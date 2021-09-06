Посмотрите, как праздновали «Дожинки» в Пинском районе и кого награждали за уборку урожая

«Дожинки» в Пинском районе.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Все началось с традиционного парада участников и коллективов художественной самодеятельности всех районов области на стадионе. Затем там же поздравили и наградили денежными призами и ценными подарками лучших комбайнеров, водителей, вывозивших зерно с полей, операторов зерносушильных комплексов и агрономов.
Среди героев жатвы 2021 года особенно много было представителей Каменецкого района области. А после торжественной части на главной сцене и многочисленных площадках улицы Дзержинского Логишина прошли гуляния.
Празднование брестских обласных дожинок проходило в городке Логишин.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На многочисленных площадках улицы прошли гуляния.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль-ярмарка тружеников.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Яркие краски праздника.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Сельскохозяйственный праздник прошел на ура!
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Празднование прошло весело.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В этом году областной фестиваль принял пинский Логишин.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Событие отмечали ярко и масштабно.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Красочное шествие.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Главный праздник хлеборобов – «Дожинки».
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Не обошлось без народных песен и национальных костюмов.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Ценные подарки получили лучшие работники сельхоза.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На празднике было представителей Каменецкого района области.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Народные гуляния.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На улицах Логишина прошли масштабные гуляния, танцы, выступления артистов.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Полесское гостеприимство.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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