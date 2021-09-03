Пенсионерка развела знакомых на 40 тысяч рублей, а азартный игроман проиграл почти 700 тысяч: как мошенники разводили белорусов в августе – топ-5 случаев

Десятки тысяч рублей доверчивые белорусы переводят мошенникам каждый месяц Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

700 тысяч рублей ради игорных автоматов

55-летний мошенник из Витебской области завладел деньгами и имуществом 25 человек, трех лизинговых компаний и двух компаний из сферы проката. Общая сумма ущерба – больше 700 тысяч рублей. Свои махинации аферист прокручивал с февраля 2019 года по январь 2021-го.

Мужчина выстроил финансовую пирамиду и провернул несколько схем. Сначала оформил договоры купли-продажи и финансовой аренды автомобиля стоимостью больше 7 тысяч рублей. Обязательства выполнять мошенник даже и не думал. Просто продал авто по более низкой цене и отправился в игорное заведение.

Остальные схемы тоже были связаны с автомобилями. Мужчина искал объявления об аренде авто, заключал договора с ИП и разными организациями, но так и не возвращал транспорт в обещанный срок. Машины он продолжал продавать по более низкой цене и даже не переоформлял их. Некоторые сделки он совершал в России. Следователям удалось найти 5 автомобилей и вернуть владельцам.

От рук мошенника пострадали еще 13 женщин. Они покупали для него различную бытовую технику в рассрочку. Аферист убеждал их, что сможет перепродать товары за пределами Минской области. На самом деле, все купленное он продал значительно дешевле ценника в магазине.

У некоторых знакомых мошенник просто просил в долг. Большинство денег он спускал в игорных заведениях. Игромана заключили под стражу.

Мошенники все еще звонят в мессенджеры и просят оформить кредит Фото: Павел МАРТИНЧИК

88 тысяч рублей на увеличение товарооборота

Такую сумму мошеннику перечислили жители Барановичей и Барановичского района. 37-летний мужчина просил в долг у людей, с которыми только познакомился. Он умело входил в доверие, рассказывал о прибыльном бизнесе, а потом просил «инвестировать» новых приятелей и помочь увеличить товарооборот. Случайные знакомые были щедры и с легкостью расставались с валютой, получали расписку. Мошенник обещал все вернуть с процентами, потом действительно выплачивал своим жертвам с надбавкой. А затем не стеснялся сновать просить у них еще большие суммы на развитие своего дела, уходил из поля зрения и менял телефон. Свой процентов с «инвестиций» жертвы так и не дождались.

40 тысяч рублей кредитов для предприимчивой пенсионерки

В Сенно 67-летняя женщина разводила на деньги своих знакомых почти четыре года. Она просила их оформлять кредиты в Витебске, покупать разные товары в магазинах, а потом просила передать купленное ей. Пенсионерка обещала, что все долги погасит. Платила сначала минимально по кредитам, а потом перестала это делать. Таких денег у нее просто не было. Следователи выяснили, что ее доходы были гораздо меньше необходимых платежей. Пока известно, что от ее рук пострадали 9 человек. Им придется выплачивать кредиты на сумму, которая превышает 40 тысяч рублей. Но жертв предприимчивой пенсионерки может быть больше. Возбуждено уголовное дело: женщине грозит до 9 лет колонии.

Почти 8 тысяч рублей ради поимки «крыс» внутри банка

Вилейчанка лишилась 7,5 тысяч рублей, участвуя в спецоперации по поимке «крыс» в банке. Схема мошенников довольна известна. 59-летняя женщина ответила на звонок в мессенджере. Мужчина представился следователем, сказал по секрету, что кто-то пытается оформить кредит на 11 тысяч на гражданку. За разглашение информации женщине пообещали выписать штраф в 12 тысяч рублей – такова цена следственной тайны.

Чтобы разоблачить нечестных «крыс», вилейчанке предложили обратиться в банк и оформить кредит. Для успеха спецоперации от женщины требовалось только наблюдать за работником банка и подписать бумаги. Она приехала в Молодечно ради спецоперации, послушно оформила кредит яна ремонт квартиры на 7,6 тысяч рублей.

Деньги пришли ей на карту. Женщина сообщила данные мошенникам, установила специальное мобильное приложение. С той поры с карты чудесным образом стали утекать финансы. Лжесотрудники банка уверяли, что все под контролем и сумма вернется. Спасла доверчивую участницу «спецоперации» от аферистов ее дочь. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Не всегда пострадавшим удается вернуть потраченные по наивности кровные средства Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

7 тысяч рублей ради выигрыша в 12 тысяч долларов

Еще один злополучный звонок в мессенджере приняла 39-летняя лаборантка одного из предприятий в Гомеле. Ее потревожил специалист из букмекерской конторы: он предложил женщине поставить ставки. Как истинный джентльмен, предложил свою помощь в этом деле. Азартная дама не смогла отказаться. Чуть позже знакомый голос сообщил радостную новость: выигрыш - 12 тысяч долларов. Чтобы получить заветные деньги, гомельчанке требовалось уплатить комиссию. Та без лишних раздумий перевела сначала 700 долларов на российскую карточку, стала ждать свой выигрыш. Потом узнала, что нужно перевести еще 900 долларов комиссии. Ради больших денег женщина готова была пожертвовать и этой суммой. Только вместо выигрыша ей на почту стали приходить нерадостные письма с извещением о штрафе за нарушения законов соседней страны.

Несчастная лаборантка решила заплатить даже за то, чего не совершала и перевела еще 35 тысяч российских рублей. Потом мошенники нашли еще предлоги, как выманить у женщины еще 65 тысяч российских рублей. Все финансовые операции гомельчанка делала в тайне от мужа. Когда тот заметил неладное, женщина потратила уже более 7 тысяч рублей из семейного бюджета. Супруг обратился в милицию. Только там отметили, что практически нет надежды вернуть утраченное.

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