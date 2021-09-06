Новый день — новая игра. Онлайн-казино Parimatch представляет новую глобальную кампанию

Концепция, элементы новой айдентики и формат воплощения продиктованы, в первую очередь, диджитализацией. Цель коммуникационной стратегии — продемонстрировать, что стремление к развлечениям “заложено” в нашей ДНК. Сам процесс и вовлечение в игру уже приносят удовольствие. И дело вовсе не в выигрыше.

Главный бренд-амбассадор новой кампании — ковбой Johny Parimatch — был презентован на мероприятии, приуроченном к празднованию первого дня рождения онлайн-казино.

Торжественное событие прошло на берегу Минского моря. Более сотни гостей — известные блогеры, спортсмены, артисты и шоу-мены, а также партнеры и клиенты Parimatch — были вовлечены в интерактивные развлечения и квесты. Тематические зоны (“Каменный век”, “Версаль”,”Будущее”) перекликающиеся с основными элементами айдентики новой кампании, также подразумевали активации с розыгрышами.

Кульминацией вечера стал невероятный перфоманс — презентация нового героя Johny Parimatch с помощью водной проекции. Воплощая в себе “инстинкт фана”, он позволяет зрителю проассоциировать себя с героем коммуникации. В новой кампании виртуальный ковбой играет роль презентатора продукта и призван транслировать продуктовые сообщения бренда.

Основной слоган коммуникационной стратегии: “Новый день — новая игра”. Это универсальное сообщение поддерживает идею прогрессивности казино, а также работает на продуктовое разнообразие в онлайн-казино Parimatch. Буквально трактуется как “Каждому времени — своя игра. И сегодня время игр Parimatch.”

Онлайн-казино Parimatch — платформа для развлечений с широкой линейкой игр на любой вкус. Сегодня это почти 700 игр-слотов от 21 провайдера, более 100 игр live казино, виртуальный спорт и ТВ-игры.