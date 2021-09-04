Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 сентября 2021 года: вакцина «Спутник Лайт» в Беларуси, новый штамм в ЮАР и 20 млн заражений COVID-19 в мире в августе

Главное о коронавирусе за 3 сентября в мире и Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Статистика в мире

По данным ресурса worldometers.info на 22.00 вечера 3 сентября в мире зарегистрировано более 220,338 миллиона случаев коронавируса. Общее число выздоровевших за всю пандемию составляет свыше 196,963 миллиона пациентов. Умерли более 4,562 миллиона инфицированных COVID-19.

К слову, за август наблюдается максимальное число заражений в мире - более 20 миллионов новых заражений. Такой высокой общей цифры инфицирования COVID-19 по всему миру не было с апреля 2021-го года.

Статистику опубликовал ТАСС, который также подчеркнул, что вместе с инфицированием выросло и число летальных исходов. В мире в августе скончались свыше 300 тысяч человек, в июле было зарегистрировано около 265 тысяч смертей.

- Сейчас эпицентры пандемии COVID-19 - в Северной Америке и Азии. В середине лета произошли серьезные вспышки заболеваемости «ковидом» в Западной Европе. На данный момент там ситуация улучшилась, но при этом стало хуже в Восточной Европе, власти заговорили о четвертой волне пандемии, - констатировало информагентство.

В Беларуси заявляют, что вакцинация положительно сказывается на проценте заболеваемости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заболеваемость в Беларуси

В белорусском Минздраве также обнародовали актуальные данные по заболеваемости коронавирусом на 3 сентября. Так сообщается, что за сутки было зарегистрировано 1950 новых случаев «ковида». За все время уже 487 тысяч 17 подтвержденных случаев COVID-19.

Также за день сообщается о 1547 выписанных и 479 тысячах 229 выздоровевших за все время.

В Минздраве еще сообщили, что за сутки умерло 11 человек. С начала пандемии сообщается о 3814 смертях пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Еще в пресс-службе ведомства уточнили, что на 3 сентября в Беларуси уже более 1,67 миллиона человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из общего числа привитых - свыше 1,38 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации.

О вакцинации против коронавируса в Беларуси высказалась на совещании и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает пресс-служба Минздрава в официальном телеграм-канале.

Чиновница констатировала, что в Беларуси в целом в начале осени наблюдается «подъем инфекционных заболеваний»

- Но все это мы уже проходили. Наша система к перепрофилированию готова, - заявила Кочанова.

Говоря о заболеваемости среди вакцинированных, Наталья Кочанова привела такие данные: после первой вакцинации заболело 0,09 процента от числа привитых, после второй - 0,11 процента.

- Сейчас цифры свидетельствуют: вакцинация положительно сказывается на проценте заболеваемости, а также последствиях при заражении тех, кто уже сделал две прививки, - указала Кочанова.

В свою очередь министр здравоохранения предупредил, что предстоящий сезон пандемии «будет связан с осложнением обстановки». По словам Дмитрия Пиневича, это обуславливают как прогнозируемая волна заболеваемости COVID-19, так и сезонные заболевания.

- Наблюдается небольшой равномерный рост заболеваемости COVID-19 по регионам. К работе вернулись вузы и школы, закончился дачный сезон… Все это является осложняющим эпидемическим моментом, - подчеркнул министр.

Вакцина "Спутник Лайт" для ревакцинации и "молодежи" появилась в Беларуси. Фото: pixabay.com

Вакцина «для молодежи»

Стало известно, что в Беларусь поступила вакцина против коронавируса для ревакцинации, а также молодых людей до 23 лет. Это российский препарат - «Спутник Лайт».

Всего в Беларусь поступило 250 тысяч доз данной однокомпонентной вакцины. Напомним, это уже четвертый российский препарат от коронавируса. Особенность «Спутник Лайт» в том, что нужен всего один укол, а не два, как другими вакцинами.

- «Спутник Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели, - уточнил глава белорусского Минздрава.

Выводы о новом штамме в ЮАР

Ученые определились с рисками нового штамма коронавируса C.1.2, выявленном в ЮАР в мае 2021-го года, транслирует ТАСС.

Так сообщается, что новый штамм, идентифицированный в южноафриканском Национальном институте инфекционных заболеваний, «не представляет собой повышенной опасности для населения страны».

По словам главы Минздрава ЮАР Джо Паахла, штамм C.1.2 же распространился во всех девяти провинциях страны, но в небольшом количестве. На данный момент среди новых случаев коронавируса в ЮАР около 3% - случаи нового штамма C.1.2.

В Минздраве ЮАР заявили, что новый штамм коронавируса C.1.2 не представляет угрозы. Фото: REUTERS | Siphiwe Sibeko

- Пока нет причин дня беспокойства, однако специалисты внимательно отслеживают поведение нового варианта COVID-19, - сообщил южноафриканский министр.

Тем не менее, ученые также сообщают, что этот новый штамм C.1.2 обладает повышенной скоростью мутации. Еще он успел проникнуть и распространяется в Демократической Республике Конго, Китае, Новой Зеландии, Великобритании, Португалии, Швейцарии и на Маврикии.

Напомним, ЮАР на данный момент первая среди стран Африки по количеству случаев заражения коронавирусом. В ЮАР с начала пандемии «ковид» подтвердился более чем у 2,777 миллиона человек, скончались свыше 82 тысяч пациентов. В стране также активно идет вакцинация: привиты полностью уже более 6,3 миллиона жителей, а всего сделано 13,1 миллиона прививок.

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