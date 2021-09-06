Арина Соболенко впервые в карьере сыграет в 1/4 финала турнира US Open: узнали, с кем белоруска сыграет в следующем раунде

Арина Соболенко впервые сыграет в четвертьфинале US Open. Фото: wtatennis.com/Jimmie48

5 сентября состоялись первые игры 1/8 финала турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке. На предыдущих стадиях произошло немало громких событий. За титул US Open уже не смогут побороться такие фавориты как: чемпионка прошлого года японка Наоми Осака, первая ракетка мира Эшли Барти, Стефанос Циципас, которого освистала американская публика из-за истории с туалетными перерывами, россиянин Андрей Рублев, румынка Симона Халеп и Петра Квитова из Чехии. Стоит отметить, на этом соревновании до четвертого раунда смогли добраться трое молодых теннисистов не старше восемнадцати лет. Последний раз такое происходило 33 года назад.

В седьмой игровой день выступила единственная представительница Беларуси Арина Соболенко. На стадии 1/16 финала борьбу прекратили Виктория Азаренко, которая уступила испанке Гарбинье Мугурусе – 4:6, 6:3, 2:6 и Илья Ивашко, проиграв в драматичном поединке Матео Берреттини из Италии – 7:6, 2:6, 4:6, 6:2, 3:6.

Для Соболенко выпал отличный шанс побороться за титул, когда повылетали Эшли Барти и Наоми Осака. Ведь она является самой топовой теннисисткой на этом турнире. Возникает вопрос, сумеет ли вторая ракетка мира показать свой лучший теннис и не дрогнуть в самый важный момент. В предыдущем раунде белоруска выдала отличный матч, показав при этом качественный теннис. Американка Даниэль Роуз Коллинс не смогла соперничать с мощью и доминированием Арины. В итоге белорусская теннисистка завершила эту встречу со счетом – 6:3, 6:3. С каждой игрой Соболенко прибавляет в надежности и игре на задней линии.

Следующей соперницей Арины стала подруга и коллега в парном разряде бельгийка Элизе Мертенс. Спортсменки прекрасно знают друг друга, немало титулов завоевали дуэтом. Не раз играли между собой, где явный перевес на стороне белоруски – 5:2.

В первые минуты поединка спортсменки успели обменяться брейками. На корте Соболенко чувствовала себя крайне некомфортно. За пять геймов белоруска допустила 5 двойных ошибок, ее фирменная подача сильно хромала. Мертенс была спокойна, заставляла свою оппонентку участвовать в длительных перестрелках, гоняя ее по всей площадке. Первый сет получился не зрелищным, местной публике приходилось смотреть на массовые ошибки участниц игры. Ближе к концу белоруска предпочла не затягивать первую партию и оформила победу – 6:4.

После небольшого перерыва на второй сет Арина вышла с нужным настроем. Несмотря на некоторые проблемы собственной подачи, вторая ракетка мира стала играть агрессивно, остро и атаковала с любых мячей. Бельгийской сопернице не хватало жесткости в игре. Чтобы не усложнять себе жизнь, представительница Беларуси допускала меньше ошибок на харде. Благодаря этому она получила значительное преимущество. В конечном итоге белорусская теннисистка подобрала ключи к сопернице и завоевала путевку в четвертьфинал – 6:1.

Ранее белоруска на американском «Шлеме» не доходила дальше четвертого круга. Это серьезное испытание Соболенко прошла.

В 1/4 финала Арине Соболенко предстоит сыграть с победительницей пары - испанка Гарбинье Мугуруса и обладательница титула «Ролан Гаррос-2021» Барбора Крейчикова из Чехии.