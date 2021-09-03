Врачу-инфекционисту – 3 тысячи рублей, учителю – не менее 1,5 тысячи: узнали, каких вакансий больше всего в Беларуси

Ощутимая текучка кадров в сфере здравоохранении. Фото: Андрей АБРАМОВ

На днях власти обновили базу так называемых «тунеядцев». Точное количество граждан, не занятых в белорусской экономике, осталось тайной. Зато доступ к базе, в которой можно проверить свой статус, сделали платным - 42 копейки. Такой порядок действует с 1 сентября.

Тем временем «Комсомолка» посмотрела, на какие должности и зарплаты могут рассчитывать те, кто ищет работу.

Согласно базе данных общереспубликанского банка вакансий, по состоянию на 2 сентября в Беларуси насчитывается чуть более 95 тысяч актуальных предложений о найме. Свыше четверти предложений (около 23 тысяч вакансий) приходится на столицу. Заработная плата по большинству не превышает тысячи рублей. Больше данной суммы готовы платить только 15,6 тыс. специалистам.

Среди самых популярных направлений – образование. Так, в стране ищут как минимум 490 учителей. Самое стоящее предложение нашлось в деревне Пелеса, что в Гродненской области. В единственную в стране школу с обучением на литовском языке требуется педагог с владением данным языком. За одну ставку готовы платить не менее 1550 рублей.

Кроме того, белорусские предприятия ищут как минимум 1391 строителя. Так, организации «Белсельэлектросетьстрой» для работы в Слуцком районе требуется мастер строительных и монтажных работ. Зарплата стартует от 1800 рублей. Правда, соискатель должен, кроме прочего, обладать навыками техника и инженера-электрика.

Чуть более на белорусском рынке востребована должность кассиров – не хватает 1645 специалистов. Также в базе нашлось 4407 вакансий, связанных с врачебной деятельностью. Больше всего готовы платить специалисту в Минской городской клинической инфекционной больнице – не менее 3 тысяч рублей. Однако сделаем ремарку: при запросе фильтры сайта учитывают также специалистов в области ветеринарии.

А вот водителей автомобиля ищут на 771 место. Не менее 3500 рублей готовы платить шоферу на частном предприятии «НеманГрузАвто». Правда, необходимо обладать категориями водительских прав «С» и «Е», а также визой. Вероятно, речь идет о международных грузовых или пассажирских перевозках.

Белорусские предприятия ищут как минимум 1391 строителя. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Кстати, самая высокооплачиваемая вакансия страны все еще актуальна. Проверьте: может, ваших навыков будет достаточно на оклад почти в 30 тысяч «зайчиков». Компании «КПИ Спешл Проджектс» требуется менеджер. Соискатель должен иметь опыт работы за рубежом, работы на руководящих должностях в сфере управления лесными/охотничьими хозяйствами. Кроме прочего, надо иметь водительское удостоверение различных категорий, уметь вести социальные сети и рекламные кампании.

КСТАТИ

Предприятия увольняют больше людей, чем принимают на работу

По информации Белстата, в июле белорусские предприятия уволили 74 034 сотрудника, а приняли на работу только 72302 человека. Тенденция на увольнения сохраняется уже 7 месяцев. Соотношение уволенных/принятых составляет 97,7%.

В процентном соотношении наибольший отток кадров наблюдается в сфере финансовой и страховой деятельности – 682 принятых и 977 уволенных сотрудников или 69.8%. Ощутимая текучка кадров и в сфере здравоохранении и социальных услуг. Здесь в июле расторгли трудовые отношения 7687 человек, а приняли только 5452 работника. Схожая тенденция наблюдается в образовании. Согласно данным статистиков, из школ, вузов и лицеев ушло 10 436 специалистов. Трудоустроены всего 7609 человек.

Обратная тенденция обнаружилась, например, в сельском хозяйстве. Здесь приток свежей рабочей силы наиболее очевиден. В июле в сферу пришел сразу 13461 работник. Уволены – 9528 человек. Вероятно, это связано с сезонными работами у аграриев. Относительный паритет наблюдается в сфере промышленности. В июле из отрасли ушло 15104 специалиста, а приняли на работу 15632 кадра.

Если подбить статистику с начала года, то картина выглядит не столь радужно. В общей сложности, с белорусских предприятий ушло свыше 411 тысяч человек. Пришло – немногим более 360 тысяч. Стоит отметить, что статистика не учитывает микроорганизации малые организации без ведомственной подчиненности. Всего же по итогам второго летнего месяца в белорусской экономике было занято свыше 4271,2 тыс. человек.

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