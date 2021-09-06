Килограмм белых грибов по 10 рублей, розовые помидоры - всего за 2: что почем на рынке в райцентре - сравнили цены в Минске и Ивацевичах

Торговые ряды в славном белорусском городе Ивацевичи. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

«Комсомолка» часто заглядывает на столичную Комаровку и знакомится с ценами, пожалуй, главного белорусского рынка. А вот о тенденциях в регионах мы знаем не так много.

«Вот и лето прошло, словно и не бывало…» - строчки этой знаменитой песни в исполнении Софии Ротару бодро доносились из проезжающего мимо автомобиля. Впрочем, осень - это не только плохая погода, но и возможность прикупить чего-то этакого на рынке. По крайней мере, с такой мыслью мы направлялись в торговые ряды в славном белорусском городе Ивацевичи.

Найти рынок оказалось не самой простой задачей. Карта в интернете упорно указывала на место, где находятся прилавки со стройматериалами и прочей полезной хозяйственной мелочевкой. Выручили местные жители.

- Немножко левее и перейдите дорогу. Рынок там.

И действительно: еще каких-то сто метров - и ивацевичские торговые ряды. До масштаба Комаровки, безусловно, далеко, но смотрится все уютно. Продавцы в ожидании потенциальных покупателей лениво отгоняют от прилавков надоедливых ос (этой осенью их очень много). А завидев новых людей, приветливо зазывают на показ, а иногда и дегустацию товара. С клиентами, судя по всему, тут работать умеют.

Ивацевичский рынок. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Первым делом привлекает взгляд прилавок с разнообразными помидорами. Тут тебе и сливки, и розовые, и обычные красные. Особняком стоят желтые крепыши, как будто просящиеся в сочный летний салат. Продавец говорит, что овощи с собственного подворья.

- Самые сладкие розовые. Продаю по 2 рубля. Более простые идут по полтора. Все хорошие, вкусные. Сами кушаем, и люди всегда охотно берут. Тем более в этом году очень уродили. Мы их столько закатали, что придется всю зиму есть, - с приветливой улыбкой рассказывает женщина.

Берем на пробу розовые. Томаты оказались плотные, мясистые и очень сочные. Разве что по сладости чуть недотягивают. Но за 2 рубля - отличный вариант. На этой же точке малина. Пол-литровую баночку хозяйка готова уступить за 4 рубля. Предложение выгодное, но видно, что ягода успела полежать…

Прилавок с разнообразными помидорами. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Вернемся к овощам. На соседних рядах нашлись томаты подешевле. Хватает вариантов по 1,10 рубля и даже по 50 копеек! Правда, в таком случае действует закон рынка в глобальном понимании: чем дешевле - тем ниже качество. Огурцы оказались ни разу не дешевле помидор - в среднем по полтора-два рубля за кило. Радует цена на перцы: экземпляры похудее торгуются в диапазоне 1,70 - 2 рубля. Красные гиганты тянут на 4 рубля. Это вам не по 10 рублей в супермаркете!

Когда подешевеет бульба?

Пока прохаживаемся между рядами, невольно оказываемся свидетелем диалога двух продавцов. Благо слышимость из-за отсутствия покупателей просто отличная. Тема беседы не про овощи-фрукты, а злободневная: прививаться или нет.

- Говорят, после этой вакцины тобой смогут управлять! Там чип вживляют или что? Ой, боюсь... И коронавируса проклятого боюсь, и вакцину эту. Мало ли что они там в своих ампулах набадяжили, - едва не хватаясь за сердце восклицает одна из торговок.

- Ну, это всяко лучше, чем скопытится от этого ковида, будь он неладен. Вон, соседка полтора месяца в больнице пролежала. Так до сих пор толком ходить не может. Ну его. Лучше уж уколоться. Пусть мной управляют, так хоть живая буду, - резонно замечает вторая.

Радует цена на перцы. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Параллельно изучаем ассортимент главного белорусского продукта - картофеля. Разнообразием местный «кірмаш» не хвастает: вся бульба местного розлива. С другой стороны, клубни в полном порядке.

- Эта по рубль сорок. На драники? Пойдет! - бойко рапортует продавец.

- Хлопцы, там за углом есть на 20 копеек дешевле, - заговорщицки говорит одна из покупательниц, подначивая перейти к конкурентам.

Идем проверять. Не обманула. Но и картошка значительно мельче. Возвращаемся к первому варианту и берем. На днях обязательно проверим. А если вообще, то ценник на корнеплод в этом сезоне не радует, что в Минске, что в регионах. Где ж это видано, чтобы картошка стоила как арбузы? Впрочем, о полосатых ягодах позже.

Главные ассортименты белорусского продукта. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

«Лисички отдам за 7 рублей»

Этот грибной сезон, говорят многие, не задался. Отсюда и цены! В Минске за боровики просят по 30 - 40 рублей. А вот в Ивацевичах все оказалось гораздо приятнее.

- Вот, только вчера собирала, - с ходу поясняет старушка-продавец. - Тут лисичек на 5 рублей. Досыплю немного - и получится килограмм. Отдам за семь.

Предложение заманчивое, но грибочки смотрятся так себе. Еще заманчивее смотрится соседнее лукошко с премиум-классом - белыми грибами. В голове сразу крутится воображаемый рублевый счетчик… Меньше чем за 30 точно не отдаст! Придется торговаться.

Лукошко с белыми грибами и лисичками. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

- Так всего десятка за кило, - обрадовала женщина. - Гляньте, какие «спраўныя»: и пожарить можно, и засолить. Такие красавцы - хоть сырыми кушай!

Если честно, то впоследствии цена показалась странной. В голове резонирует довод: ну не может стоимость отличаться в разы. Даже от столицы. В грибах мы не сильны, поэтому решаем отказаться даже от такого выгодного предложения. Тем временем в борьбу за покупателя включаются соседние грибники. Ассортимент схож. Соразмерна и цена. Несмотря на отсутствие людей, местные торговцы демпинговать не решаются.

Кило персиков - 16 рублей, виноград - за пятерку

А вот чего на рынке много, так это разнообразных фруктов и других сладких сезонных товаров. Есть и виноград. Вилка по цене - от 5 (помельче) до 7 рублей за крупный. Кстати, вкусный и без косточек.

Разнообразие фруктов зашкаливает. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Зато ассортимент персиков на любой кошелек. Простенькие варианты готовы продать всего за 2,50. Огромные и яркие завесят сразу на 14! Котировки дыни в среднем застыли на отметке 2 рубля за килограмм. Арбузов - 1 - 1,5. Получается подороже, чем в сетевых магазинах. Ближе ко входу торгуют еще одним сладким лакомством - медом по 10 - 12 рублей за килограмм.

Уже на выходе нас вновь окликают грибники.

- Так что, брать будете? - спрашивает напоследок пенсионерка.

На секунду задумались. Но нет. Не в этот раз. Зато будет повод вернуться в Ивацевичи.

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