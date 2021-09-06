«До заветной мечты осталось три шага»: сумеет ли вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграть первый титул «Большого шлема» - прогноз «КП»

Есть ли шанс у Арины Соболенко завоевать титул на турнире US Open-2021? Фото: Getty Images

На сегодняшний день белорусская теннисистка Арина Соболенко является второй ракеткой мира. Но за предыдущие годы ей никак не удавалось завоевать престижный титул «Большого шлема». От Арины постоянно ждут крутого восхождения на трон, уверенной и качественной игры, стабильности. Букмекеры не раз ставили на нашу спортсменку в борьбе за титул на каждом турнире, но 23-летняя спортсменка каждый раз огорчала фанатов своей игрой в ответственные моменты. Понятно, что у Арины серьезный статус топовой теннисистки, где с каждым разом она учится справляться с давлением за результат и эмоциями на корте. Но за свою карьеру ни разу не держала в руках на «Шлеме» главный приз. В топ-10, кроме Арины, этим трофеем не обзавелись две спортсменки: чешка Каролина Плишкова и Элина Свитолина из Украины. Последний кубок WTA белоруска завоевала в мае в Мадриде. Сейчас на американском корте в Нью-Йорке турнир уже покинули действующая чемпионка Наоми Осака, первая ракетка мира Эшли Барти, неуступчивая Симона Халеп из Румынии и опытная Петра Квитова. На нынешнем турнире Арина выступает крайне неровно. Тяжелыми получились игры против Нины Стоянович (6:4, 6:7, 6:0) и Элизе Мертенс (6:4, 6:1), свой лучший теннис пока на турнире Соболенко показала в играх с Тамарой Зиданшек (6:3, 6:1) и Даниэлем Роуз Коллинс (6:3, 6:3).

«Комсомолка» оценила приблизательные расклады женской сетки и реальные исходы заключительных игр. Посмотрели, какой шанс у Арины Соболенко завоевать трофей US Open-2021?

НЕМНОГО ПОФАНТАЗИРУЕМ

До заветной мечты Соболенко осталось совершить три важных шага. Представительница Беларуси впервые в карьере сыграет в четвертьфинале американского «Шлема». Следующей ее соперницей стала 25-летняя спортсменка Барбора Крейчикова.

Следующей соперницей Соболенко стала чешка Барбора Крейчикова. Фото: wtatennis.com

Чешская теннисистка стала обладательницей французского триумфа на турнире «Ролан Гаррос-2021». По версии экспертов и букмекеров Арина Соболенко является фавориткой этого противостояния. На бумаге с этим сложно поспорить, но опасения имеются. Ведь все предыдущие соперницы белоруски были лишены качественной игры на задней линии как у чешки. При этом Барбора Крейчикова проводит блестящую игру в защите, доставая почти все сложнейшие мячи. На Открытом чемпионате США представительница Чехии еще ни разу не отдала сопернице сет, став реальной силой в женском теннисе. Если белоруска не будет испытывать проблемы на своей подаче, а больше проводить агрессивные и убийственные удары и быть эмоционально устойчивой, то качественная оборонительная тактика Крейчиковой может разбиться. Есть еще один примечательный момент. В прошлой игре чешка использовала медицинский тайм-аут, который длился девять минут. Уходя после игры в раздевалку, Барбора опиралась на врача. Сумеет ли соперница Соболенко полностью восстановиться к четвертьфиналу или это был хитрый трюк в ее исполнении?! Ответ на этот вопрос увидим 7 сентября.

Личные встречи между Соболенко и Крейчиковой. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОХОДА БЕЛОРУСКИ В ПОЛУФИНАЛ – 75%.

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В полуфинальном матче нашей спортсменке может достаться победительница пары Элина Свитолина (Украина) – Лейла Фернандес (Канада). Несмотря на громкий успех 18-летней Лейлы Фернандес на US Open, которая обыграла Наоми Осаку и Анжелику Кербер, скорее всего путевку в 1/2 финала завоюет Элина Свитолина. Украинская спортсменка проводит сумасшедшую атакующую игру. При этом стабильно ярко ведет свою борьбу на харде в Нью-Йорке. На счету украинки 9 побед кряду на американском корте, плюс титул в Чикаго. К слову, на US Open Элина Свитолина является лидером по проценту выигранных розыгрышей на задней линии - 62,7%. Второй результат принадлежит Барборе Крейчиковой - 62,7%, тройку замыкает - Арина Соболенко - 59,6%.

ВОЗМОЖНАЯ ПАРА НА СТАДИИ 1/2 ФИНАЛА: Арина СОБОЛЕНКО – Элина СВИТОЛИНА

Личные встречи между Соболенко и Свитолиной. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОХОДА БЕЛОРУСКИ В ФИНАЛ – 60%.

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Из всех остальных теннисисток другой половины сетки наиболее вероятно в финале окажется Каролина Плишкова. Представительница Чехии является одной из фавориток нынешнего турнира. Главным оружием Каролины является мощная подача на харде. В двух матчах подряд Плишкова сумела выполнить более 20 эйсов за игру. Последний раз такое происходило в 1998 году. Средняя скорость первой ее подачи в среднем достигает 172 км/ч. Также чешская спортсменка умеет справляться с мощью и напором соперницы. Это означает, что у Каролины будет больше возможностей заработать простые очки.

В целом, Каролина Плишкова строит свою игру от подачи, если у нее будет высокий процент первой подачи, то у нашей спортсменки мало шансов выполнить брейк. Но есть и минусы у пятой ракетки мира. Она редко выходит к сетке, где допускает массу ошибок, а также хуже атакует на приеме оппонентки. Из этого намечается вывод: кто воспользуется слабостями соперниц - тот и победит.

ВОЗМОЖНАЯ ПАРА В ФИНАЛЕ: Арина СОБОЛЕНКО – Каролина ПЛИШКОВА

Личные встречи между Соболенко и Плишковой. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОБЕДЫ БЕЛОРУСКИ В ФИНАЛЕ – 45%.

В любом случае, к следующим играм Арине Соболенко предстоит подойти тщательно. Помимо сильных ударов, мощной подачи и желания всегда побеждать этого может не хватит для успеха. Несмотря на свои некукольные габариты, хотелось бы улучшить работу в движении на корте, почаще выходить к сетке. Надо наращивать атлетические навыки, постоянно "думать" на корте и быть хладнокровной в плане эмоции. Ведь чемпионские амбиции требуют чемпионских трофеев. Наверняка, команда белоруски прекрасно это понимает. Расслабляться не стоит, ведь впереди много непокоренных вершин.

Мнение автора может не совпадать с мнением читателей.

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