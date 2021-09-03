«Наверное, из-за Шуфутинского, он эту песню душевно поет»: почему улицу Третьего сентября в Минске назвали именно так - узнали версии жителей столицы

Наши видеоопросы на улицах Минска продолжаются Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Три-четыре! Начали!

…Я календарь переверну

И снова третье сентября,

На фото я твоё взгляну

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось,

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября…

Спорим, что вы сейчас не просто прочитали эти строчки, а пропели? Пропели же, признавайтесь! А как иначе, ведь день, «когда горят костры рябин» - наступил.

Если нужен повод для праздника, то сегодня он точно есть - смело можно отмечать «Шуфутинов день». Под соответствующее музсопровождение, разумеется.

«Третье сентября» - знаковая песня творчестве Михаила ШУфутинского. Музыку написал Игорь Крутой, стихи - Игоря Николаева. Впервые Михаил Захарович «про календарь переверну» спел в далеком 1993 году - тогда никто и подумать не мог, что песня станет не просто визитной карточкой певца, но и породит множество интернет-мемов.

Мы эту песню тоже любим-обожаем, часто напеваем (раз в году - точно!). Песня классная - для души и настроения, и сейчас мы решили ее спеть на улице… Третьего сентября. Вы можете даже и не знать, но улица с таким названием в столице есть. Да-да! Если захотите лично убедиться в этом, даем наводку: расположена она в квартале между станциями метро «Пушкинская» и «Молодежная».

В общем, туда мы и отправились - в рамках нашего проекта: решили спросить у случайных прохожих и тех, кому посчастливилось жить на этой улице с поэтичным названием - почему ее назвали именно так? Вариантов ответа предложили как обычно - три на выбор.

Почему как обычно? Может быть, вы пропустили, но с аналогичным вопросом мы уже гуляли по улицам Наполеона Орды, Льва Сапеги, Янковского. Были мы и в парке Янки Купалы - там мы читали его стихотворение «Спадчына» и просили собеседников назвать автора этого классического произведения. Улицами и парками, мы, к слову, не ограничиваемся - бывали и на проспектах - Машерова и Рокоссовского. Но и проспекты – тоже не все: вот тут видео, которое мы сняли на бульваре Мулявина (как раз недавно у «Песняров» был день рождения).

Ну а в этот раз - сами понимаете третье сентября только раз в году - поехали на улицу, название которой трио Шуфутинский-Крутой-Николаев, кажется, сделали культовым и бессмертным (время покажет).

В общем, посмотрите наше видео. Точно не пожалеете, ведь и сама улица - атмосферная, колоритная.

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