Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 сентября 2021 года: штамм «мю», ВОЗ назвал пандемию кризисом современности, а белорусский Минздрав прогнозирует рост

В Беларуси, как и прогнозировалось, растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Цифры» в мире и Беларуси

Продолжает увеличиваться число.инфицированных коронавирусом по всему миру. Так на 22.00 вечера четверга, 2 сентября, по данным ресурса worldometers.info за все время пандемии в мире уже более 219,630 миллиона подтвержденных случаев «ковида». К счастью, большинство инфицированных смогли справиться с вирусом - свыше 196,416 миллиона выздоровевших. Но и 4 миллиона 550 тысяч 576 человек по всему миру скончались от COVID-19.

За последние сутки пятерка «лидеров» по числу выявленных новых случаев выглядит так: Индия, Великобритания, Иран, Малайзия, Япония. Беларусь по этому показателю - на 36 строчке.

В Минздраве Беларуси сообщили, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 1836 новых подтвержденных случаев коронавируса. За все время пандемии этот показатель уже 485 тысяч 67 инфицированных.

Выздоровели за сутки 1784 пациента, а за весь период уже, к счастью, 477 тысяч 682 выписанных пациента с диагностированным COVID-19.

При этом за прошедшие сутки сообщается о 12 смертях. За весь период распространения коронавирусной инфекции в Беларуси Минздрав сообщил о 3 тысячах 803 умерших пациентах с коронавирусом.

Еще в пресс-службе ведомства сообщили, что на 2 сентября в стране уже насчитывается свыше 1,66 миллиона привитых хотя бы одной вакциной белорусов. Из этого количества - более 1,37 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

В ВОЗ назвали "уроки пандемии". Фото: AFP | Archivos

В Беларуси не видят сложностей из-за роста заболеваемости

Еще в белорусском Минздраве вновь сказали, что подъем заболеваемости коронавирусом в Беларуси ожидается осенью.

Причем глава ведомства Дмитрий Пиневич напомнил, что подъем ожидали и прогнозировали. И перечислил причины: возвращение из отпусков, приусадебных участков, и в аудитории. Еще министр здравоохранения заявил, что сложностей из-за этого Минздрав не видит.

- Полагаем, что рост будет, безусловно, но каких-либо сложных ситуаций я не вижу, - пояснил он.

Кроме того, Пиневич поспешил успокоить белорусов насчет массовой вакцинации, пояснил, что планируется массовая вакцинация студентов. Им будут делать прививки вакциной «Спутник Лайт».

- Вакцины достаточно. Вопрос лишь в том, как мы убедим всех, что вакцинироваться надо, - указал министр.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что, например, в Минске открыли пункты вакцинации в здравпунктах вузов и в студенческих общежитиях. Такая мера позволила расширить доступность процедуры.

Чем опасен штамм коронавируса «мю»? Фото: pixabay.com

Чем опасен штамм «мю»?

А вот коронавирус пока, увы, «действует на опережение» и в мире уже регистрируются первые случаи штамма коронавируса «мю». Инфицирования новым штаммом регистрируются в Доминикане.

ВОЗ ранее внесла коронавирус «мю» (B.1.621) в список для отслеживания в качестве «варианта, вызывающего интерес». Чем опасен вариант вируса под буквой греческого алфавита «мю»?

Известно, что у штамма «мю» есть мутации, которые могут обладать предрасположенностью к «иммунному бегству», то есть резистентностью к вакцинам. Также этот штамм из группы VOI, которая отличается «генетическими изменениями, влияющими на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания заболевания, способность избегать диагностики и воздействия со стороны иммунитета, а также отсутствием реакции на лекарственную терапию».

Глава ВОЗ об «уроках пандемии»

При этом глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса стала определяющим кризисом современности. Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 преподала миру много болезненных уроков.

Еще он назвал наиболее явные «уроки коронавируса». Такие как существование потребности в новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках тех заболеваний, которые могут стать в дальнейшем эпидемиями и пандемиями.

- Вирусы распространяются очень стремительно, но информация может еще быстрее распространяться. Поэтому люди могут заранее подготовиться, - спрогнозировал Гебрейесус.

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