Внучка Инны Афанасьевой, дочери Искуи Абалян, дети Вадима Галыгина и Дениса Курьяна: посмотрели, как прошли первые звонки в семьях звезд

Фото: соцсети Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Первое сентября случилось. Чтобы не оплошать, готовились к нему родители школяров очень активно - некоторые, например, покупали почти по сотне роз, чтобы поздравить педагогов. Подготовка однозначно удалась, в последние дни кажется, что школьник есть даже не в каждой второй, а в каждой первой белорусской семье - по крайней мере ленты соцсетей в какой-то момент просто переполнились фотографиями со школьных линеек и первых звонков.

«Комсомолка» в первый учебный день тоже сходила в школу - даже два раза. Наши корреспонденты побывали на линейке в агрогородке Марково, который находится в 20 километрах от Молодечно. Посетили мы в День знаний и одну из школ в центре Минска.

В общем, школьный год стартовал - в том числе и для многих белорусских селебрити, которые в первый день осени повели своих детей в учебные заведения - школы, гимназии.

Фотографии отечественных звезд полетели в соцсети, где мы их поймали и посмотрели. А сейчас - расскажем об увиденном вам. Так, в этом году народная артистка Беларуси Инна Афанасьева отвела свою внучку Варвару и в школу (музыкальную) и в гимназию.

Внучка Инны Афанасьевой Варвара ошла в первый класс. Фото: соцсети

Девочка в этом году стала первоклассницей.

«Варвара идёт в музыкальную школу. Твои первые встречи, первые эмоции! Пусть этот путь будет интересным и счастливым!» - так любящая бабушка подписала снимок, на котором она запечатлена с Варварой и ее мамой - невесткой Инны Владимировны. (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – Авт.).

В самые волнительные для внучки мгновения любящая бабушка всегда рядом. Фото: соцсети

Первого сентября Инна Афанасьева с самого утра приехала в гимназию, куда пошла Варя. Звезда выглядела просто восхитительно. Еще сидя в машине, она записала трогательное видео, обратилась к своим поклонникам.

«Всем привет! Приехала поздравить Варвару Ивановну с первым днем учебы. Мы идем в первый класс. Мы хотим с Варварой поздравить вас с началом нового учебного года, всех родителей, бабушек, дедушек. С первым сентября! С новыми знаниями, с новыми мечтаниями, с новыми желаниями. Чтобы все первоклашки были послушными, умными и здоровыми! Ура!»

На первую линейку к внучке народная артистка Беларуси приехала в отличном настроении. Фото: соцсети

Искренность Инны буквально в каждом ее слове. Ее подписчики в свою очередь писали в комментариях ответные поздравления, некоторые интересовались, в какую именно гимназию пошла учиться Варечка.

В гимназию - правда, в другую - пошла в этом году и Соня - дочь еще одной популярной певицы, заслуженной артистки Беларуси Искуи Абалян.

Получилась не просто школьная линейка, а светское мероприятие. Фото: соцсети

Компания у Сони, к слову, подобралась отличная. Ее одноклассниками стал сын блогера и мамы четырех детей Анны Сармонт Тихон, а еще Максим Бибиков - сын белорусского актера Андрея Бибикова и его супруги, журналистки Натальи Бибиковой. Когда все именитые родители привели своих детей на первую в их жизни школьную линейку, получился почти светский раут.

Родители, конечно, держались бодрячком и поддерживали своих первоклашек. «Немножко растеряны, немножко стесняются, волнуются, переживают. И мы с ними, но вида не подаем, рядом друзья, это важно», - так подписала Наталья Бибикова один из снимков.

Родители первоклашек переживали и волновались, но вида не подавали. Фото: соцсети

Что касается дочки Искуи Абалян Сони, то ее в ответственный день поддерживала не только мама, но и старшая сестра Ксения. «Горячий напутственный сестринский поцелуй!!Здравствуй, гимназия!!», - таким текстом сопроводила Искуи размещенную в соцсетях фотографию, где две дочери-красавицы запечатлены вместе.

Несмотря на разницу в возрасте, дочери Искуи Абалян очень близки и дружны.Фото: соцсети

Фолловеры Искуи забросали ее восторженными комментариями и добрыми словами. «Поздравляю, дорогие», - отметилась в комментариях под публикацией телеведущая Лариса Грибалева. Надо сказать, что и сама Лариса – мама троих детей – первого сентября дома не сидела, была на линейке у сына Арсения.

