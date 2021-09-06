Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 сентября 2021 года: прилетели 1,5 млн доз китайской вакцины, вирус на нашли на деньгах и рост заболевших среди привитых

В Беларуси растет число новых случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика COVID-19 в Беларуси и мире

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 5 сентября, за сутки в стране зарегистрировали 1963 пациента с COVID-19, что на 17 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Такой высокой цифры не было с 14 января – именно в те дни был рекорд суточных заражений в Беларуси за всю историю пандемии. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 490 тысяч 926 человек с положительным тестом на ковид. Среди них 482 тысячи 993 пациента. Согласно статистике за прошлые сутки, преодолели болезнь 1999 человек.

Умерли от коронавируса за сутки 12 человек. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже приближаешься к четырем тысячам. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тысячи 837 пациентов.

Если рассматривать мировую статистику, то, по данным ресурса worldometers.info, на 22.00 вечера 5 сентября, в мире зарегистрировано более 221,414 миллиона случаев коронавируса. Общее число выздоровевших за всю пандемию составляет свыше 197,897 миллиона пациентов. Умерли более 4,579 миллиона инфицированных COVID-19.

Самолет с вакциной из Пекина: миллион доз белорусы купили, остальное – подарок

В условиях увеличения количества заразившихся очень актуальны свежие новости про самолет из Пекина с грузом 1,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции на борту, который прибыл в Беларусь. Один миллион доз вакцины были закуплены Беларусью, а 500 тыс. доз китайская сторона передала бесплатно, в качестве дружеской гуманитарной помощи.

-Доставка вакцины осуществляется в специальных контейнерах, позволяющих поддерживать необходимый температурный режим. Контейнеры обеспечены дата-логгерами, осуществляющими мониторинг температуры на всем пути следования. Это позволяет обеспечить соблюдение принципов холодовой цепи и гарантировать качество, эффективность и безопасность вакцины, - рассказал генеральный директор РУП "Белфармация" Сергей Литош.

Вакцина должна пройти контроль качества в аккредитованной лаборатории, а потом она поступит в организации здравоохранения.

Груз из Пекина будет очень кстати во время очередного роста новых случаев COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Можно ли заразиться коронавирусом через наличные деньги

Исследователи выяснили, насколько велик риск заразиться коронавирусной инфекцией через наличные деньги.

Чтобы проверить, сколько частиц вируса может перейти с монет и купюр на кожу, ученые обрабатывали деньги растворами вируса разной концентрации. Исследователи наблюдали за деньгами несколько дней.

Самыми безопасными в этом плане оказались медные монеты: на них вирус перестал обнаруживаться всего через час. На монетах из нержавеющей стали частицы вируса находили даже через семь дней, на банкнотах номиналом 10 евро они полностью исчезали через три дня. Десятицентовая монета полностью очищалась от частиц вируса за шесть дней, монета в 1 евро – за два дня.

Исследователи сделали вывод, что в реальных условиях заразиться ковидом, расплачиваясь наличкой, невелик.

Вакцина помогает снизить число новых случаев и количество смертей. Фото - Веленгурин Владимир

В Европе рост заболевших коронавирусом, при этом 70% взрослых привиты: врачи объясняют причины

В Европе зафиксировали: при 70% взрослых, которые были полностью вакцинированы от коронавируса, экспоненциальный рост заболеваемости прекращается, но растет более сглаженно. Причину явления пояснил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

Эксперт отметил, что вакцина способна защитить не от заражения, а от тяжести болезней и летальных исходов.

-Вот летальные случаи, я думаю, сойдут потихонечку на нет через месяц. А что касается заболеваемости, нужно иметь порядка 80%, и сначала будут доминировать только легкие случаи, и только потом заболеваемость поползет вниз, — пояснил Михаил Щелканов.

По его словам, северную и южную части Европы нужно рассматривать в диаметральном эпидемиологическом отношении.

- И Франция с Германией абсолютно разные, и возьмите страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Германия неплохо справляется, там народ дисциплинированный и есть доверие правительству. Южная Европа хуже справляется, возьмите ту же Испанию, Италию, —сказал специалист.

Эксперт заявил, что заболеваемость может выйти на плато и начнет сокращаться, если уровень иммунной прослойки выйдет на показатели в 80–85%.

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