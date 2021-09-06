Актеры в роли «Песняров», день ВДВ, цветы к 1 сентября, прощание с Пудышевым и поцелуй на стадионе «Динамо»: лучшие фотографии августа 2021 года от журналистов «Комсомолки»

Съемки фильма “За полчаса до весны” о ВИА “Песняры”. 10 августа 2021 года. Агрогородок Раков, Воложинский район, Минская область.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Комсомолка» продолжает собирать лучшие фото месяца от своих фотокорреспондентов и журналистов.
Молодой человек в вагоне метро в день празднования воздушно-десантных войск. 2 августа 2021 года. Минск, станция метро «Спортивная».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футболистки минского “Динамо” целуют кубок после победы в финале над ФК “Минск”. 6 августа 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники МЧС на тушении пожара. 10 августа 2021 года. Минск, улица Платонова.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки “Несвижская фортеция”. 14 августа 2021 года. Несвиж, Минская область.
Фото: Юлия Хвощ
В борьбе за мяч Владислав Климович. Матч 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу между ФК “Динамо” (Минск) и ФК “Динамо” (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Курортный поселок Чамьюва, Турция, 15 августа 2021 года.
Фото: Мария Шна
Мужчина занимается уличной гимнастикой. 18 августа 2021 года. Минск, парк имена Павлова.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Молодой человек исполняет трюки на самокате. 18 августа 2021 года. Минск, улица Столетова, Скейт-парк.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина продает ягоды и грибы. 19 августа 2021 года. Минск, Комаровский рынок.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
19 августа 2021 года. Минск, Комаровский рынок.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пятый фестиваль лошади “Полесская нива-2021”. 22 августа 2021 года. Агрогородок Ремель, Столинский район, Брестская область.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фаер-шоу на фестивале исторической реконструкции “Легендарные эпохи”. 23 августа 2021 года. Городской посёлок Зельва, Зельвенский район, Гродненская область.
Фото: Юлия Хвощ
Поэтесса Аксана Спринчан. 25 августа 2021 года. Недалеко от деревни Воловщина, Минский район.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вячеслав Иноземцев, режиссер театра “ИнЖест”. 25 августа 2021 года, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Флейтист армии Наполеона играет на флейте перед выходом в бой на фестивале исторической реконструкции “Легендарные эпохи”. 23 августа 2021 года. Городской посёлок Зельва, Зельвенский район, Гродненская область.
Фото: Юлия Хвощ
Служащий срочной службы идет по коридору столовой. 31 августа 2021 года, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прощание с Юрием Пудышевым, легендарным футболистом и тренером. 31 августа 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчина выбирает цветы накануне первого звонка. 31 августа 2021 года. Минск, ул. Бобруйская.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Велодром. 31 августа 2021 года. Минск, ул. Надеждинская.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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