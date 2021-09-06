Мама 6-летней Алисы из Солигорска: «Дочка стала первоклашкой и хочет учиться, несмотря на рак»

Алисе срочно нужна помощь! Фото: из семейного архива

В этом году Алиса после выпускного в детсаду собиралась идти в летний лагерь - впереди ждала школа, первый класс. Но в начале июня в семью пришла беда: девочка заболела. Диагноз, который поставили Алисе, поверг родителей в шок.

- Все началось с того, что у Алисы внезапно нарушилась координация. Мы обратились в нашу поликлинику и врач после осмотра срочно направила нас в больницу, - рассказывает «Комсомолке» Марта, мама девочки. - Нам сделали КТ, по его результатам у дочки нашли образование в головном мозге. Уже в детском онкоцентре в Боровлянах нам поставили диагноз - диффузная глиома ствола головного мозга (рак). Алисе экстренно назначили лучевую терапию.

Родители Алисы решили обратиться за помощью в швейцарскую клинику.

- В Беларуси кроме лучевой терапии Алисе ничего не предложили. Кроме того, у дочки невозможно было взять биопсию из-за расположения опухоли. В швейцарской же клинике есть технологии, которые позволили это сделать. Поэтому мы отправились туда, и 25 августа у нас взяли биопсию. По первым результатам биопсии стало понятно, что мы попадаем под их протокол лечения. Алису ждет вакцина и иммунотерапия.

Швейцарские врачи подсчитали, во сколько обойдется шестимесячное лечение Алисы в их клинике, и подготовили счет. Учитывая дополнительные расходы, семья открыла сбор на 79 тысяч евро. На 6 сентября есть 51% необходимой суммы. Но сбор срочный - до 1 октября 2021. Клиника запрашивает полную оплату на лечение. Уже 12 сентября Алиса с мамой вылетает в Швейцарию.

- Алиса в этом году пошла в первый класс, но у нее надомное обучение. Мы решили не терять год, ведь читать и писать Алиса умеет, - говорит Марта, мама девочки. - Алиса так ждала 1 сентября! Нарядилась, отправила папу за тортиком, с гордостью говорит: «Я первоклашка!» У старшей сестры поинтересовалась: «Как тебе первый день в школе?» Уже ждет учительницу дома, к ее приходу хочет нарядиться в школьную форму. А еще сказала: «Надо же подарить ей цветы!»

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Назначение платежа: Раков Андрей Николаевич, для лечения и реабилитации дочери Раковои Алисы Андреевны‌

‌Можно пополнить баланс номера МТС: ‌(+37529) 265-71-08.

Можно также перечислить деньги на банковские карты.

Карта Беларусбанка: 5470 8740 4797 5675. Срок действия: до 06/24.

Карта Беларусбанка: 4255 1901 2314 6246. Срок действия: до 07/24.

Получатель: Marta Rakava.

Контакты: Марта, мама Алисы: (8029) 872-68-01.

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