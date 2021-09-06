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Общество6 сентября 2021 11:25

Посмотрите, как праздновали «Дожинки» в Пинском районе и кого награждали за уборку урожая

Празднование брестских обласных дожинок в городке Логишин Пинского района
Источник:kp.by
«Дожинки» в Пинском районе.

«Дожинки» в Пинском районе.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Все началось с традиционного парада участников и коллективов художественной самодеятельности всех районов области на стадионе. Затем там же поздравили и наградили денежными призами и ценными подарками лучших комбайнеров, водителей, вывозивших зерно с полей, операторов зерносушильных комплексов и агрономов.

Среди героев жатвы 2021 года особенно много было представителей Каменецкого района области. А после торжественной части на главной сцене и многочисленных площадках улицы Дзержинского Логишина прошли гуляния.

Празднование брестских обласных дожинок проходило в городке Логишин.

Празднование брестских обласных дожинок проходило в городке Логишин.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На многочисленных площадках улицы прошли гуляния.

На многочисленных площадках улицы прошли гуляния.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль-ярмарка тружеников.

Фестиваль-ярмарка тружеников.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Яркие краски праздника.

Яркие краски праздника.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сельскохозяйственный праздник прошел на ура!

Сельскохозяйственный праздник прошел на ура!

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Празднование прошло весело.

Празднование прошло весело.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этом году областной фестиваль принял пинский Логишин.

В этом году областной фестиваль принял пинский Логишин.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Событие отмечали ярко и масштабно.

Событие отмечали ярко и масштабно.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Красочное шествие.

Красочное шествие.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Главный праздник хлеборобов – «Дожинки».

Главный праздник хлеборобов – «Дожинки».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не обошлось без народных песен и национальных костюмов.

Не обошлось без народных песен и национальных костюмов.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ценные подарки получили лучшие работники сельхоза.

Ценные подарки получили лучшие работники сельхоза.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На празднике было представителей Каменецкого района области.

На празднике было представителей Каменецкого района области.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Народные гуляния.

Народные гуляния.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На улицах Логишина прошли масштабные гуляния, танцы, выступления артистов.

На улицах Логишина прошли масштабные гуляния, танцы, выступления артистов.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Полесское гостеприимство.

Полесское гостеприимство.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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