«Беда с печенью, начал резко сбрасывать вес, почти перестал кушать и пить»: хозяйка самого толстого кота в Беларуси по имени Перышко рассказала о его проблеме

Фото: личный архив

С самым упитанным котом Беларуси, которого зовут Перышко «Комсомолка» познакомилась около года назад. Тогда он весил без малого 20 килограммов. О том, как животное могло набрать такой рекордный - по человеческим меркам это примерно 200 кило - вес, мы тогда говорили с временной хозяйкой Пера Ольгой.

На протяжении года мы несколько раз встречались, навещали Перышко. Ольга рассказывала о том, как котик сбрасывает вес, в том числе и том, что если делать это резко, то это будет просто опасно для его жизни и здоровья. В последний раз мы виделись с Перышком и неравнодушной Ольгой в начале лета, тогда он весил чуть менее 17 килограммов. В общем, вес Перышка снижался «по науке» - постепенно и поступательно.

Летом, в жару, аппетит у Перышка почти совсем пропал. Фото: личный архив

И вот – как гром среди ясного неба в инстаграме Перышке (а у него ни много ни мало, а почти полторы тысячи подписчиков) появился следующий пост. «Нам срочно и жизненно важна помощь. Перо начал резко скидывать вес, почти перестал кушать и пить. Сегодня полетели в клинику-вес 13.800. И хорошо бы, но слишком быстро - по анализам беда с печенью».

Результаты анализов кота серьезно настораживают. Фото: личный архив

Дальше в публикации перечислены те медикаменты, которые сейчас коту жизненно необходимы, указана марка подходящего в подобной ситуации корма. Кроме того, Перышку нужно делать капельницы. «Перо нужно ежедневно капать - может у кого-то есть инфузомат, мы бы одолжили на недельку»,- говорится в публикации.

Встревоженные, мы связались с Ольгой Федоровой, в доме которой Перышко живет и худеет.

- Действительно, все было до определенного времени хорошо, Перышко планового худел, его вес снизился до 16 килограммов. А потом наступило жаркое лето, аппетит у кота снизился, он и раньше ел немного, а когда стало жарко, то стал есть еще меньше, чем обычно. В связи с этим процесс сбрасывания веса пошел резче и быстрее, чем планировалось и хотелось бы, - рассказала Ольга. – Мы обратились в клинику, сдали анализы, выяснилось, что резко повысились почечные и печеночные показатели, поднялся билирубин. Фактически, это состояние гепатита. Сейчас коту действительно плохо: он еще меньше стал пить, ест буквально чуть-чуть.

Ольга не теряет оптимизма и благодарит всех за помощь. Фото: личный архив

- Какое лечение назначили врачи? В чем кот нуждается сейчас больше всего?

- Нам действительно сейчас нужна помощь и поддержка. Коту колется сейчас дорогостоящий препарат «Гептрал», он принимает еще некоторые лекарства. Основная проблема - на протяжении семи-десяти дней Перышку нужно делать капельницы. По две в день, лекарство нужно вводить по три часа. Получается, что в клинике нужно проводить фактически весь день. Поэтому нам очень нужен инфузомат. Это специальное устройство, фактически такой насос для дозированного, длительного введения лекарственных растворов внутривенно. Если у кого-то он есть, и он смог бы нам его на время лечения дать «в аренду», то это было бы очень здорово. Хотя в идеале инфузомат хотелось бы приобрести, он, к сожалению, периодически очень нужен животным (у Ольги кроме Перышка есть еще несколько питомцев - Авт.) В инстаграме Перышка мы попросили помощи, там написано, как это можно сделать. Люди помогают, спасибо большое всем!

- Что говорят врачи? Какие прогнозы?

- Доктора говорят, что все будет хорошо. Должно быть хорошо, я надеюсь! Просто сейчас нужно побороться!

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