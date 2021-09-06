Посмотрите, как праздновали «Дожинки» в Пинском районе и кого награждали за уборку урожая

«Дожинки» в Пинском районе. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Все началось с традиционного парада участников и коллективов художественной самодеятельности всех районов области на стадионе. Затем там же поздравили и наградили денежными призами и ценными подарками лучших комбайнеров, водителей, вывозивших зерно с полей, операторов зерносушильных комплексов и агрономов.

Среди героев жатвы 2021 года особенно много было представителей Каменецкого района области. А после торжественной части на главной сцене и многочисленных площадках улицы Дзержинского Логишина прошли гуляния.

Празднование брестских обласных дожинок проходило в городке Логишин. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На многочисленных площадках улицы прошли гуляния. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Яркие краски праздника. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сельскохозяйственный праздник прошел на ура! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Празднование прошло весело. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этом году областной фестиваль принял пинский Логишин. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Событие отмечали ярко и масштабно. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Красочное шествие. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Главный праздник хлеборобов – «Дожинки». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не обошлось без народных песен и национальных костюмов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ценные подарки получили лучшие работники сельхоза. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На празднике было представителей Каменецкого района области. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Народные гуляния. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На улицах Логишина прошли масштабные гуляния, танцы, выступления артистов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Полесское гостеприимство. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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