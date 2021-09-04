Соболенко вышла в 1/8 финала US Open-2021, Азаренко завершила борьбу: посмотрели, как прошли игры, и с кем сразится Арина в следующем раунде

Арина Соболенко на корте в Нью-Йорке. Фото: Mike Lawrence/USTA/wtatennis.com

В пятый день Открытого чемпионата США по теннису прошли поединки третьего круга. За предыдущие игры фавориты у мужчин и женщин уверенно шагают по основной сетке к заветному титулу US Open. Однако, громкая сенсация произошла во время увлекательного матча между Стефаносом Циципасом из Греции и 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом. Молодой испанский теннисист обыграл в драматичном пятисетовом триллере одного из претендентов на титул. Для Алькараса это первая победа над игроком из топ-10, он впервые играет в основной сетке US Open и впервые вышел в 1/8 турнира «Большого шлема».

Вечером, 3 сентября, на центральном корте имени Артура Эша в женской одиночной сетке выступила Виктория Азаренко. Ее соперницей стала титулованная теннисистка из Испании Гарбинье Мугуруса (10-ое место в рейтинге WTA). Перед поединком в одном из интервью испанка отметила, что Азаренко одна из лучших и опасная соперница, и это приятный момент – сражаться с топ-игроками. По версии букмекеров обе спортсменки имели равные шансы на выход в 1/8 финала. Это противостояние покажет, насколько готова Виктория демонстрировать высокий уровень с элитами тенниса.

Начало первого сета прошло с преимуществом белоруски. Уступая со счетом 2:0, Мугуруса вернулась в борьбу и выровняла ситуацию на корте. Шло упорное соперничество, временами участницы перехватывали инициативу в свою пользу, много атаковали, применяя силовой теннис. Только ближе к концовке первой партии представительница Испании сумела брейкануть и довести дело до победы – 6:4.

В роли догоняющей во втором сете Виктория Азаренко показала стабильную игру и доминирование на корте. Более-менее ровно держала свою подачу и агрессивно действовала на приеме. Тем самым уверенно закрыла партию в свою пользу – 6:3.

Все решалось в третьем сете. По предыдущим геймам было заметно, с физикой у белоруски все в порядке. Войдя в кураж после равенства по сетам, Азаренко продолжила бороться за каждое очко. В трудных моментах местная публика поддерживала нашу спортсменку. Но ближе к завершению поединка у Вики участились сбои на подаче и приеме. Этим воспользовалась двукратная чемпионка «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса и оформила себе выход в следующий раунд – 6:2. На этом выступление Азаренко завершилось, она не сумела повторить прошлогодний результат, став вице-чемпионкой US Open-2020.

Ранним утром, 4 сентября, на американский корт вышла другая белоруска Арина Соболенко. На харде она встречалась с хозяйкой турнира Даниэль Роуз Коллинс. Перед ТБШ американка очень сильно прошла свои подготовительные турниры, но в Цинциннати повредила бедро. Однако, это не мешает Коллинс спокойно пройти Карлу Суарес-Наварро (6:2, 6:4) и Кайю Юван (6:4, 6:2) в Нью-Йорке. Стоит отметить, Арина Соболенко спокойно набирает обороты. В прошлом раунде под горячую руку второй ракетки мира попалась Тамара Зиданшек из Словении – 6:3, 6:1.

Первый сет прошел в упорной борьбе. Обе спортсменки продемонстрировали качественный теннис, где каждая участница показала свои козыри. Американские зрители очень мощно болели за Коллинс. Арина задала быстрый темп игры при хорошей первой подаче. Белоруска не ввязывалась в длинные розыгрыши, стараясь вести игру без чрезмерного риска. Ближе к концу первой партии Соболенко не позволила усомниться в своем преимуществе над американкой, которая не могла соперничать с Ариной по мощности ударов, и завершила ударно сет со счетом – 6:3.

Даниэль Роуз Коллинс не устроило такое положение на корте. Во втором сете американка смело и дерзко атаковала, заставляла нашу спортсменку активно бегать по всей площадке. В физическом плане Арина Соболенко была в полном порядке, отлично защищалась на задней линии, эпизодами удачно совершала выход к сетке. Белоруска доставала все мячи и при возможности быстро переходила в контратаку. В ответственные моменты минчанка терпела, психологически выглядела сильнее оппонетки. На характере ей удалось взять второй сет и завершить игру в свою пользу - 6:3.

За путевку в четвертьфинал Арина Соболенко поспорит с подругой по жизни и партнершей по игре дуэтом Элизе Мертенс из Бельгии (16-ая ракетка мира). Игра состоится 5 сентября.

Напомним, в шестой игровой день US Open-2021 в мужском одиночном разряде выступит Илья Ивашко. Обладатель титула ATP 250 в Уинстон-Сейлеме имеет победную серию на американских кортах, которая составляет уже 8 игр. На турнире «Большого шлема» белорус уже обыграл американца Тенниса Сандгрена (7:6, 6:3, 6:4) и представителя Канады Васека Поспишила (6:3, 6:4, 7:6). В 3-ем круге нашему спортсмену достался топовый итальянец Матео Берреттини (8-ое место в рейтинге ATP). Впереди белоруса ждет очень сложный и серьезный поединок.