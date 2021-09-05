Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 сентября 2021 года: еще одно последствие COVID, 1,5 млн доз вакцины летят в Минск, а в стране снова рекорд смертности

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 сентября 2021 года: снова рекорд суточной смертности, и почти рекорд суточной заболеваемости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 4 сентября, за сутки в стране зарегистрировали новых 1061 пациент с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1946 человек – такой высокой цифры не было с 14 января – именно в те дни был рекорд суточных заражений в Беларуси за всю историю пандемии. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 488 тыс. 963 человека с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 480 тыс. 994 пациента.

Сообщается о 12 умерших за сутки – это также рекорд суточной смертности для Беларуси. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже приближаешься к четырем тысячам. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 826 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немножко замедлились, это произошло после третьей волны. Сейчас число ежедневных случаев – около 629 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 9,4 тысяч. Рекордсмен – США, там за сутки от коронавируса умерло 1512 человек. На втором месте Мексика, на третьем - Россия: в нашей восточной стране-соседке за сутки умерл от коронавируса 799 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,57 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей выровнялась, впрочем в Польше от ковида уже умерли 75 379 человек, в Литве – 4 598 (там сейчас третья волна), в Латвии – 2 584, в Украине – 53 966 человек.

Самолет с полутора миллионами доз вакцины летит из Китая в Беларусь. Часть из них – подарок китайцев, остальные мы купили

1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь, сообщает Минздрав. В состав груза вошли 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также один миллион доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тыс. шприцов.

Ранее Китай уже передал в адрес Беларуси 400 тыс. доз вакцины Vero Cell на безвозмездной основе.

Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса

Сингапурские ученые предложили простую и недорогую технологию оценки уровня иммунного ответа Т-клеток на SARS-CoV-2 на основе измерения количества цитокинов, выработанных при введении спайкового белка коронавируса вакцинированным или переболевшим. Эти клетки наряду с антителами играют жизненно важную роль в защите организма от инфекционных заболеваний, но их гораздо сложнее обнаружить и измерить. Прямые методы замера количества специфических к SARS-CoV-2 Т-клеток в крови трудоемкие и дорогостоящие.

– Это открытие позволит быстро внедрить по всему миру отслеживание активности Т-клеток. Уровень антител против SARS-CoV-2 в образцах крови не всегда коррелирует с ответом Т-клеток, а с помощью этого экспресс-теста, не требующего специального или дорогостоящего оборудования, мы можем в одном анализе определить корреляты защиты, обеспечиваемой как Т-клетками, так и антителами. Это очень важно для разработки вакцин против COVID-19 и оценки их эффективности, — говорит руководитель исследования профессор Антонио Бертолетти (Antonio Bertoletti) из Медицинской школы Duke-NUS.

Главная идея метода заключается в том, что уровень цитокинов коррелирует с количеством Т-клеток, при этом их намного легче обнаружить и измерить. Аналогичный подход, называемый анализом высвобождения цитокинов, уже используют для оценки клеточного иммунитета, например, при туберкулезе.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 сентября 2021 года: снова рекорд суточной смертности, и почти рекорд суточной заболеваемости. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

30%-процентная потеря функции почек в течение года: ученые предупредили об еще одном последствии COVID-19

Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые. По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.

– Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет, — сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али.

Врачи отметили, что не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.

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