Арсений со своей мамой в день торжественной линейки. Фото: соцсети

Вообще, этот год выдался для Ларисы достаточно волнительным - ее старшая дочь Алиса весной закончила школу, летом поступила в вуз. Поступила, кстати, не только она, но внук Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, внучка Александра Лукашенко (и не только они) - вот тут про это.

Если в этом году Лариса сопроводила на линейку только Арсения, то уже в следующем на нее ляжет «дополнительная нагрузка» - первоклассницей станет ее младшая дочь.

Кажется, к этой мысли Лариса старается привыкать уже сейчас. Ну а пока телеведущая разместила в соцсети совместную с сыном фотокарточку, а саму публикацию подписала так: «Наше не последнее 1 сентября! (в следующем году Аленка идет в школу). Арсений – в добрый путь! Последний рывок! Пусть все сложится!».

Галина Шишкова - мама одиннадцатиклассника Ивана. Фото: соцести

Последний рывок в наступившем учебном сезоне должен сделать сын певицы (и рукодельницы) Галины Шишковой и телеведущего Егора Хрусталева Иван. Галина - что совершенно понятно - сейчас имеет все основания переживать: у сына - выпускной класс, весной 2022 года Иван заканчивает школу. «Мой малыш, недавно вроде отводила тебя в 1-й класс))) не успели оглянуться, а тут уже 11-й!!!»

Будущей весной Иван закончит школу. Фото: соцсети

Подписчики Галины Шишковой наперебой стали поздравлять Ивана, желать успехов в последнем для него школьном году. Кто-то из фолловеров оставил комментарий одновременно и шуточный, и философский. «Дети садовников мечтают попасть в школу. Школьники мечтают стать студентами. Студенты думают - скорее бы на работу. Только потом приходит понимание, что лучшие условия в садике!»

Быть может это и так, но некоторые умеют быть счастливыми здесь и сейчас. Наверно, так вполне можно сказать про бывшую жену телеведущего и предпринимателя Дениса Курьяна Юлию Курьян-Костюкевич.

Юлия Курьян-Костюкевич с детьми. Фото: соцсети

Несмотря на то, что пара давно развелась, Дениса и Юлию связывает забота о двоих чудесных детях. Летом Денис отвозил их на отдых в Турцию, ну а сейчас Юля «приняла удар на себя».

«С 1 сентября! С Днем знаний! С началом учебного года! Кирилл в 6-й. Милана в 4й. Понеслась». Именно эту подпись оставила Юлия под совместной с детьми фотографией, которую разместила в инстаграм.

Родительские переживания как никогда актуальны и для другого известного белоруса - Вадима Галыгина.

Старшая дочь шоумена Вадима Галыгина - студентка последнего курса ГИТИСа. Фото: соцсети

Детей у него трое: Таисия, Вадим Галыгин-младший и двухлетний Иван. В этом году старшая дочь шоумена Таисия перешла на последний курс ГИТИСа. «Доча, дорогая! Хорошего учебного года!!! Яркого выпуска. Впереди театральная жизнь». Эти слова Вадим написал под фотографией яркой брюнетки.

«Как быстро летит время, у вас дочь – студентка, а для меня вы все еще совсем молодой человек», - с кокетством отписалась в комментариях одна из поклонниц таланта Вадима.

Вадим Галыгин-младший. Фото: соцсети

На фоне этого всеобщего ликования и радостных, в массе своей, переживаний, особняком стоит певица, автор песен и модель Вера Каретникова.

Вера Каретникова - мама двоих сыновей, один из которых - школьник. Фото: соцсети

В сториз инстаграм Вера поделилась со своими подписчиками настоящим криком души.

Наступление школьной поры, кажется, несколько взволновало Веру. Фото: соцсети

Сначала она разместила фотографию, сопроводив ее следующей подписью: «Тут у меня слезы. Потому что я очень не хотела в школу». Речь идет, разумеется, не о самой Вере, а о ее старшем сыне Добрыне.

Добрыня и его младший брат Степан. Фото: соцсети

Но школа дело такое - обязательное. Не отвертишься.

Но вполне возможно в скорости Добрыню ждут большие перемены. Правда, в школу он будет ходить все-равно.

В жизни Добрыни, кажется, назревают большие перемены. Фото: соцсети

«Подумываю Добрыню перевести в школу в Родошковичи или в Красное. Не хочу в Минск! Тут просто мое место силы»,- подписала энергичная певица «ламповый» снимок, где она сидит в уютном дворе частного дома у горящего огня.

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