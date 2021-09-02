Медики спасли женщину, которую готовили к операции шесть раз, режим ЧП на границе с Польшей и новая база тунеядцев: что произошло в Беларуси и с белорусами 2 сентября 2021 года

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Глухонемому гомельчанину дали два года колонии за оскорбление Лукашенко

Дмитрия Завадского взяли под стражу в зале суда и сразу забрали слуховой аппарат. Родные Дмитрия сообщили, что он плохо слышит даже с аппаратом. Чтобы молодому человеку смягчили наказание и не отправляли в исправительное учреждение, его родные получили положительную характеристику на Дмитрия, а таже имели ходатайства, однако гомельчанина все равно лишили свободы на два года.

Белорусские хирурги пересадили печень иностранке с редким паразитарным заболеванием. Ей не могли помочь в Израиле, Италии, Испании и Бельгии

Жительница Молдовы Юли много лет страдает эхинококкозом. Это редкое заболевание, при котором паразит-гельминт поражает печень. По словам медиков, случай Юлии был не просто редким, он еще осложнялся анатомическими особенностями организма. В нескольких клиниках в разных странах ей не смогли помочь. В Беларуси Юлию готовили к операции шесть раз, но только на седьмой раз оказалось, что предложенный донорский орган женщине подходит. Трансплантацию провели в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Операция длилась 16 часов.

Польша вводит режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Режим ЧП введен на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Такое распоряжение подписал польский президент Анджей Дуда, оно будет действовать 30 дней. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 – в Люблинском на востоке Польше. Режим ЧП предполагает, то в обозначенных населенных пунктах запрещено проведение массовых и увеселительных мероприятий, усилено дежурства полиции и контроль документов.

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В Минске открыли пункты вакцинации в здравпунктах вузов и в студенческих общежитиях

Как и в поликлинике, в здравпункте человека сначала осмотрит врач, опросит о состоянии здоровья и попросит заполнить анкету. А после этого сделает прививку.

Власти Беларуси обновили базу «тунеядцев» и сделали платным доступ к ней

Белорусы могут проверить в онлайн-режиме, не включили ли их в базу тунеядцев. Обновляют ее раз в квартал. Сделать это можно на Едином портале электронных услуг, но с 1 сентября услуга платная - 42 копейки.

Беларусь не примет участие в детском «Евровидении-2021»

В этом году конкурс пройдет в Париже, в нем примут участие 19 стран

Напомним, 26 марта стало известно и том, что Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия во взрослом песенном конкурсе «Евровидение – 2021». В ЕВС заявили, что новая песня группы «Галасы ЗМеста» нарушает правила. В ответ «Белтелерадиокомпания» заявила, что не будет транслировать конкурс, поскольку Минск не допустили к участию в нем по политическим мотивам.

Пресс-служба Александра Лукашенко показала, что написано на майках, которые ему подарили на день рождения. Мерч обещают запустить в массы

Майки подарили на день рождения журналисты президентского пула. На фото, опубликованном каналом "Пул первого", можно разссмотреть майки с надписями «Будет очень интересно», «Любимую не отдают», «Раздевайся и работай», «Не позволим нас наклонить», «Никакой чрезвычайщины». Все это цитаты Лукашенко.

Фото: Пул Первого

Со здания, в котором недавно находилась галерея современного искусства «Ў», убирают стрит-арт группировки Hutkasmachna

В октябре прошлого года галерея объявила о закрытии. Несколько ключевых акционеров сообщили, что оставляют проект. Один из акционеров - Александр Василевич - находится в СИЗО уже больше года (на момент закрытия галереи Александр был под стражей около двух месяцев).

Теперь в здании галереи и винного бара один из оставшихся акционеров с партнерами развивает пространство и одноименный бар под названием «Вершы».

Фото: chrysalismagazin.by

Интервью дня.

Белорусский врач - о питании долгожителей: красное мясо сводим к минимуму, ягоды и орехи едим чаще, а риск болезни Альцгеймера ниже у тех, кто был трудным подростком

Известный гериатр Андрей Ильницкий дает советы тем, кто хочет жить долго, сохраняя живой ум и активность.

А вот интересный момент из интервью.

- У «трудных» подростков, которые жили насыщенной жизнью, всем интересовались, пробовали разные варианты поведения, когнитивный резерв оказался самый высокий, а риск клинических проявлений болезни Альцгеймера гораздо ниже, чем у тех, кто был «ботаником», занимался только учебой и больше ничем. Сейчас считается, что деменция предотвратима на 40%. Если использовать все возможности для ее предотвращения: диета, физическая активность, тренировка памяти, хороший сон и другое.