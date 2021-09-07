10 лет назад в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив»: среди 44 погибших были белорусские спортсмены и легендарный Руслан Салей

Обломки самолета после катастрофы в Ярославле. Фото: Reuters

7 сентября 2011 года хоккейная команда «Локомотив» вылетела из Ярославля чартерным рейсом в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Самолет Як-42 потерпел крушение на взлете. Погибли 44 человека - 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Выжил только бортинженер Александр Сизов. Причина катастрофы – ошибочные действия членов экипажа.

Примерная схема падения самолета. Фото: kp.ru

В Минске организовали мемориал

Была набрана новая команда, но все эти годы «Локомотив» не играл в день трагедии. И вот спустя 10 лет клуб попросил КХЛ, чтобы 7 сентября в Ярославе состоялась встреча именно с минским «Динамо».

«На матч наша команда выйдет в ретро-джерси образца 2011-2012 года с траурными нашивками, - сообщили «Комсомолке» в минском клубе. – Около «Минск-Арены» организован мемориал, где любой желающий может возложить цветы (с 7.00 до 22.00). Все джерси игроков клуба после матча будут выставлены на благотворительный аукцион, а средства мы перечислим на лечение юного хоккеиста из Полоцка Дмитрия Железнова, который болен раком».

«Когда я узнал о гибели команды, у меня подкосились ноги»

Тот «Локомотив» был укомплектован известными игроками и тренерами из разных стран: Брэд Маккримон (тренер, Канада), Стефан Лив (вратарь, Швеция), Карел Рахунек (защитник, Чехия), Иван Ткаченко (нападающий, Россия), Павол Демитра (нападающий, Словакия) и др. Чемпионат команда начинала в качестве бронзового призера минувшего первенства, а в новом сезоне ставила цель выиграть золото.

В составе погибшей команды было три белоруса: защитник Руслан Салей, нападающий Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов.

За день до матча было продано 13 тысяч билетов, а значит на 15-тысячной арене ожидался аншлаг. Как только стало известно о трагедии, болельщики потянулись к арене с цветами и свечами. Многие не могли сдержать слез.

7 сентября 2011 года. "Минск-Арена". Цветы и свечи от болельщиков. Фото: Дмитрий БРУШКО

- Когда я узнал о гибели команды, у меня подкосились ноги, - говорил нам тогда болельщик «Динамо» Борис Бондарев. – «Локомотив» был одной из лучших команд КХЛ, а наш Руслан Салей – это символ, легенда белорусского хоккея. А ведь он мог летом заключить контракт с минским «Динамо» и тогда бы Руслан остался жив… Ну, что уж об этом говорить. Я думаю, что все болельщики кто собирался на игру придут на арену на вечер-реквием, чтобы почтить память команды. Вместе нам будет легче пережить эти страшные дни.

Вечер-реквием начался 8 сентября в 19.00 – именно на это время был запланирован матч команд. Средства за вырученные билеты клуб направил семьям погибших. Клуб предоставил возможность вернуть билеты, но все, с кем нам удалось тогда переговорить этой возможностью не воспользовался.

Сегодня мы снова перелистываем наши материалы тех трагических дней и вспоминаем погибших хоккеистов…

Руслан Салей звонил в Минск за два часа до катастрофы

В первые минуты после катастрофы ходили слухи, что Руслан приехал в Минск своим ходом на день раньше. Но в разговоре с родными это не подтвердилось.

Гендиректор «Динамо» Алексей Торбин сообщил:

- Он общался со спортивным директором клуба за два часа до трагедии. Просил пригласительные для семьи. Сказал: «Мы вылетаем».

Сколько 36-летний Салей налетал за свою 20-летнюю карьеру в Европе и Америке, даже трудно представить. Сотни и сотни тысяч. И все было хорошо, пока он не сел в российский Як-42.

Руслан Салей и его семья. Фото: личный архив

Легендарный хоккеист оказался в «Локомотиве» после того, как закончилась неудачей его попытка выиграть с американским «Детройтом» Кубок Стэнли. Контракт закончился и Салей после 15 лет в Америке принял решение вернуться в Европу.

Минское «Динамо» включилось в борьбу за игрока, но финансовое предложение «Локомотива» было весомее. К тому же «Локо» по своему потенциалу мог выиграть Кубок Гагарина.

При подготовке к сезону Руслан периодически наведывался в Минск к родственникам и друзьям. Прилетал даже на день. Очевидно, в Ярославле ему было одиноко, ведь жена Бэтэнн и трое детей остались в Калифорнии. Это расставание с женой и детьми должно было стать самым долгим за их совместную жизнь. Оказалось, что Руслан простился с ними навсегда.

