Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 сентября 2021 года: ученые ждут новые штаммы каждые 3-4 месяца, а в Минздраве рассказали о хранении китайской вакцины

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 сентября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистика по коронавирусу в Беларуси и мире

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 6 сентября, за сутки в стране зарегистрировали 1473 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период времени выписаны из больниц после успешно проведенного лечения 1119 человек. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 492 тыс. 399 случаев COVID-19. Из них выздоровели 484 тыс. 112 пациента.

Сообщается о 10 умерших за сутки, а за весь период распространения инфекции на территории страны число умерших уже приближаешься к четырем тысячам. Точное их число сейчас, согласно официальной информации – 3 тыс. 847 пациентов.

На 6 сентября в мире зафиксировано 221 850 378 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 376 359 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 4 586 714 человек, сегодня зафиксировано 6 333 случая смерти. Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировано в России – 790 новых случаев, далее по темпам распространения COVID-19 лидируют Индонезия и Иран.

Эксперт: новые штаммы коронавируса будут появляться каждые три-четыре месяца

Эксперты предупредили, что новые штаммы коронавируса будут появляться каждые 3-4 месяца, причем, независимо от сезона. Они также отметили, что заболеваниям коронавирусной инфекцией осенью сильнее остальных будут подвержены студенты и дети. А вот зимой коронавирус немного отойдет на другой план, уступив место гриппу.

Лучше всего вакцинируются в Минске, хуже всего – в Гродненской области: Минздрав рассказал интересную статистику

В Минздраве Беларуси рассказали, сколько всего людей в стране уже полностью вакцинировались. Как сообщили в ведомстве, таких в Беларуси насчиталось 1,04 миллиона человек, из которых 45 тыс. 800 – это сотрудники различных организаций и ведомств. А первую прививку уже сделали 1,7 миллионов человек.

Там также отметили, что активнее всего вакцинируются в Минске, а хуже всего – жители Гродненской области.

В Минздраве показали, где хранят поступившую в Беларусь китайскую вакцину от коронавируса

Поступившая в Беларусь китайская вакцина от коронавируса хранится на складах в отдельном холодильнике с температурой в 4 градуса по Цельсию на предприятии «Белтаможсервис», об этом рассказали в Минздраве. Всего в складском помещении находится 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн доз в рамках закупки.

В Минздраве добавили, что производство вакцин будет быстро нарастать, поэтому транспортировка становится актуальной задачей по всему миру. «Белтаможсервис» получил подтверждение соответствия своих складских комплексов высоким международным стандартам.

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