«А больше теплых песен у меня нет». Как минчане отдыхали и пытались согреться на фестивале еды Vulitsa Ezha

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

В Минске прошел заключительный городской пикник Vulitsa Ezha. За три месяца пикник проходил трижды и стал полноценным фестивалем, на которые совсем не богато минское лето уже второй год.

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

В меню - выбор на любой вкус - от шашлыков до устриц и сложно выговариваемых блюд, в музыкальной программе - много диджеев и белорусские артисты - Бакей, Iva Sativa, которая сейчас особенно набирает популярность и Palina.

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

- Какие вы отважные: пришли в такой холод! - поприветствовала всех Полина в воскресенье вечером. - Если бы не еда, я бы вообще не понимала, что вы здесь делаете. Я не зря начала с этой песни, потому что там есть слово «греться». А больше теплых песен у меня нет. Возможно, постараюсь заменять какие-нибудь слова.

После этих слов Полина спела свою старую песню «Осень» в новой обработке

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

- Знаете, испытываю особую ностальгию, находясь около Парка Челюскинцев, потому что когда я училась, у меня здесь проходили уроки физической культуры. Нас заставляли здесь бегать. Раньше мне не нравилось об этом вспоминать, а теперь нравится, - поделилась воспоминаниями Полина.

Приблизительно в те времена, когда Полина бегала на уроках физкультуры в Парке Челюскинцев, под псевдонимом Паліна Рэспубліка она пела лиричные песни и выступала в группе с Владимиром Пыльченко, который сегодня выступает адвокатом в суде над Марией Колесниковой.

Vulitsa Ezha-2021 в Ботаническом саду Фото: Юлия Хвощ

Публика те песни Полины знает хуже, чем современные хиты. Когда звучит «Сарафан» и «Осень» гораздо меньше телефонов возвышается вверх, чтобы заснять видео, чем на композициях последних лет из альбома «Грустные песни». Из старого любят песню «Як ты», которая сейчас получила новое прочтение: «Як ты без мяне там, як я без цябе тут/ Пачуццём чалавека цягне сэрца ў родны кут/ Як быццам жартую/ А ў сабе мацней крычу/ Я цябе ўратую!/Толькі як, не ведаю.