С августа 2013-го года в Минске проходит Кубок имени Руслана Салея.

Защитника такого высокого уровня за эти 10 лет в нашем хоккее так и не появилось.

Тренер Николай Кривоносов работал в клубе лишь пару месяцев

Тренер по физической подготовке также как и Салей только-только пришел в клуб. И вот такая судьба…

В первые часы после авиакатастрофы под Ярославлем в списках погибших его имя не значилось.

- Надежда растаяла, когда я связалась с мамой Коли. Он позвонил ей перед вылетом: «Мамуля, я сажусь в самолет!..» - плача говорила нам крестная Николая Людмила Русак. - Коля меня и на игру в Минске приглашал: «Приезжаю, заказываю тебе пропуск, приходи на хоккей!» И другу своему позвонил накануне: «Встречаемся вечером на игре!» Коля был таким добрым, хорошим, очень красивым. И отец замечательный, в дочке души не чаял… Горе-то какое! Я ведь Коленьку практически с рождения знаю. Он с детства был очень аккуратным, весь в отца.

На опознание в Ярославль выехали мама и отец Николая. Его папа – знаменитый Иван Кривоносов, второй бомбардир в истории белорусского хоккея. В Минске Николай хотел в месте с родственниками отпраздновать 60-летие отца.

Сергей Остапчук уехал в Россию еще 11-летним мальчиком

21-летний нападающий Сергей Остапчук связал свою судьбу с «Локомотивом» еще 17-летним. А в Россию перспективного мальчика привез его отец. Они уехали из родного Новополоцка, когда Сергею было 11 лет. Он играл за команды разных возрастов в московском «Динамо» и «Спартаке».

В Минске Сергея ждали мама и сестра.

Его дядя поделился с «Комсомолкой» на следующий день после трагедии:

- Я звонил брату. Он плакал в трубку. Говорил, что все тела обгоревшие. Сережу они опознали не сразу.

Его невеста Эля рассказывала "Комсомолке":

- Меня не хотели пускать на опознание, говорили, что женщины не должны это видеть. Отец Сергея четыре раза заходил в морг, но безрезультатно. Потом меня взяли с собой, мне было не страшно. Я сразу узнала своего Сережку по ремню на штанах, шраму на руке и одежде, ведь сама его одевала перед тренировкой. Накануне трагедии любимый подарил мне букет роз, и они до сих пор не увяли…

Собченко хотел увидеться в Минске с невестой

Один из талантливейших игроков российского хоккея Даниил Собченко летел в Минск не только для того, чтобы сыграть матч чемпионата КХЛ, но и увидеть свою возлюбленную Ирину. Они были знакомы год и собирались вскоре пожениться.

Невеста Даниила Собченко во время вечера-реквиема на "Минск-Арене". Фото: Дмитрий БРУШКО

- В сентябре 2010 года я с родителями и знакомыми пошла на игру «Динамо» и «Локомотива» на «Минск-Арену», - рассказывает Ирина Комсомолке». - Я тогда пришла поболеть за минчан и даже не представляла, что есть такой ярославский хоккеист Даниил Собченко. Он потом шутил: «А я во время игры тебя заметил!». Судьбе было угодно, чтобы мы познакомились. Произошло это случайно. После игры мы увиделись в кафе…

Ирина говорила, что у пару были большие планы на совместную жизнь.

- Мы очень любили друг друга и как это пережить я не знаю, - с трудом, проглатывая слезы, говорит Ирина. –Я догадывалась, что Даниил хотел мне сделать предложение в Париже, на Эйфелевой башне. Он и детей хотел. В последний вечер перед расставанием, это было в воскресенье, 4 сентября, он мне так и сказал: «Ира, я так хочу, чтобы у нас были дети». Как чувствовал…

8 сентября Ирина пришла на «Минск-Арену» с портретом Даниила, чтобы почтить его память. А на следующий день она отправилась в Киев на похороны своего любимого.

Вечер-реквием в сентябре 2011 года на "Минск-Арене". Фото: Дмитрий БРУШКО

Салея похоронили рядом с Мулявиным

Хоронили белорусов в Минске. На прощание с Русланом Салеем, которое прошло на ледовой арене «Юности», пришли около 10 тысяч человек. Похоронили Руслана на Восточном кладбище Минска рядом с легендой музыки Владимиром Мулявиным.

Сергея Остапчука похоронили на Кальварийском кладбище. На прощание приехала из Москвы и Эля, невеста хоккеиста.

С Николаем Кривоносовым прощались у его Дома по улице Пионерской. А похоронили хоккейного тренера на Кальварийском кладбище, рядом с Сергеем Остапчуком.

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