - откровенничает девушка.

Комфортнее всего наслаждаться открытым морем на большой глубине Фото: Мария Шна

Рекомендует нам пару лавок со сладостями. Килограмм известной сладости ручной работы стоит $10, фабричного производства - в два раза дешевле. Берем килограмм фабричного ассорти за $5, еще столько за оставляем в лавке за 100 граммов порошкового чая. В соседней лавке покупаем две упаковки зимнего чая для глинтвейна за $5. Цены тут значительно отличаются от базарных. Например, если если там упаковка кофе стоила 7,40 лир, то тут за аналогичную просят все 12.

Траты за день: $15 за чай и лукум в лавках рядом с отелем.

День 5: Прогулка на пиратском корабле

Очередной подъем в 6 утра, завтрак и трансфер на экскурсию. До порта в Кемере, откуда стартуют все туристические судна, 15 минут езды. Чтобы попасть на его территорию, нужно пройти через рамку и поднести руку к датчику, который измеряет температуру. У всей нашей группы почему-то 36,3. Видимо, градусник перегрелся на солнце.

К слову, до этого температуру нам контролировали только однажды на входе в ресторан отеля. Маски нигде носить не заставляют, хотя масочный режим в стране действует. У туристов, которые перемещаются между регионами, поселками и городами, контролируют Hes-коды (коды «здоровья»), которые выдает Минздрав Турции. У нас Hes-код не спросили ни разу. Судя по постам, местные патрули как будто устали обращать на это внимание.

Кроме входа в порт, туристам нигде практически не измеряет температуру Фото: Мария Шна

Пиратский трехпалубный корабль удивил своими масштабами. Первый уровень оформлен в формате кафе со столиками, второй - танцпол с барной стойкой, третий уровень - удобные диваны для комфортной экскурсии. Если верить глазомеру, палуба вмещала около 60-70 человек.

Пиратские корабли - хороший вариант для морской прогулки Фото: Мария Шна

Корабль трижды останавливался в живописных бухтах, разрешалось купаться в открытом море. Обед был включен в стоимость экскурсии, которая растянулась на шесть часов. А вот напитки, мороженое, сладкая кукуруза традиционно за $2-5.

Во второй половине дня для молодежи устроили пенную вечеринку на минут 20. Получилась не самая веселая экскурсия, но для заключительных дней отпуска неплохой вариант.

Пенная вечеринка на 20 минут - то, что привлекает молодежь Фото: Мария Шна

Траты за день: $0, экскурсия досталась бонусом.

День 6: Чемоданный

Последний день отпуска снова провели на пляже и у бассейна. Покатались с горок, позагорали. Опять навестили Кенона и взяли бесплатно велосипеды. Съездили в супермаркет Migros, чтобы потратить последние деньги. Купили халву, лукум, оливковое масло, гранатовый соус, оливки и вино. Цены здесь на уровне рынка, но торговаться нельзя. Потратили $26.

По пути заехали еще в один супермаркет. Цены там особо не отличались от первого. Купили шоколадную пасту, немного специй, банку оливок и четыре пакетика кофе. Заплатили за это около $9.

Итог нашего шопинга и минус половина бюджета на отдых Фото: Мария Шна

Траты за день: $35 за покупки в супермаркетах.

Собрали чемоданы и в 3 часа ночи выехали из отеля, поскольку вылетели в Минск в 7,45. Вернулись домой, перевели затраты в белорусские рубли и посчитали, сколько потратили на семидневный отпуск.

СЧИТАЛКА “КП”:

Путевка на двоих с топливным сбором и ПЦР-тестом: 1025 евро - 3105 рублей;

Страховка от невылета: 100 рублей;

Экскурсии: $170 - 430 рублей;

Покупки: $70 - 176 рублей.

Итого: 3811 рублей.

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