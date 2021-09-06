Актеры в роли «Песняров», день ВДВ, цветы к 1 сентября, прощание с Пудышевым и поцелуй на стадионе «Динамо»: лучшие фотографии августа 2021 года от журналистов «Комсомолки»

Съемки фильма “За полчаса до весны” о ВИА “Песняры”. 10 августа 2021 года. Агрогородок Раков, Воложинский район, Минская область. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» продолжает собирать лучшие фото месяца от своих фотокорреспондентов и журналистов.

Молодой человек в вагоне метро в день празднования воздушно-десантных войск. 2 августа 2021 года. Минск, станция метро «Спортивная». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболистки минского “Динамо” целуют кубок после победы в финале над ФК “Минск”. 6 августа 2021 года. Минск, стадион “Динамо”. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники МЧС на тушении пожара. 10 августа 2021 года. Минск, улица Платонова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки “Несвижская фортеция”. 14 августа 2021 года. Несвиж, Минская область. Фото: Юлия Хвощ

В борьбе за мяч Владислав Климович. Матч 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу между ФК “Динамо” (Минск) и ФК “Динамо” (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион “Динамо”. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Курортный поселок Чамьюва, Турция, 15 августа 2021 года. Фото: Мария Шна

Мужчина занимается уличной гимнастикой. 18 августа 2021 года. Минск, парк имена Павлова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодой человек исполняет трюки на самокате. 18 августа 2021 года. Минск, улица Столетова, Скейт-парк. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина продает ягоды и грибы. 19 августа 2021 года. Минск, Комаровский рынок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

19 августа 2021 года. Минск, Комаровский рынок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пятый фестиваль лошади “Полесская нива-2021”. 22 августа 2021 года. Агрогородок Ремель, Столинский район, Брестская область. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фаер-шоу на фестивале исторической реконструкции “Легендарные эпохи”. 23 августа 2021 года. Городской посёлок Зельва, Зельвенский район, Гродненская область. Фото: Юлия Хвощ

Поэтесса Аксана Спринчан. 25 августа 2021 года. Недалеко от деревни Воловщина, Минский район. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вячеслав Иноземцев, режиссер театра “ИнЖест”. 25 августа 2021 года, Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Флейтист армии Наполеона играет на флейте перед выходом в бой на фестивале исторической реконструкции “Легендарные эпохи”. 23 августа 2021 года. Городской посёлок Зельва, Зельвенский район, Гродненская область. Фото: Юлия Хвощ

Служащий срочной службы идет по коридору столовой. 31 августа 2021 года, Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прощание с Юрием Пудышевым, легендарным футболистом и тренером. 31 августа 2021 года. Минск, стадион “Динамо”. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина выбирает цветы накануне первого звонка. 31 августа 2021 года. Минск, ул. Бобруйская. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Велодром. 31 августа 2021 года. Минск, ул. Надеждинская. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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